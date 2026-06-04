Rolando Figueroa pone en marcha un programa habitacional para esquivar la política de Vivienda Cero de Milei.

El gobierno de Neuquén avanza con un plan de créditos hipotecarios para hcer frente la creciente demanda habitacional en en la Patagonia . La iniciativa contempla 4.000 préstamos no bancarizados con plazos de hasta 20 años y es motorizada por Secretaría de Vivienda y Hábitat de la gestión de Rolando Figueroa en tiempos de expansión poblacional en la provincia y obra pública cero por parte de la Casa Rosada .

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Ana Servidio , la secretaria de la cartera neuquina a cargo de ejecutar el programa defendió esta semana la iniciativa que también le permite a la administración provincial desmarcarse de la falta de inversión mileísta en materia de habitacional . “El gobierno nacional se corrió por completo de la política habitacional”, resaltó la funcionaria.

Durante un encuentro con empleados públicos, recordó que en la actualidad Neuquén es la única jurisdicción que implementa un plan de estas características y que ya se encuentran preinscriptos cerca de 2300 personas desde que se habilitó el sistema para solicitar dos líneas de crédito. Una de 150 millones de pesos a devolver a 20 años destinada a la construcción y otra de 75 millones de pesos para la refacción o ampliación, con un margen de devolución de hasta 10 años.

“Neuquén tiene una presión demográfica extraordinaria. Es la segunda provincia que más creció en el último período intecensal y hay una llegada permanente de familias trabajadoras que eligen Neuquén para radicarse. Este escenario hace que la demanda habitacional se convierta en una cuestión crítica”, apuntó la secretaria de Vivienda al defender la implementación la línea de créditos Neuquén Habita.

Se estima que el déficit habitacional en la provincia de Neuquén podría alcanzar las 70 mil unidades habitacionales. El número surge de proyecciones cruzadas que realizaron en el año 2023 el Colegio de Arquitectos de Neuquén, la Dirección Provincial de Estadística y Censos y el Registro Único Provincial de Vivienda (Ruprovi).

Ana Servidio Neuquen Habita Ana Servidio, secretaria de Vivienda y Hábitat de Neuquén.

Según datos relevados, el aglomerado Confluencia, que integran Neuquén Capital, Plottier y Centenario concentra cerca del 57% de la demanda de viviendas. Cabe destacar que la provincia cuenta con 116 barrios considerados populares, en los que residen 14.813 familias repartidas en 13.458 viviendas.

El programa habitacional de Rolando Figueroa

Servidio sostuvo que la intención es poder acompañar principalmente a las familias trabajadoras que alquilan en la provincia. En sentido, reconoció que estos créditos hipotecarios apuntan a que personas que deben destinar parte de su salario al alquiler, puedan solicitar estas líneas de financiamiento que cubren el 100% del costo de construcción proyectado y que pueden comenzar a devolverlo una vez finalizada la vivienda.

“Esta línea está pensada para familias que hoy alquilan y que no pueden costear en simultáneo el alquiler o el gasto que demanda la construcción ambos frentes”, observó Servidio. De igual modo, dejó en claro que la persona que decida solicitar el crédito debe contar con un terreno en Neuquén y poder demostrar ingresos en blanco y que la cuota mensual tiene un tope y no puede superar el 30% de los ingresos que declare un grupo familiar.

Aclaró que cualquier empleado público o privado o bajo la modalidad del monotributo puede acceder al crédito. No obstante, descartó que personas que conforman la planta política puedan inscribirse. Lo dijo al señalar que no existen garantías que una vez culminada una gestión de gobierno, el funcionario pueda demostrar tener recursos que permitan solventar el pago de un crédito que excede su ciclo como trabajador del Estado.