La CTA de los Trabajadores de Córdoba mueve su conducción y reafirma su alineamiento con Kicillof y Baradel

Edgardo Llano, Roberto Baradel, Luis Ortega, Leticia Medina y Fabiana Nocco en la presentación de la lista 10 de la CTA de los Trabajadores de Córdoba.

La CTA de los Trabajadores empezará este martes a acomodar fichas de cara al 2027. En Córdoba , tras la gestión encabezada por la gremialista universitaria Leticia Medina la central encara un proceso con lista única, avalada por la conducción nacional de Roberto Baradel y Edgardo Llano .

La nueva cúpula cordobesa sintetiza un acuerdo político de contención entre la rosca nacional de los gremios de base y la necesidad de armar un frente de resistencia gremial , alineados al espacio de Axel Kicillof , frente al programa de gobierno de Javier Milei .

La CTA de los Trabajadores conserva su histórica afinidad con el ecosistema nacional y popular, conducida tradicionalmente con fuerte peso de la docencia (CTERA). Pese a esas diferencias de origen, en Córdoba la coyuntura aceleró puentes: las dos CTA integran hoy, junto a las dos CGT locales, la mesa del Movimiento Obrero Unido de Córdoba (MOUC) .

Tras la gestión de Medina, también secretaria general del Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) , Olga Sayago de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y Gustavo Fernández de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) , la renovación se conformará con integrantes de esos mismos gremios.

Sin competencia en el tramo local, la Lista 10 presenta un trinomio encabezado por Luis Ortega , titular de la seccional cordobesa de APA. Se trata de un dirigente orgánico del gremio aeronáutico local que viene de revalidar credenciales en su propio sindicato y cuenta con el respaldo explícito del jefe nacional de APA, Edgardo Llano, figura clave en la mesa de conducción nacional de la CTA.

Luis Ortega, Leticia Medina y Fabiana Nocco, los integrantes de la lista 10. Foto: Ángel Sorkin.

Con Medina cediendo la conducción y pasando a la Secretaría Adjunta tras haber sido la primera mujer en conducir la CTA en Córdoba, el tridente se completa con Fabiana Nocco. Se desempeñó como secretaria de Educación en la junta directiva provincial de UEPC y exsecretaria general de la delegación San Francisco durante 12 años, encarna el ala del interior y responde a la conducción histórica de la Lista Celeste del gremio docente.

El apoyo de Roberto Baradel en Córdoba

La lista se presentó en la UEPC, a salón colmado, con trabajadores, sindicalistas y la presencia Baradel y Llano. El acto dejó un fuerte componente simbólico con la presencia de familiares de víctimas del terrorismo de Estado. El cruce de la agenda sindical con los derechos humanos estuvo marcado por el acompañamiento de familiares de las víctimas recientemente identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Justicia Federal en los predios de la Loma del Torito, en el ex centro clandestino La Perla.

Fue en ese contexto, y con la bandera de “Las Malvinas son argentinas” apoyada en el escritorio expositor, Baradel cerró entre aplausos con un discurso electoral, pero mirando hacia el 2027: “Viva la clase trabajadora, vivan los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, viva la bondad de Latinoamérica. No al fascismo, no al imperialismo. Los vamos a vencer, vamos a ganar y vamos a salir todos juntos a festejar un nuevo tiempo”.

La agenda institucional prevé el acto de asunción nacional para el 30 de noviembre. En el resto de las provincias, las asunciones de las Comisiones Ejecutivas locales se irán concretando a lo largo de diciembre en distintas fechas, un esquema escalonado diseñado para que los referentes de la conducción nacional y las delegaciones provinciales puedan acompañar los traspasos de mando en cada provincia.