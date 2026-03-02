Discusión 2027

Martín Menem busca subir a Rodrigo de Loredo al frente libertario en Córdoba

El jefe de la cámara baja invitó al radical a la apertura de sesiones. Un acuerdo que se reactiva pese a la resistencia de Juez. Candidaturas, pendientes.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Leandro Zdero, Rodrigo de Loredo y Alfredo Cornejo en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, invitó personalmente al radical Rodrigo de Loredo a escuchar el discurso de apertura de sesiones de Javier Milei en el Congreso. El gesto fue valorado por quien fuera el jefe de la bancada boinablanca hasta el 10 de diciembre, ya que fue parte activa de la primera etapa de reformas libertarias.

Sin embargo, se volvió a Córdoba con una definición un poco más profunda. Según pudo saber este portal, Menem le dijo que lo quiere dentro la alianza libertaria que, en este distrito, arma Gabriel Bornoroni. Como se sabe, quedó afuera del armado por rechazar el tercer lugar en la lista que encabezó en octubre pasado el amigo del estacionero, Gonzalo Roca.

Desde allí, Bornornoni y el jefe del Frente Cívico, Luis Juez, cimentaron la alianza que va dando señales de buena salud. El senador cruzó al bloque que comanda Patricia Bullrich en la cámara alta y ofrecerá un acto libertario en Villa Carlos Paz que tendrá al alfil de Karina Milei en la provincia como invitado especial.

La invitación de Martín Menem

Menem y De Loredo cerraron la participación en el inicio del año legislativo la semana pasada. Allí se dio la conversación sobre el '27 que tiene a Milei, según sus voceros, interesado en "ganar Córdoba". La relación con Santiago Caputo sigue bien, pero la vía de diálogo siempre fue doble.

Por supuesto que en el intercambio no hablaron de candidaturas, pero la consideración de los primos que dirigen junto a Karina Milei la estrategia en las provincias fue un paso importante para el dirigente radical. Hasta ahora, el titular de la bancada oficialista en Diputados y Juez mantienen el monopolio de la Alianza La Libertad Avanza y rechazan la suma de De Loredo, quien por su lado fue sumando a otros sectores locales del espectro de centroderecha, como Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio.

A la mesa de Juez y Bornoroni sólo se sientan algunas figuras de la UCR que se pusieron la peluca sin dudarlo, como la cornejista Soledad Carrizo y el agrodiputado Luis Picat.

Milei
Martín Menem y Javier Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

Bornoroni cuida las formas en público y no ataca al radical, pero Juez hizo todo lo posible para embarrar los caminos de ingreso a su excompañero de andanzas electorales en 2023. Como contó Letra P, lo acusó de “pactar” con el peronismo y allanar el triunfo de Martín Llaryora.

La ronda con Alfredo Cornejo y Leandro Zdero

También salió satisfecho del scrum con dos gobernadores correligionarios alineados con la Casa Rosada. De Loredo se reunió con Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes sí le habrían expresado su apoyo directo para que busque encabezar la fórmula opositora en Córdoba.

También, como anticipó este portal, el mendocino y el cordobés proponen un combo completo a Milei para 2027. La oferta quedó bastante clara con la oferta que hizo De Loredo: sugirió a Cornejo como compañero de fórmula presidencial.

El mensaje de Rodrigo de Loredo

En ese marco nacional, todas las acciones de De Loredo tendrán bajada local. El mensaje posterior al discurso dejó clara esa línea que tendrá el primer mojón en “La De Loredo session”, el acto político que prepara para el mediodía del 14 de marzo en la sala de grandes eventos Quality. Ese mismo día Juez y Bornoroni fijaron la fecha para su acto.

“Ahora les toca a todas las provincias seguir el camino de la racionalidad económica nacional. Algunas lo están haciendo, pero otras, como Córdoba, siguen con alta presión impositiva y tarifaria para sostener un alto gasto público. En 2027, cuando gobernemos Córdoba, pondremos a la provincia en el camino del cambio y de la modernización”, escribió en sus redes después de apoyar el discurso presidencial.

Sobre las formas, se sabe que el radicalismo no las comparte y prefiere enfocarse en el fondo, pero no dejará de recibir con agrado todo aquello que aleje a Milei de un acuerdo con el peronismo.

