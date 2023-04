"¡No, no, todavía no es un acto de campaña. Él, oficialmente, aún no es candidato”, advierten con picardía en la mesa chica que rodea al diputado del peronismo Roberto Mirabella cuando cuentan que, a fines de la semana próxima, presentará un libro de su autoría llamado Defendamos Santa Fe. Sin embargo, por si quedan dudas de que Mirabella es el elegido por Omar Perotti para sucederlo en la conducción de la Casa Gris, el gobernador le escribió el prólogo de la obra.