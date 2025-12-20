San Juan inaugura la primera ruta solar del país y se proyecta al mundo

El gobernador Marcelo Orrego destaca la proyección de la industria minera en San Juan

El gobernador de San Juan , Marcelo Orrego , presentó la primera ruta solar de la Argentina , una obra inédita que posiciona a la provincia en el mapa global de la energía sustentable . El proyecto convierte a la Avenida de Circunvalación en la primera traza nacional completamente iluminada con energía solar.

La iniciativa, desarrollada por el Gobierno de San Juan a través del Ente Provincial de Energía (EPSE) y ejecutada por Sergio Chiconi SRL , marca un precedente en el uso de energías limpias para el sistema vial. Para Orrego, se trata de “una decisión estratégica” que articula crecimiento y cuidado ambiental.

El sistema está compuesto por 36 generadores solares fotovoltaicos individuales, instalados sobre monopostes metálicos de siete metros de altura, ubicados a lo largo de los cuatro sectores de la Ruta Nacional A014 , conocida como Circunvalación. Cada generador tiene una potencia de 5 kilovatios y abastece completamente la demanda lumínica del tramo.

El modelo ya funciona con éxito en países como Corea del Sur , Países Bajos y el estado de California , que integran la energía solar al diseño vial moderno.

La obra no solo mejora el servicio de iluminación sino que también generó empleo calificado para más de 80 personas, entre ellas ingenieros, soldadores, proveedores locales y especialistas en electricidad y metalurgia. Esto refuerza el impacto positivo en la economía local, además del ahorro en costos energéticos.

Según datos oficiales, más del 50% de los parques solares del país se encuentran en San Juan, lo que reafirma su liderazgo en la transición hacia una matriz energética más limpia y eficiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/1950587401753010397&partner=&hide_thread=false SAN JUAN TENDRÁ LA PRIMERA RUTA SOLAR DEL PAÍS



Comenzamos el montaje de las estructuras que transformarán la avenida de Circunvalación en la primera ruta solar de Argentina.



Serán 36 megaestructuras y 360 paneles solares que generarán energía limpia para iluminar toda la… pic.twitter.com/DHMHgM8oK0 — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 30, 2025

“Producimos energía limpia y ahora también la integramos a la infraestructura cotidiana”, expresó el mandatario provincial, destacando el doble beneficio ambiental y social del proyecto.

Proyección internacional y política pública sostenible

La inauguración de esta autopista solar coloca a San Juan en el mismo plano que las regiones más avanzadas del mundo en términos de sustentabilidad energética. Pero a diferencia de otros países, la provincia lo hizo con recursos propios y mano de obra local.

“Cuando hay planificación, decisión política y compromiso, el desarrollo sustentable deja de ser un discurso y se convierte en realidad”, remarcó Orrego, al defender una política pública que apuesta a un futuro más verde.

El modelo sanjuanino se presenta como ejemplo replicable en otras provincias, en un contexto donde la eficiencia energética y el uso de fuentes limpias son cada vez más urgentes.