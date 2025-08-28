CHAU LISTA SÁBANA

Río Negro: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

El PRO encabeza la boleta que tendrá siete espacios que compiten por dos bancas en Diputados y las tres del Senado. El frente de Alberto Weretilneck, al fondo.

Por Letra P | Periodismo Político
Río Negro: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Río Negro: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El juez federal Gustavo Villanueva encabezó el sorteo de boletas para las elecciones en Río Negro que definió el orden en que aparecerán las fuerzas en las papeletas que se utilizarán en las elecciones del 26 de octubre. En esa provincia de la Patagonia se elegirán dos bancas para la Cámara de Diputados y las tres del Senado.

Notas Relacionadas
Santa Cruz: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
CHAU LISTA SÁBANA

Santa Cruz: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Por  Letra P | Periodismo Político

El 10 de diciembre terminan sus mandatos los senadores peronistas Martín Doñate y Silvina García Larraburu, y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). Los representantes de la cámara baja que dejan sus bancas son Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y Aníbal Tortoriello (PRO).

Fuerza Patria y La Libertad Avanza, detrás del PRO en la boleta de Río Negro

El PRO será la fuerza que ocupa la primera columna de la boleta única rionegrina. El partido amarillo lleva como candidatos a senadores a Juan Martin y Claudia Bértora, mientras que Martina Lacour y Gastón Varela encabezan la oferta para la cámara baja.

image
Juan Mart&iacute;n, presidente del PRO R&iacute;o Negro, competir&aacute; por un lugar en el Senado.

Juan Martín, presidente del PRO Río Negro, competirá por un lugar en el Senado.

En la segunda columna, Fuerza Patria llevará a Martín Soria y Ana Marks como postulantes a la cámara alta. Para la Cámara de Diputados la lista está encabezada por Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten.

La lista de La Libertad Avanza ocupa la tercer columna de la boleta y estará encabezada en el tramo de senadores por Lorena Villaverde y Enzo Fullone; y por Aníbal Tortoriello y Ailén Costa en la lista para la cámara baja.

La cuarta columna será para Primero Río Negro, que llevará como candidatos al Senado a Ariel Rivero y Yolanda Mansilla, mientras que en diputados estarán Facundo Villalba y Gabriela Fernández.

La lista de Alberto Weretilneck, entre las dos de la izquierda

El tramo final de la boleta comienza con la columna que ocupa el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), que presentará a Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua como aspirantes al Senado; y a Paula Gramajo y Gabriel Musa en la lista de Diputados.

El frente del gobernador Weretilneck, Juntos Defendemos Río Negro, aparece en la penúltima columna y lleva a Facundo López y Andrea Confini como candidatos al Senado. Para la Cámara de Diputados postulará a Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi.

Alberto Weretilneck, Andrea Confini, Facundo López, Juan Pablo Muena, Walter Cortés
La c&uacute;pula del frente Juntos Defendemos R&iacute;o Negro en un acto llevado a cabo el &uacute;ltimo viernes en Bariloche.

La cúpula del frente Juntos Defendemos Río Negro en un acto llevado a cabo el último viernes en Bariloche.

Por último, el Movimiento al Socialismo llevará como candidatos a senadores a Mónica Martín y Aurelio Vázquez, y en diputados a Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández.

Temas
Notas Relacionadas
La Pampa: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
CHAU LISTA SÁBANA

La Pampa: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

El frente de Sergio Ziliotto y La Libertad Avanza abren una boleta de apenas cinco listas. Se ponen en juego tres bancas en la Cámara de Diputados.
Esta es la boleta única de papel que se utilizará en las legislativas nacionales en Entre Ríos.
CHAU LISTA SÁBANA

Entre Ríos: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

La papeleta incluirá siete columnas y dos filas con las categorías para Diputados y el Senado. LLA y el PJ, vecinos. Curiosidad ideológica tras el sorteo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Quinta sección: Fuerza Patria y LLA se disputan cinco bancas del Senado y la UCR busca evitar el descenso
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Quinta sección: Fuerza Patria y LLA se disputan cinco bancas del Senado y la UCR busca zafar del descenso

Por  Nacho Catullo  y Juan Rubinacci
La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres

Por  Nacho Catullo  y José Maldonado
Fernanda Raverta y Guillermo Montenegro.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Impacto del Karinagate en la Quinta sección: ausentismo en ascenso y optimismo peronista

Por  Juan Rubinacci
Mauricio Davico es el entrerriano preferido de los hermanos Milei. Tiene una amistad de años con Martín Menem.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Un leal en Entre Ríos: el intendente de Gualeguaychú puso las manos en el fuego por Karina Milei y los Menem

Por  Laura Terenzano