Enfrentado con Perotti, Lewandowski busca cobijo en CFK

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Enfrentado de lleno con el gobernador Omar Perotti, el senador Marcelo Lewandowski afina su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández. Dos reuniones a solas en el último tiempo y la bajada directa de áreas cristinistas de la Casa Rosada a la provincia a través del legislador y no del titular de la Casa Gris marcan la estrategia. ¿A qué juega el periodista deportivo? ¿Gobernación, intendencia o la deja pasar?

Como contó el colega David Narciso en Rosario 3, Lewandowski se reunió dos veces en los últimos sesenta días con la expresidenta. Por otro lado, Letra P tiene la información de que el senador entró en una situación de sintonía fina con el Instituto Patria, la tribu peronista que lidera CFK, y que ya trabaja como una suerte de canalizador de las terminales cristinistas en Santa Fe.

Prueba de ello es que el senador articula programas de manera directa con, por ejemplo, el Ministerio de Cultura que conduce Tristán Bauer, un lauro que no es para cualquiera dentro del Frente de Todos. A fines de febrero, Lewandowski recibiría una de las iniciativas que la cartera tiene para las ciudades y pueblos del país.

Algo similar ocurre con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, quien se ofuscó al notar que el intendente Pablo Javkin y la senadora Carolina Losada recorrían juntos la reconversión urbana de Villa Banana, una zona de Rosario muy postergada, obra que se afrontó con fondos de la Nación. El reemplazante de Jorge Ferraresi se prometió recorrer el barrio con la compañía de Lewandowski.

En su colección de encuentros con laderos de la vicepresidenta, el periodista también acumula un cónclave reciente con el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro. Las dos reuniones con Cristina, en tanto, se consumaron en el despacho que ella tiene en el Congreso.

La estrategia

¿Qué busca Lewandowski? El senador todavía no blanqueó su estrategia electoral. Dejó trascender que se alejó de Perotti y que no se siente el preferido del gobernador para la Casa Gris del 2024. Seguro de no poseer los fierros y la estructura del gobierno provincial, ¿el legislador fue a buscar otra cobija? Una fuente del kirchnerismo santafesino le aseguró a este medio que CFK le dijo que “camine Rosario”, que debía concentrarse en la ciudad y no la provincia. ¿Será?

¿Lewandowski se aventura a la chance de enfrentar a quien Perotti designe como candidato propio? ¿Si finalmente el gobernador se vuelca por el diputado Roberto Mirabella, habrá un enfrentamiento en PASO entre un delegado del gobierno provincial y otro de la vicepresidenta?

¿Por qué motivo Lewandowski entra en contacto con Cristina si no es para jugar en la grande? El vinculo entre ambos arranca en 2021 cuando la vicepresidenta y Perotti cerraron filas y confiaron en el periodista para encabezar la lista legislativa. Ahora la situación es distinta, al menos por el momento. Lewandowski no es perottista y lo hace saber.

La lapicera de Perotti

No obstante, la lapicera peronista en Santa Fe la tiene el gobernador. Perotti no se apura, deja que las novedades políticas provengan de la vereda de enfrente y todavía no define el calendario electoral.

¿Su relación con Lewandowski está rota? ¿No hay vuelta atrás en el vínculo entre los dos? Perotti prefiere que el senador sea candidato a intendente de Rosario, se sabe, pero sobre la hora del cierre de listas, ¿no puede sellarse una estrategia que contenga a todos y todas, que tenga la venia de Santa Fe y Buenos Aires por igual?

De la relación de Perotti con la expresidenta se sabe que parten de terminales políticas e ideológicas diferentes, pero acordaron sin pruritos en los últimos cierres electorales. En 2019 y 2021, CFK ordenó al kirchnerismo provincial jugar con Perotti. Ahora, con un gobernador cada vez más crítico de Frente de Todos del AMBA y rechazando la agenda cristinista que afrenta al Poder Judicial, ¿cambiará la ecuación?