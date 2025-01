Juan Martín: "En Río Negro sería muy natural un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza"

-La política es una vocación de servicio a los demás, así que uno no me desconecto nunca. En todo caso, durante el verano es posible vincularse y escuchar a la gente desde otro lugar y encontrar más tiempo para reflexionar. Entre las cosas que me gusta hacer, que me permiten bajar un cambio está correr y leer. El fin de semana me escapé a Bariloche para hacer un trekking. Claramente, durante estas primeras semanas del año tengo un poco más de tiempo para hacerlo.