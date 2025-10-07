NARCOPOLÍTICA

Fred Machado admitió haber financiado a José Luis Espert: "Me dijo que necesitaba aportes"

El empresario, detenido por narcotráfico e investigado en EEUU, dio detalles de su vínculo con el diputado libertario. "Lo ayudé económicamente", afirmó.

Por Letra P | Periodismo Político
José Luis Espert posa junto a Nazareno Etchepare frente al avión de Fred Machado que usó durante la campaña presidencial de 2019.

"Espert no me pidió plata. No me pidió un monto, me pidió ayuda", reveló Machado en radio Rivadavia y amplió: "Me dijo 'te necesito, tampoco es mucho'. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, todo legal. Le financié los gastos que necesitaba para moverse".

En la misma línea, Machado recordó que el actual diputado libertario le solicitó: "¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”.

Según detalló el empresario, durante su vínculo llegó a aportar U$S 150.000 en conceptos de comidas y viáticos, y pese a los giros de dinero, intentó dejar en claro que solo brindaba aportes mínimos. “No era que yo le pagaba la carrera a Espert, éramos tres tipos, no había estructura. Mi asistencia era mínima”, aclaró este martes.

Fred Machado explicó por qué le pagó U$S 200.000 a José Luis Espert

Machado contó que contrató a Espert como consultor de un proyecto minero que llevaba adelante en una comunidad de Guatemala, por el que abonó U$S 200.000 declarados por contrato. El registro de ese pago y su aparición en la causa que lo investiga derivó en la denuncia que realizó en contra de Espert el candidato a diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires Juan Grabois.

"No eran U$S 34 millones como dice (Juan) Grabois", desmintió sobre las acusaciones del dirigente del Patria Grande y especificó: "Los U$S 200.000 es porque le cuento a Espert que tenía ese proyecto, me dice que hacía asesorías, y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Hicimos un contrato firmado".

La última vez que Fred Machado vio a José Luis Espert

El empresario reveló que en 2020, Espert volvió a comunicarse para retomar la asesoría luego haber efectuado la transferencia de U$S 200.000, aunque a raíz de las denuncias en su contra no logró concretarla. Machado detalló que se comunicó por última vez con el legislador en 2021: “Llego a Argentina, lo voy a ver, no hay ninguna alerta ni nada, porque no había acusaciones, la prensa en Guatemala explota, y esto es un déjà vu de lo que pasó allá”.

“Ahí me dice algo que no sé como interpretar: no sé si me dijo 'con vos me inmolo' o 'por vos me inmolan'”, afirmó el rionegrino y consideró: “La cagada de Espert fue haberme negado, no haberme reconocido y decir 'me dio una mano', pero acá están los hechos“.

La entrevista completa a Fred Machado

Embed - EXCLUSIVA DE RIVADAIVA: FRED MACHADO ROMPE EL SILENCIO TRAS EL NARCOESCÁNDALO QUE VINCULA A ESPERT
