Eduardo Accastello saldó una deuda educativa con la climatización del 100% de las escuelas de Villa María

El intendente Eduardo Accastello , junto a la legisladora Verónica Navarro Alegre y autoridades del Ejecutivo municipal, encabezó la entrega de 130 equipos de aire acondicionado a 17 escuelas públicas de Villa María .

La acción se realizó en el marco del Fondo para el Desarrollo de la Educación Municipal y el Mantenimiento de Edificios Escolares (FODEMEEP) y con el acompañamiento del gobierno de Martín Llaryora , a través del Ministerio de Educación de Córdoba .

El acto se realizó en la Escuela Especial Clotilde Sabattini y contó con la presencia del subdirector de Programas Descentralizados de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de Córdoba, Guillermo Asís Luciano , además de directivos y representantes de la comunidad educativa.

Con esta entrega, Villa María se convirtió en la primera ciudad en alcanzar el 100% de aulas climatizadas en establecimientos públicos de nivel inicial, primario, secundario, terciario y de modalidad especial. La incorporación de equipos frío-calor, de 5.000 frigorías y tecnología inverter, garantiza condiciones adecuadas durante todo el año escolar .

Al inicio de la gestión municipal, en diciembre de 2023, solo 170 de las 390 aulas contaban con sistemas de calefacción. La política sostenida de inversión permitió revertir esa situación y avanzar hacia un estándar integral de infraestructura educativa.

Trabajo conjunto con el gobierno de Martín Llaryora

Durante el encuentro, Accastello destacó el trabajo articulado con el Gobierno de la provincia de Córdoba a través del FODEMEEP, programa que canaliza recursos para mejorar edificios escolares.

En ese marco, se definió un cronograma de instalación que prevé la intervención simultánea de cuatro equipos municipales, con el objetivo de finalizar las tareas antes de concluir febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vnavarroalegre/status/2015918536468619749&partner=&hide_thread=false En Villa María, la #educación es prioridad porque nuestros niños, niñas y adolescentes están en el centro de todas nuestras políticas públicas.



Se aprende mejor. Los docentes trabajan en óptimas condiciones en espacios que se habitan con bienestar en cada barrio de #VillaMaría.… pic.twitter.com/mlAumwvbZe — Veronica Navarro Alegre (@vnavarroalegre) January 26, 2026

La secretaria de Educación, Adela Guirardelli, señaló que la decisión de priorizar la educación se refleja en políticas de continuidad, planificación e inversión sostenida, que contemplan no solo infraestructura, sino también entornos seguros y confortables para enseñar y aprender.

Obras complementarias y escuelas beneficiadas del interior de Córdoba

La entrega de los equipos incluye obras de refuerzo eléctrico, colocación de canastos de seguridad y tareas integrales de instalación. Además, se ejecutaron trabajos de cañerías de gas natural y la colocación de más de 50 calefactores en 12 escuelas de la ciudad.

accastello villa maria aires La inversión en infraestructura educativa se hizo con el acompañamiento del gobierno de Córdoba

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran el IPEM 49 – Escuela del Trabajo, el IPEM 275 – Escuela Nacional, la Escuela de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, la escuela primaria Bernardino Rivadavia, la escuela Juana Manso y el Conservatorio de Música Felipe Bohero, entre otras.