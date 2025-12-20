OBRA PÚBLICA

San Juan inaugura la primera ruta solar del país y se proyecta al mundo

La provincia avanza hacia una infraestructura vial más limpia y se suma a las regiones líderes en energía sustentable a nivel global.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, presentó la primera ruta solar de la Argentina, una obra inédita que posiciona a la provincia en el mapa global de la energía sustentable. El proyecto convierte a la Avenida de Circunvalación en la primera traza nacional completamente iluminada con energía solar.

Una decisión estratégica con impacto ambiental y económico

La iniciativa, desarrollada por el Gobierno de San Juan a través del Ente Provincial de Energía (EPSE) y ejecutada por Sergio Chiconi SRL, marca un precedente en el uso de energías limpias para el sistema vial. Para Orrego, se trata de “una decisión estratégica” que articula crecimiento y cuidado ambiental.

El sistema está compuesto por 36 generadores solares fotovoltaicos individuales, instalados sobre monopostes metálicos de siete metros de altura, ubicados a lo largo de los cuatro sectores de la Ruta Nacional A014, conocida como Circunvalación. Cada generador tiene una potencia de 5 kilovatios y abastece completamente la demanda lumínica del tramo.

El modelo ya funciona con éxito en países como Corea del Sur, Países Bajos y el estado de California, que integran la energía solar al diseño vial moderno.

San Juan, líder en energía solar y generación de empleo

La obra no solo mejora el servicio de iluminación sino que también generó empleo calificado para más de 80 personas, entre ellas ingenieros, soldadores, proveedores locales y especialistas en electricidad y metalurgia. Esto refuerza el impacto positivo en la economía local, además del ahorro en costos energéticos.

Según datos oficiales, más del 50% de los parques solares del país se encuentran en San Juan, lo que reafirma su liderazgo en la transición hacia una matriz energética más limpia y eficiente.

“Producimos energía limpia y ahora también la integramos a la infraestructura cotidiana”, expresó el mandatario provincial, destacando el doble beneficio ambiental y social del proyecto.

Proyección internacional y política pública sostenible

La inauguración de esta autopista solar coloca a San Juan en el mismo plano que las regiones más avanzadas del mundo en términos de sustentabilidad energética. Pero a diferencia de otros países, la provincia lo hizo con recursos propios y mano de obra local.

“Cuando hay planificación, decisión política y compromiso, el desarrollo sustentable deja de ser un discurso y se convierte en realidad”, remarcó Orrego, al defender una política pública que apuesta a un futuro más verde.

El modelo sanjuanino se presenta como ejemplo replicable en otras provincias, en un contexto donde la eficiencia energética y el uso de fuentes limpias son cada vez más urgentes.

