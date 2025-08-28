Río Negro: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El juez federal Gustavo Villanueva encabezó el sorteo de boletas para las elecciones en Río Negro que definió el orden en que aparecerán las fuerzas en las papeletas que se utilizarán en las elecciones del 26 de octubre. En esa provincia de la Patagonia se elegirán dos bancas para la Cámara de Diputados y las tres del Senado .

El primer lugar en la boleta fue para el PRO , seguido por Fuerza Patria y La Libertad Avanza. En total, serán siete las listas que formarán parte de la oferta electoral del distrito.

El 10 de diciembre terminan sus mandatos los senadores peronistas Martín Doñate y Silvina García Larraburu , y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). Los representantes de la cámara baja que dejan sus bancas son Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y Aníbal Tortoriello (PRO).

El PRO será la fuerza que ocupa la primera columna de la boleta única rionegrina. El partido amarillo lleva como candidatos a senadores a Juan Martin y Claudia Bértora , mientras que Martina Lacour y Gastón Varela encabezan la oferta para la cámara baja.

En la segunda columna, Fuerza Patria llevará a Martín Soria y Ana Marks como postulantes a la cámara alta. Para la Cámara de Diputados la lista está encabezada por Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten .

Juan Martín, presidente del PRO Río Negro, competirá por un lugar en el Senado.

La lista de La Libertad Avanza ocupa la tercer columna de la boleta y estará encabezada en el tramo de senadores por Lorena Villaverde y Enzo Fullone; y por Aníbal Tortoriello y Ailén Costa en la lista para la cámara baja.

La cuarta columna será para Primero Río Negro, que llevará como candidatos al Senado a Ariel Rivero y Yolanda Mansilla, mientras que en diputados estarán Facundo Villalba y Gabriela Fernández.

La lista de Alberto Weretilneck, entre las dos de la izquierda

El tramo final de la boleta comienza con la columna que ocupa el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), que presentará a Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua como aspirantes al Senado; y a Paula Gramajo y Gabriel Musa en la lista de Diputados.

El frente del gobernador Weretilneck, Juntos Defendemos Río Negro, aparece en la penúltima columna y lleva a Facundo López y Andrea Confini como candidatos al Senado. Para la Cámara de Diputados postulará a Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi.

Alberto Weretilneck, Andrea Confini, Facundo López, Juan Pablo Muena, Walter Cortés La cúpula del frente Juntos Defendemos Río Negro en un acto llevado a cabo el último viernes en Bariloche.

Por último, el Movimiento al Socialismo llevará como candidatos a senadores a Mónica Martín y Aurelio Vázquez, y en diputados a Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández.