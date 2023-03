Santa Fe: unidad con internas, la fórmula de 2019 que el PJ quiere repetir

En 2019, las elecciones provinciales y las nacionales tuvieron varios meses de diferencia. El 29 de abril de ese año, en Santa Fe Omar Perotti se quedaba con el triunfo de las PASO, mientras que a nivel nacional aún no había candidaturas definidas. En cambio, esta vez, en cuatro meses se va a concentrar el cronograma electoral local y nacional y la polarización hará mella.

“Somos los que tenemos que enamorar nuevamente a la gente, porque estamos convencidos de que nuestro proyecto es el que el que sirve y el que contiene más allá de alguna asignatura pendiente”, dice a Letra P Ricardo Olivera , presidente del PJ y encargado, como en 2019, de llevar adelante las conversaciones y arriar a todos los espacios. Destaca, además, otra diferencia con aquel turno electoral que tiene que ver con un recambio generacional en las candidaturas: “Hay viejas rencillas que los más jóvenes no arrastran”.

El horizonte sobre esta posible unión se puso oscuro hace algunos días cuando el envío de pliegos para cubrir los cargos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) hizo crujir la relación. El espinoso momento se debió no al nombre de María Cecilia Vranicich para ocupar la fiscalía general, sino al de María Eugenia Iribarren, quien fue propuesta para la regional Rosario y no contaba con la bendición del NES. Los fantasmas de la interna de 2021 no tardaron en salir del ropero.

Cuentan en los pasillos de la Legislatura que tras varias charlas y mucha rosca la cuestión se volvió a encauzar. Incluso, se atreven a decir que todas las personas propuestas tendrán los votos de los bloques mayoritarios. El próximo 10 de abril vencen los plazos para las impugnaciones, y recién después de esa fecha comenzarían las entrevistas a los candidatos y candidatas. Todavía hay tiempo para negociar, pero queda claro que cada espacio ya tiene su libretita para anotar pedidos y concesiones.

En ambas orillas confían en que el pacto político se pueda lograr, siempre y cuando no ocurra algo extraordinario. “Perotti - Rodenas podría ser el tándem para la Cámara baja”, dice alguien sumergido en la rosca del PJ. Aunque diversas fuentes aclaran que tampoco hay que descartar que cada uno tenga su lista y compitan en una interna mediante algún acuerdo político. Para la gobernación, los apoyos irían para Roberto Mirabella quien podría ser acompañado en la fórmula por la ministra de Salud, Sonia Martorano, quien cuenta con una alta imagen positiva en el sur de la provincia.