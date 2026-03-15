Vaca Muerta y vaca viva: cómo convive la revolución del oil & gas con el inexorable statu quo agroexportador

Son dos países distintos forzados a convivir. Uno radiante, novedoso, que aún no mostró todo su potencial. Otro histórico, constitutivo de la idiosincrasia argentina y, hoy, conforme con Javier Milei . Uno es Vaca Muerta , el corazón petrolero del país libertario; el otro es la vaca viva, el motor agroexportador de la zona núcleo.

El vínculo entre el statu quo inexorable del campo y la revolución del oil & gas se pudo apreciar en la misión a Neuquén que el gobierno de Santa Fe organizó para una veintena de empresarios industriales. La mayoría de la comitiva estaba integrada por representantes de firmas nacidas y crecidas al ritmo del agronegocio -metalmecánicas, transportistas, carroceras, loneras- que ya viraron o buscan virar al sur, al yacimiento de petróleo y gas que crece a un ritmo desenfrenado en Neuquén , donde la producción de frutas en el valle le dejó paso al boom petrolero.

Meses atrás, cuando firmó un convenio con YPF para desarrollar proveedores en la Bota , Maximiliano Pullaro lo resumió: “Acá no hay gas ni petróleo, pero sí la gente y la maquinaria que se necesita para hacer el trabajo”. Como un chico en la adolescencia, que pega el estirón y la ropa que ayer usaba hoy ya no le entra, a Vaca Muerta le quedó chica la industria neuquina. Santa Fe es ese hermano mayor que cede su placard , quiere aportar su know how para hacer negocios y mostrar cómo se desarrolla una industria alrededor de un recurso natural invaluable.

LETRA P en #Expoagro En la 20° edición, hay poco protagonismo de la política Por el Gobierno solo participó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien condicionó la continuidad de la baja de retenciones a que se mantenga la “responsabilidad fiscal” Seguí… pic.twitter.com/hJe96P45xK

Pocos días después, las mismas empresas pusieron un pie en Expoagro , la feria organizada por Clarín y La Nación. Allí se encontraron un clima parecido pero con algunos detalles que marcaron la diferencia. Al revés que en ediciones anteriores, la muestra del agronegocio fue una burbuja donde la alegría por los precios al alza de los commodities y la reducción de las retenciones anunciadas por el Gobierno relegó a la crisis de la actividad económica, que no se mencionó. Sin embargo, a la Casa Rosada la feria le pasó por el costado: casi no mandó presencias fuertes.

De alguna manera, a pesar de la sensación de conformidad que flotaba entre los costosos stands del autódromo de San Nicolás , el poco protagonismo que el gobierno libertario le otorgó a la feria se sintió como una declaración de prioridades. El campo, antes protagonista de los sueños y pesadillas de la clase política, ahora tiene que compartir su cetro con los yacimientos de oil & gas que prometen empatarle en exportaciones en el corto plazo. Encima, aunque tímidos, los reclamos de los chacareros por la eliminación total de las retenciones siguen ahí, latentes.

Expoagro campo economía El campo se entusiasmó, sacó créditos, compra fierros y espera una gran campaña

La peor parte se la lleva, sin dudas, la agroindustria. La apertura indiscriminada de importaciones le tendió una alfombra roja a los productos chinos contra los que es "imposible competir”, repetían industriales santafesinos en Vaca Muerta. Como si fuera poco, la posibilidad de importar maquinaria agrícola usada tampoco ayuda. Todo un contraste con las consideraciones con las que se encontraron en Neuquén, donde la liberación del precio del combustible -que llegó a precios internacionales- es celebrada como clave a la hora de lograr un mejor desarrollo del yacimiento.

La apuesta de Santa Fe, un intento de puente

En Santa Fe lo saben y por eso quieren vincular a sus industriales con el mundo del oil & gas. Hace algunos años se conformó la mesa de petróleo, gas y minería, que reúne a todas las empresas santafesinas con intereses en esos rubros. Hoy, esa instancia reúne a unas 350 firmas y en ese ámbito se organizó la misión a Vaca Muerta. La idea fue organizar un acercamiento ordenado, formal y cortés. “No caranchear, sino ser socios estratégicos”, resumió un funcionario santafesino durante la visita. No lo dicen, pero en Neuquén molestó la conducta de otras provincias -algunas voces indiscretas señalan a Córdoba-, cuyo interés se manifestó caóticamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2029972048303321378&partner=&hide_thread=false Letra P en Vaca Muerta



El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, recorre Loma Campana junto a una delegación de empresarios



Pullaro firmó un convenio con su par Figueroa para permitir el desembarco de pymes santafesinas en Neuquén pic.twitter.com/ODLiPBdWCp — LETRA P (@Letra_P) March 6, 2026

Los empresarios santafesinos -los que ya trabajan con Vaca Muerta y los que quieren hacerlo- valoraron el gesto, pero desnudan un lado B en el que no todo es color de rosa. Está la dificultad de llegar a Neuquén, ya que no hay vuelos directos desde Rosario, algo que el gobierno santafesino trabaja en solucionar. También los altos costos logísticos, a causa de los 1300 kilómetros de distancia, y la recepción de la propia comunidad de negocios neuquina. “No es que te abren la puerta y te dicen ‘vení a hacer negocios’. Es difícil poner un pie”, contó un empresario.

Las dificultades del oil & gas

Hay, además, una exigencia propia de los jugadores de primer nivel mundial que intervienen en la cadena de producción petrolera: “La exigencia es alta, los productos son específicos y hay que cumplir con esos requisitos sin fallar”, relata un industrial santafesino. La industria local, cuyo crecimiento es incipiente, lógicamente aún encuentra complicaciones para alcanzar esos estándares de calidad. Sin embargo, está en franco desarrollo y hay una apuesta del gobierno neuquino por eso. “Ellos quieren desarrollar su propia industria y es legítimo”, analizó un funcionario santafesino.

EmpresariosVacaMuerta1 La comitiva de empresarios de Santa Fe en Vaca Muerta.

En ese sentido, el gobierno de Rolando Figueroa puso a disposición un equipo de funcionarios que explicó dos normas. Una es la ley “Invierta en Neuquén”, con beneficios para quienes apuesten a la provincia. Otra, más polémica, es el Compre Neuquino, que ha causado críticas de otros gobernadores. Los funcionarios se preocuparon por aclarar que “Neuquén no está cerrado” y que sólo priorizan a las locales en igualdad de condiciones. Lo que buscan es que empresas desarrolladas se asocien y transfieran tecnologías a las neuquinas. Por lo pronto, los visitantes se interesaron por conocer los tiempos de conformación de una empresa en la provincia capicúa.

Ahí, entonces, es donde entra Santa Fe y su voluntad de ser un “socio estratégico”. De alguna manera, ser el tutor que se pone junto al árbol para que este crezca derecho, más aún cuando la situación de la industria no está pasando por su mejor momento y así lo hacen saber. Así las cosas, Vaca Muerta, el nuevo país, aparece también como un puente para superar el mal trago económico que aqueja a quienes proveen de insumos y maquinarias a la vaca viva. ¿O es para siempre? En la comitiva santafesina se mostraron optimistas: “En el campo todavía hay mucho por hacer”.