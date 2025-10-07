Río Negro: el peronismo pide explicaciones en la Legislatura por la relación entre Weretilneck y Ciccarelli

Ciccarelli, un nombre conocido entre el empresariado rionegrino, tiene sociedades con intereses en la explotación minera y de arenas silíceas para fracking en la provincia de la Patagonia . En este marco, los representantes de Fuerza Patria dentro de la Legislatura rionegrina, elevaron un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial detalle las actividades, estructuras societarias, beneficios y controles aplicados de las empresas de Ciccarelli, además de presentar un proyecto de para que se informen todas las reuniones entre funcionarios y actores privados.

Los legisladores José Luis Berros , Ana Marks , Ayelén Spósito, Magdalena Odarda , Luciano Delgado Sempé , Fabián Pilquinao , Daniel Belloso , y Leandro García insistieron en la gravedad del asunto ya que Ciccarelli, también, se desempeñó “ como empleado estatal en Río Negro y luego adscripto al bloque de Juntos Somos Río Negro que preside Facundo López ”.

Los registros solicitados requieren información a la Secretaría de Minería , el Departamento Provincial de Aguas (DPA) , la Secretaría de Ambiente , la Secretaría de la Función Pública , Fiscalía de Estado , Asesoría Letrada y el Tribunal de Cuentas .

Claudio Ciccarelli sacando un selfie. En el fondo, Lorena Villaverde, diputada nacional y candidata a senador por LLA.

Los legisladores analizaron que hasta el mes pasado la Secretaría de Energía, que incluye los sectores de Minería, Ambiente e Hidrocarburos estuvo a cargo de la candidata a senadora nacional por Juntos Defendemos Río Negro, Andrea Confini, “que además fue designada directora en YPF, cargo que asumirá luego de las elecciones”.

El legislador y vicepresidente del PJ rionegrino, José Luis Berros, manifestó que el requerimiento legislativo busca saber “si el gobierno provincial está financiando negocios privados con recursos públicos, favoreciendo a empresarios como Claudio Ciccarelli, que además es empleado estatal”.

El peronismo presentó el proyecto para crear un Registro Público de reuniones

Berros también es autor del proyecto de Ley para transparentar la gestión de intereses en Río Negro. Básicamente lo que el bloque Vamos con Todos propone es que la Provincia informe todas las reuniones entre funcionarios y actores privados, ya que “en 2019 , entre el 15 y el 30 de abril, el empresario Fred Machado habría mantenido una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck, sin que existieran registros oficiales de ese encuentro”.

La inquietud para conocer quiénes se reúnen, cuándo y con qué objetivos con los funcionarios del Poder Ejecutivo cuenta con el acompañamiento pleno del bloque, y surge ante la ausencia total de registros públicos sobre audiencias y reuniones mantenidas por las máximas autoridades provinciales.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 17.33.11 Casa de Gobierno de Río Negro, ubicada en el centro de su capital, Viedma.

“Un vacío institucional que favorece la discrecionalidad, el tráfico de influencias y los vínculos opacos entre el poder político y los intereses económicos”, explicó Berros en un comunicado conocido este lunes.

El proyecto de ley propone crear un Registro Público de Gestión de Intereses, gratuito, digital y de acceso libre, que deberá consignar fecha, lugar, participantes, entidad representada, objeto de la gestión y resultado preliminar de cada encuentro.

Dicho registro abarcará a ministros, secretarios, subsecretarios, directores, presidentes de entes y autoridades de empresas públicas, quienes estarán obligados a declarar cada reunión o comunicación que busque influir en decisiones administrativas o regulatorias.