Río Negro: con redes y sin actos masivos, La Libertad Avanza sueña con arrebatarle dos bancas al peronismo

La Libertad Avanza de Río Negro carretea su campaña para dar la nota y romper los pronósticos que posicionan ganador al peronismo en las elecciones del 26 de octubre . Lorena Villaverde , acompañada de Aníbal Tortoriello , va por un triunfo rutilante en medio de las denuncias que ponen en el ojo de la tormenta a los dirigentes de La Libertad Avanza .

La alianza libertaria, que se armó sin el PRO , ya polariza con la boleta que encabeza Martín Soria , expresión máxima del justicialismo ortodoxo que se alió al kirchnerismo y a otros sellos panperonistas en Fuerza Patria . Ambas propuestas aspiran a correr de escena la propuesta del gobernador Alberto Weretilneck , decidido a instalar una batalla de tercios.

Como se instaló a modo de manual de estilo en la campaña bonaerense, cada aparición de los integrantes de la lista libertaria buscará aportar a la batalla cultural del mileísmo bajo el eslogan “Kirchnerismo Nunca Más”. Pero, además, Villaverde y Tortoriello saldrán a recorrer la provincia y, desechando la posibilidad de actos masivos, fortalecerán en el trabajo para respartir su mensaje a través de las redes sociales.

Dos caminos, uno de cambio y otro de retroceso. Ese es el planteo que Villaverde y Tortoriello auspiciarán en sus apariciones, que todavía se hacen esperar luego de una semana muy complicada para el gobierno nacional, con filtraciones de audios y repercusiones en la endeble economía en la previa de la elección de la provincia de Buenos Aires.

Las apariciones de las principales candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados, irán escalando con el transcurso de las semanas hasta octubre.

El voltaje de las declaraciones sirvió para contrarrestar embates del kirchnerismo en el Congreso. Además de levantar su perfil en el Congreso, Soria volvió a mostrarse en algunos canales de televisión, despotricando contra Karina Milei, tildando al séquito presidencial como una “banda de marginales”.

Como respuesta a los dichos del diputado, que ahora va por un lugar en el Senado y construye un retorno al municipio de General Roca en 2027, hay un plan de avanzada en el territorio que incluirá encuentro con vecinos, pocos actores y fuerte trabajo en redes sociales.

La Libertad Avanza, a paso lento

Villaverde y Tortoriello, cada uno con un estilo particular, irán por el cuerpo a cuerpo. “Sin actos masivos”, respondió a Letra P el titular del congreso libertario, Julián Goinhex.

“Es una campaña nacional, estamos en línea con el equipo que coordina el país”, reafirmó el armador de General Roca, con historia en la mesa chica del difunto gobernador Carlos Soria y enfrentado a los hijos de su mentor político. “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, bramó.

Entre las principales figuras de la organización libertaria desconfían de las encuestas que giraron la última semana y se apalancan en los números propios.

Para contrarrestar, muestran una de la consultora Mercados y Estrategias, que realiza estudios para Villaverde y augura un voto favorable a La Libertad Avanza.

Los datos fueron recabados antes de que el escándalo de los audios comenzaran a horadar la imagen de La Libertad Avanza. Sin embargo, los números hablaban de un estimado superior al 30% de intención de votos que relegaba a Weretilneck a un tercer lugar.

Después de las filtraciones de más audios, el panorama es un poco más incierto.