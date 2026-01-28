Libertarios vs. Federales

Eduardo Accastello saldó una deuda educativa con la climatización del 100% de las escuelas de Villa María

El intendente completó un estándar de infraestructura inédito en la ciudad del sudeste de Córdoba. El contraste con LLA. El apoyo de Llaryora.

Por Letra P | Periodismo Político
Eduardo Accastello, intendente de Villa María

Eduardo Accastello, intendente de Villa María

El intendente Eduardo Accastello, junto a la legisladora Verónica Navarro Alegre y autoridades del Ejecutivo municipal, encabezó la entrega de 130 equipos de aire acondicionado a 17 escuelas públicas de Villa María.

Notas Relacionadas
Eduardo Accastello busca consolidar a Villa María como un polo universitario
Educación

Accastello potencia el polo universitario de Villa María en alianza con el Banco de Córdoba

Por  Letra P | Periodismo Político

La acción se realizó en el marco del Fondo para el Desarrollo de la Educación Municipal y el Mantenimiento de Edificios Escolares (FODEMEEP) y con el acompañamiento del gobierno de Martín Llaryora, a través del Ministerio de Educación de Córdoba.

El acto se realizó en la Escuela Especial Clotilde Sabattini y contó con la presencia del subdirector de Programas Descentralizados de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de Córdoba, Guillermo Asís Luciano, además de directivos y representantes de la comunidad educativa.

Aulas climatizadas en Villa María

Con esta entrega, Villa María se convirtió en la primera ciudad en alcanzar el 100% de aulas climatizadas en establecimientos públicos de nivel inicial, primario, secundario, terciario y de modalidad especial. La incorporación de equipos frío-calor, de 5.000 frigorías y tecnología inverter, garantiza condiciones adecuadas durante todo el año escolar.

accastello educación aires villa maria
Eduardo Accastello equip&oacute; con aires acondicionados el 100% de las escuelas de Villa Mar&iacute;a

Eduardo Accastello equipó con aires acondicionados el 100% de las escuelas de Villa María

Al inicio de la gestión municipal, en diciembre de 2023, solo 170 de las 390 aulas contaban con sistemas de calefacción. La política sostenida de inversión permitió revertir esa situación y avanzar hacia un estándar integral de infraestructura educativa.

Trabajo conjunto con el gobierno de Martín Llaryora

Durante el encuentro, Accastello destacó el trabajo articulado con el Gobierno de la provincia de Córdoba a través del FODEMEEP, programa que canaliza recursos para mejorar edificios escolares.

En ese marco, se definió un cronograma de instalación que prevé la intervención simultánea de cuatro equipos municipales, con el objetivo de finalizar las tareas antes de concluir febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vnavarroalegre/status/2015918536468619749&partner=&hide_thread=false

La secretaria de Educación, Adela Guirardelli, señaló que la decisión de priorizar la educación se refleja en políticas de continuidad, planificación e inversión sostenida, que contemplan no solo infraestructura, sino también entornos seguros y confortables para enseñar y aprender.

Obras complementarias y escuelas beneficiadas del interior de Córdoba

La entrega de los equipos incluye obras de refuerzo eléctrico, colocación de canastos de seguridad y tareas integrales de instalación. Además, se ejecutaron trabajos de cañerías de gas natural y la colocación de más de 50 calefactores en 12 escuelas de la ciudad.

accastello villa maria aires
La inversi&oacute;n en infraestructura educativa se hizo con el acompa&ntilde;amiento del gobierno de C&oacute;rdoba

La inversión en infraestructura educativa se hizo con el acompañamiento del gobierno de Córdoba

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran el IPEM 49 – Escuela del Trabajo, el IPEM 275 – Escuela Nacional, la Escuela de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, la escuela primaria Bernardino Rivadavia, la escuela Juana Manso y el Conservatorio de Música Felipe Bohero, entre otras.

Temas
Notas Relacionadas
Eduardo Accastello, intendente de Villa María 
Cordobesismo open mind

Accastello analiza cobrar tasas en dólares y agita el tablero fiscal en Córdoba

El intendente de Villa María avanza con un esquema dual para atraer inversiones y modernizar la gestión. Sintonía con el Banco Central. La explicación oficial.
Martín Llaryora y Eduardo Accastello ponderaron la realización de obra pública en un contexto complejo
Libertarios vs. Federales

Llaryora y Accastello licitarán una obra vial clave en Villa María

El gobernador anunció la duplicación de la ruta 158 con una inversión de $14 mil millones. Apoyo político y señal al interior en un acto con tono de campaña.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei, en Wall Street: mercados, allá vamos.
LO POSIBLE Y LO PRUDENTE

Baja el riesgo país: Milei, ¿cerca de su revolución?

Por  Marcelo Falak
Donald Trump.
OPINIÓN

De Hegel a Perón y de Trump a Rocca: la conciencia desgraciada del siglo XXI

Por  Luciano Sanguinetti
Verónica Magario y Federico Otermin, dos opciones para conducir el PJ bonaerense.
PERONISMO EN LLAMAS

PJ bonaerense: entre nombres y vetos, surge la posibilidad de un tapado para conducir el partido

Por  Macarena Ramírez
 Pedro Luxen vuelve a la gestión como jefe de Gabinete en Santa Cruz.
TEMPORADA DE CAMBIOS

Santa Cruz: Luxen vuelve a la gestión para conducir el nuevo gabinete de Vidal

Por  César Pucheta