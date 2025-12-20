Buenos Aires: el año de la tormenta para Federico Susbielles en Bahía Blanca

Para Federico Susbielles , 2025 fue el año de las tormentas . La inundación de marzo que destruyó Bahía Blanca , el segundo desastre climático desde que asumió como intendente de la ciudad del sudoeste de Buenos Aires , lo puso frente a una crisis inédita. Y sobre llovido, mojado: una derrota electoral de 15 puntos que aceleró la carrera opositora hacia 2027.

El año comenzó con la reconstrucción de una ciudad destrozada y el intento de armar un vínculo político propio con Javier Milei que alimentó expectativas de un posible respaldo electoral. Susbielles apostó a un equilibrio difícil: mantener la sintonía con la Casa Rosada sin romper con el peronismo provincial ni con el kirchnerismo. La estrategia era ambiciosa en una ciudad conservadora y refractaria al peronismo.

Pero ese juego a tres bandas no resistió las tensiones de un año electoral. La pulseada por las listas legislativas lo dejó relegado frente al kirchnerismo y el massismo. Y en septiembre, la derrota de 15 puntos consolidó el dominio libertario en el Concejo Deliberante . Ahora, con dos años por delante hasta 2027, Susbielles enfrenta el desafío de retener una intendencia que conquistó por apenas cuatro puntos, en un escenario donde la oposición ya tiene candidatos definidos.

El 7 de marzo de 2025, Bahía Blanca sufrió una inundación devastadora que dejó la ciudad en ruinas y 18 víctimas fatales. Susbielles quedó en el centro de la escena como responsable de la reconstrucción. En poco más de un año al frente del municipio enfrentaba el segundo desastre climático, en un marco inédito de recortes de recursos por la motosierra de Milei.

Pocos días después de la tragedia, el Presidente viajó a Bahía Blanca. Fue un movimiento de alto impacto político. Aunque desde su llegada a la intendencia Susbielles había mantenido sintonía con todos los sectores, el jefe comunal pareció encontrar en ese vínculo con la Casa Rosada la posibilidad de abrir una dimensión nueva a su perfil político al frente de una ciudad conservadora y refractaria al peronismo.

El 16 de diciembre de 2023, un temporal golpeó con fuerza a nuestra ciudad, dejando pérdidas irreparables: vidas, hogares y espacios que forman parte de nuestra identidad. Pero también dejó al descubierto lo mejor de Bahía Blanca. La fortaleza, la solidaridad y la resiliencia de… pic.twitter.com/cwX3nJYJyT

La inundación terminó de armar ese nexo. A fines de marzo, Susbielles recibió en su despacho a Lilia Lemoine y a Sebastián Pareja, el armador central de Karina Milei en Buenos Aires. Los encuentros dispararon todo tipo de hipótesis sobre un acuerdo político en marcha, aunque cerca del bahiense descartaban esa posibilidad y hablaban de gestos de buena sintonía.

El equilibrio imposible

Las razones de aritmética electoral parecían pesar en esa sintonía. Susbielles había ganado en 2023 por apenas cuatro puntos al candidato de LLA. Ahora debía revalidar ese triunfo en una elección de medio término que se le asomaba compleja y sacudida por el efecto político de la inundación. Y la pecera de votos del peronismo parecía quedar chica si su objetivo era retener al menos los 36 puntos que había sacado dos años antes.

El juego a tres bandas de Susbielles se completaba con un delicado equilibrio en la interna del peronismo. Mientras cultivaba en términos prácticos un perfil casi "vecinalista", el jefe comunal mantenía vínculos diplomáticos con la gobernación y con Cristina Fernández de Kirchner. Axel Kicillof había ordenado un despliegue provincial contundente en marzo. Entre ambos había una buena relación y un acuerdo político firme para la administración del Puerto de Bahía Blanca, un polo de poder clave en la ciudad.





Kicillof Milei Susbielles El intendente Susbielles durante una reunión del comité de emergencia con el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof

La pulseada por las listas

La pulseada por el armado de las listas legislativas para las elecciones de septiembre mostró los límites de ese equilibrio. Susbielles presionó para quedarse con el primer lugar de la lista de postulantes a la Cámara de Diputados por la Sexta sección de Fuerza Patria, donde quería colocar a uno de sus funcionarios de mayor confianza, su secretario de Gobierno Luis Calderaro.

Pero la pulseada en el peronismo del sudoeste bonaerense fue intensa. Los distintos sectores de Fuerza Patria, el kirchnerismo, los intendentes alineados a Kicillof y el Frente Renovador de Sergio Massa, pelearon por los primeros lugares. El kirchnerismo presionó para quedarse con otro lugar entre los primeros cuatro, para asegurarse un nombre 100 por ciento propio. La elegida fue la camporista Maite Alvado, muy cercana a Kirchner.

Después de quedar relegado en la pulseada seccional, Susbielles puso el pie encima del armado local. No sólo no abrió lugares para el kicillofismo ni La Cámpora local, sino que pobló la boleta para el Concejo Deliberante de nombres de su más estrecha confianza.

Septiembre: la derrota

El 7 de septiembre, seis meses después del temporal, Susbielles fue uno de los pocos jefes comunales peronistas que no pudo acompañar la victoria de Fuerza Patria a nivel provincial. La lista acordada entre el PRO y La Libertad Avanza se impuso en el distrito golpeado por las inundaciones. La nómina liderada por la abogada Franca Grippo obtuvo 46,19 puntos, mientras que la lista de Fuerza Patria encabezada por Molini consiguió apenas el 31,11 por ciento.

La diferencia de 15 puntos permitió a La Libertad Avanza el ingreso de seis concejales, lo que llevó a que la bancada contara con 11 ediles en un Concejo de 24 bancas. El resultado dejó a Susbielles sin posibilidades de recuperar la presidencia del recinto, que está en manos de distintas tribus libertarias desde el inicio de su gestión.

El resultado electoral dejó planteada una paradoja. Bahía Blanca había sido víctima de la motosierra de Milei. El Presidente había vetado la Ley de Emergencia por las inundaciones que había impulsado Kicillof en la Legislatura bonaerense. Sin embargo, la ciudad votó masivamente al espacio libertario.

Diciembre: cambios y reposicionamiento

En el cierre del año más difícil para su gesrtión, Susbielles avanzará ahora con cambios en el equipo de gobierno. La movida busca oxigenar una gestión golpeada por los resultados electorales y preparar el terreno para los dos años que quedan hasta 2027. También parece haberse acercado a Kicillof, con quien se reunió en los últimos días para discutir el plan de obras hidráulicas para Bahía Blanca. El encuentro mostró un reposicionamiento de Susbielles hacia la gobernación después de los coqueteos con la Casa Rosada que no rindieron frutos.

Pero en la oposición ya se mueven con la mira puesta en 2027. Héctor Gay y Oscar Liberman se preparan para disputarle la intendencia a Susbielles. Gay fue intendente entre 2015 y 2023 y busca volver al sillón que perdió justamente ante Susbielles. Liberman fue el candidato libertario en 2023 y quedó segundo. Ahora ingresó a la Legislatura bonaerense y desde ahí busca construir su figura para el próximo round.

Para Susbielles, el desafío del año próximo es recuperar el terreno perdido en 2025 y consolidar una gestión marcada por las catástrofes climáticas y los ajustes nacionales. El año de la tormenta, por ahora, lo dejó golpeado.