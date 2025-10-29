Río Negro: el juicio a Gennuso activa un frente judicial que complica a exintendentes de todos los colores

Gustavo Gennuso, el exintendente de Bariloche sentado en el banquillo de los acusados en Bariloche.

El exintendente de Bariloche , Gustavo Gennuso , enfrentó la primera de las cuatro audiencias del juicio donde se lo acusa de peculado , en una trama judicial que abarca a otros exjefes comunales en toda la provincia de Río Negro por diferentes irregularidades en el manejo de los fondos del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno .

Sentado en el banquillo de los acusados, Gennuso escuchó al fiscal jefe, Martín Lozada , que lo acuso por desviar 105 millones de pesos que habían llegado a su administración desde la Nación con el objetivo de ejecutar el programa lanzado bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner , destinado a la construcción de 871 viviendas en diferentes barrios de la ciudad cordillerana.

El dinero habría sido transferido, a través de dos operaciones realizadas entre enero y octubre de 2016, a una cuenta del Banco Credicoop y utilizado para la constitución de plazos fijos, “poniendo los bienes por fuera de la esfera de custodia bajo la cual habían sido colocados por la ley y los convenios celebrados con Nación”, según la fiscalía.

En la primera audiencia llevada a cabo en los tribunales provinciales de Bariloche, Gennuso se mantuvo en silencio, salvo cuando los jueces Gregor Joos , Bernardo Campana y Martín Arroyo , preguntaron por sus datos personales. El cargo de peculado que enfrenta prevé penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, un verdadero golpazo a sus aspiraciones políticas futuras.

Los abogados particulares Luciano Pedriel y Manuel Massa explicaron en su alegato de apertura que la tesis de la defensa se circunscribe estrictamente a los hechos imputados, es decir, que no abordarán cuestiones vinculadas al uso o restitución de fondos, “porque estas cuestiones no forman parte de la imputación en las presentes actuaciones”. La fiscalía insistió que los más de 100 millones de pesos no fueron utilizados para el pago a las empresas constructoras, tampoco restituidos al Estado Nacional “como lo exigían los acuerdos vigentes”.

Vía zoom declararon 3 de los 16 testigos del juicio donde se destacó el testimonio del exsecretario de Vivienda del gobierno de Mauricio Macri, Iván Kerr. Desde Buenos Aires, el exfuncionario explicó que en la gestión PRO se había empezado a realizar auditorías por irregularides en el programa Techo Digno y que “Bariloche era uno de los casos donde había avances físicos muy distintos a los avances financieros”, aunque aclaró que todas esas irregularidades “fueron durante la anterior administración municipal” de la actual legisladora provincial, María Eugenia Martini.

El juicio que comenzó este martes continuará hasta el viernes y se espera que Gennuso pueda decir sus palabras finales el jueves.

Otros exintendentes en la mega causa Techo Digno

Más allá que se trate del primer juicio del mapa provincial de exjefes comunales imputados, la imputación de Gennuso sólo fue por peculado a diferencia de otros nombres propios importantes de la política doméstica rionegrina.

La causa contra el exintendente barilochense está entrelazada con el papel que cumplió Martini, su antecesora del PJ, a la que se le atribuyen cargos de fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta y peculado por presuntas irregularidades en el pago de certificaciones a las empresas que comenzaron con la edificación de las casas del plan nacional.

martini La exintendenta de Bariloche y actual legisladora, María Eugenia Martini.

La referente de Fuerza Patria Río Negro espera la fecha para el juicio, mientras que el diputado electo por La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello está imputado por fraude a la administración pública y peculado durante su paso por la intendencia de Cipoletti, entre 2015 y 2019. La causa que involucra al empresario del Alto Valle que mostró sus deseos de competir por la gobernación en 2027, se encuentra en instancias previas al juicio oral.

Además de las localidades de Bariloche y Cipoletti, la otras ciudades involucradas en la mega causa Techo Digno son San Antonio Oeste, General Conesa, Cervantes, General Godoy, Choele Choel, Río Colorado, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande.

La pelea entre Gennuso y Weretilneck

El ingeniero nuclear que gobernó la ciudad más poblada de Río Negro entre 2015 y 2023 todavía es secretario del partido Juntos Somos Río Negro, aunque no se habla con el jefe del espacio, Alberto Weretilneck.

Se trata de una relación que se quebró luego de que el mandatario provincial negociara la candidatura de Arabela Carreras a la intendencia de Bariloche en 2023, ignorando el consejo de Gennuso e instalando la rebelión en los diferentes sectores del oficialismo rionegrino anclados en la ciudad lacustre.

Gustavo gennuso Alberto Weretilneck Otros tiempos, Weretilneck y Gennuso.

En junio, Gennuso dijo a Letra P que Weretilneck tiene una acción directa sobre algunos fiscales y expresó que nadie del oficialismo se comunicó con él y que nunca se había sentido “del todo bien tratado en el partido”. “Gustavo Gennuso decidirá su camino, nosotros somos respetuosos de todas las voluntades. Tanto él como Arabela (Carreras, ex gobernadora) manifestaron su decisión de no estar más en Juntos y los respetamos”, manifestó en ese contexto el gobernador en Radio Con Vos Patagonia.