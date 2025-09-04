Río Negro no sabe/no contesta: una encuesta pone al electorado indeciso por encima de todos los partidos

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck junto a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, en el acto por el aniversario de la localidad.

El último trabajo del histórico encuestador Ricardo Vignoni confirma que en Río Negro los indecisos marcarán el pulso de la campaña que recién comienza de cara a las elecciones del 26 de cotubre. El 27% de las 1.412 personas consultadas en las ciudades principales de la provincia esa la Patagonia todavía no sabe a quién votar.

A pesar de que el sondeo de opinión pública lo primerea el No sabe/No contesta, la lista que lidera la intención de votos es la de Fuerza Patria con el 24%, seguida por La Libertad Avanza con el 21%. Cuatro puntos más abajo se ubica la alianza Juntos Defendemos Río Negro (18%), mientras que el resto de las ofertas electorales se unifican en el 10% restante.

La desilusión en la política tradicional que se traduce en falta de representatividad son dos factores en clave nacional que la mayoría de los rionegrinos sondeados ponderaron en la encuesta , aunque la contienda electoral rionegrina tiene sus particularidades.

Vignoni resaltó a Letra P que hoy en la franja de los indecisos hay 100 mil votantes, que a menos de 60 días de las elecciones pueden sumar porotos a cualquier de las tres fuerzas que, según su encuesta, lideran la intención de voto.

Karina Milei y Lorena Villaverde. El escándalo por presuntas coimas en la Andis salpica la campaña en Río Negro.

El consultor identifica que ese número de elctores proviene de una posible fuga de votantes de Javier Milei porque “es el que perdió votos”. Dentro de un padrón de 595.081 electores, Vignoni analiza un posible “voto silencio”, un fenómeno electoral que recuerda antes de la primera elección que ganó el expresidente Carlos Saúl Menem.

Los votos de General Roca, la cabecera del Alto Valle rionegrino

Según el sondeo, el candidato a senador por Fuerza Patria, Martín Soria, tiene en su terruño una intención de voto del 42%. El segundo lugar lo comparten en un empate técnico La Libertad Avanza y Juntos Defendemos Río Negro, con 14%. Los otros cuatro frentes y partidos acumulan un 8%.

Los indecisos también son notorios. Del padrón electoral con 80 mil electores el 22% aún no tiene definido su voto.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 23.14.50 Acto de la lista Fuerza Patria el último viernes en Roca. El peronismo cerró filas bajo el concepto de la unidad.

En este marco favorable para el peronismo, el encuestador aclara que la figura de Soria todavía puede crecer e incluso superar el 50%. Fuentes que entienden en la política roquense explicaron a este medio que La Libertad Avanza puede quedarse con los votos que no encajen en el aparato del sorismo.

El péndulo de Alberto Weretilneck se pega al peronismo

En la puja por los votos del Alto Valle, el frente Juntos Defendemos Río Negro enfrenta una situación más compleja. El desencuentro histórico con los hermanos Soria tuvo una pausa esta semana cuando el gobernador encabezó junto a la intendenta los festejos por el aniversario de General Roca.

Allí reinó la buena vibra e incluso Weretilneck elogió a María Emilia Soria resaltando que por su experiencia como jefa comunal le serviría para ser candidata a gobernadora en la próxima elección provincial de 2027.

El mandatario recorre la provincia y sabe que por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad no es un buen momento para acercarse a las fuerzas del cielo. Esta semana, junto sus candidatos Facundo López y Andrea Confini, protagonizó un spot criticando la falta de recursos nacionales para terminar la ruta 23.

528380048_1307076620771965_5010867058598995072_n El frente Juntos Defendemos Río Negro en su esplendor. Alberto Weretilneck confía en los intendentes aliados para sumar voluntades de indecisos.

La elección bonaerense del próximo domingo marcará el humor de las horas inmediatas y la hoja de ruta de la próxima semana. Y así hasta el final de la campaña. Weretilneck se irá moviendo buscando achicar una brecha que, por el momento, lo deja afuera del reparto.

Cómo se acomodan los votos del 10% de los “otros”

La encuesta que lideran los indecisos también arrojó resultados más allá de las tres fuerzas que encabezan la opción de voto. El PRO puro cosecha el 3,5% de los casos consultados, mientras que el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad se acomoda medio punto más abajo con el 3%.

La fuerza Primero Río Negro de Ariel Rivero cosecha una intención de voto del 2% y el Nuevo Más llega al 1,5%.