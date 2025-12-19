Alberto Weretilneck negoció y la Legislatura le aprobó el presupuesto en el cierre de un año complicado

Con la aprobación del Presupuesto, la Legislatura de Río Negro le permitió a Alberto Weretilneck cerrar el año con una foto de orden político poco habitual en estos tiempos de derrotero oficialista. El debate, que se terminó resolviendo por unanimidad, no sólo trazó la hoja de ruta de la gestión, sino que también expuso a un gobernador buscando retomar el protagonismo.

Durante los días previos a la sesión, Juntos Somos Río Negro fue moldeando la ley a partir de los diferentes cambios que exigía la oposición para así permitir que el oficialismo exhiba la foto de un triunfo político en el final de un año agitado. Claro que no todo fue color de rosas. Sobre el final se vivió un clima tenso cuando la oposición y hasta propios legisladores del oficialismo se fueron del recinto cuando faltaban tratarse dos proyectos, dejando la sesión sin quorum y a un Facundo López descolocado. No obstante, el detalle quedará para el anecdotario.

El respaldo transversal no fue gratuito, pero le permite a Weretilneck exponer la idea de "tener controlado" a todo el arco político de Río Negro. Días anteriores a la sesión, el mandatario provincial mandó a sus funcionarios a tener diferentes reuniones con opositores que le reclamaban aceitar la relación con intendentes. La incorporación de obras reclamadas por el peronismo, canalizadas a través de jefes comunales, fue la moneda de cambio que explicó el acompañamiento de Vamos con Todos y del PJ–Nuevo Encuentro . También allanó el camino para el apoyo del PRO y del radicalismo a partir de la baja de impuestos en los Ingresos Brutos .

Ese consenso, sin embargo, fue más político que ideológico. En el tratamiento en particular afloraron las diferencias y se marcaron límites con advertencias sobre un "ajuste encubierto" y cuestionamientos a la gestión en áreas sensibles como Salud, educación y por el crecimiento de la planta estatal con la que el gobierno saldrá a contener aliados en 2026 . La unanimidad funcionó como un paraguas institucional, pero no ocultó que cada bloque dejó constancia de sus reparos, pensando más en 2026 como año electoral que en la armonía legislativa.

El oficialismo capitalizó la sesión como una demostración de fortaleza. Facundo López cerró el debate reivindicando un modelo basado en desarrollo, desendeudamiento y sostenimiento de servicios públicos, un discurso alineado con la narrativa de Weretilneck de “la provincia que resiste” frente al corrimiento del Estado nacional. La exposición técnica de la legisaldora Soraya Yahuar y el énfasis en la inversión energética reforzaron esa idea de planificación y previsibilidad.

Los presupuestos de Juntos Somos Río Negro

El debate presupuestario de este año estuvo marcado por una iniciativa diferente por parte del oficialismo. Por eso, los rechazos de los años anteriores se disiparon. Con un gobernador autopercibiéndose más poderoso, las discusiones de 2023 y 2024 no contemplaron los reclamos de la oposición. En cambio, el debate actual mostró un cambio de actitud por parte del bloque de JSRN en el tratamiento en las comisiones, en las que estuvieron presentes casi todos los ministros respondiendo preguntas de los legisladores.

Esa actitud, además, derivó en la incorporación de cambios como el compromiso para la realización de obras en más municipios de los que originalmente estaban contemplados y modificaciones en el paquete fiscal, donde le incluyeron topes a la suba de ingresos brutos en algunos ítems, como el inmobiliario y el automotor.

Un cierre de sesión sin quórum en Río Negro

Con todo, el cierre de la sesión dejó una señal incómoda. El retiro anticipado del recinto no fue solo un gesto que incluyó a lo legisladores oficialistas Nelson Cides, Lorena Yensen, Marcela Abdala, Daniel Sanguineti y Aime Kircher, cuya ausencia puso en riesgo el quórum cuando aún quedaban proyectos en el orden del día. La situación obligó al jefe del bloque oficialista a iniciar una serie de llamados para que regresaran al recinto y garantizaran la continuidad de la sesión. Hubo roces y tensiones en esas comunicaciones, pero finalmente los legisladores volvieron a sus bancas, en una escena que expuso el desgaste político tras casi diez horas de debate.

Facundo López Juntos Somos Río Negro Legislatura de Río Negro Facundo López, jefe de bloque de Juntos Somos Río Negro.

También bajaron al recinto los dos representantes de la Unión Cívica Radical, Lorena Matzen y Ariel Bernatene, lo que permitió completar el número necesario con 24 legisladores en el recinto para tratar las iniciativas de la CC-ARI. Sin embargo, ambos optaron por no acompañar los proyectos impulsados por Roberta Scavo y Fernando Frugoni: uno que obliga a los conductores que provoquen siniestros viales bajo consumo de alcohol o drogas a reintegrar al Estado los gastos médicos, y otro que crea el Observatorio Provincial de Arbolado Público.

Las iniciativas estaban formalmente incluidas en el temario y terminaron siendo aprobadas, pero el clima político ya había cambiado. El consenso amplio del presupuesto había quedado atrás y la sesión cerró con una Legislatura partida entre la disciplina partidaria y el cansancio político. Sólo el oficialismo, más Pedro Dantas, los cuatro legisladores del ARI-CC y los dos radicales se quedaron a tratar los dos últimos proyectos, mientras que todos los legisladores del PRO, Creo Río Negro, Vamos Con Todos y PJ-Nuevo Encuentro, se fueron de la sesión.