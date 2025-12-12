UCR: quién es el intendente de Maximiliano Pullaro que suena para presidir el Comité Nacional

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y militante de la UCR desde los 15 años.

En 2019, con apenas 30 años, Leonel Chiarella se convirtió en el intendente más joven en la historia de Venado Tuerto. No fue el único logro de aquella elección. Después de 24 años, y como representante de la UCR , logró desbancar al peronismo del municipio. Este viernes, puede convertirse en el nuevo presidente de un radicalismo sin candidato puesto y sin rumbo definido .

En la previa de la reunión plenaria en el Comité Nacional de la calle Alsina en la Capital Federal, el partido centenario no encontró una figura para suceder a Martín Lousteau . Ante la negativa reiterada de Gustavo Valdés de ser candidato, empezó a tomar forma la idea de confiarle la tarea a un intendente, a modo de plan B. En ese punto empezó a sonar fuerte el nombre de Chiarella.

Su militancia había comenzado mucho tiempo antes. A los 15 años de edad, y junto al actual ministro de Obras Públicas de Santa Fe , Lisandro Enrico , iniciaron su recorrido en el radicalismo.

A los 18 ya era el presidente de la Juventud Radical de su ciudad y ocho años más tarde, ya con el título de abogado debajo del brazo, obtuvo una banca en el Concejo municipal de Venado Tuerto.

Chiarella es un hombre cercano al gobernador Maximiliano Pullaro . Su trabajo en el sur provincial, junto a Enrico , fue clave para los triunfos que encadenó el gobernador en los últimos años. Desde la interna con Carolina Losada hasta la elección de constituyentes para reformar la Constitución de Santa Fe.

Chiarella fue reelecto en 2023, como parte de la ola electoral imparable de Unidos, con el 83 por ciento de los votos. Su recorrido y su juventud lo colocan como un serio aspirante a suceder a Martín Lousteau como conductor del Comité Nacional del radicalismo.

Anticipando Unidos

La tarea política de Chiarella es ponderada desde distintos espacios de la política santafesina. El intendente de Venado Tuerto, junto al por entonces senador provincial Enrico, anticiparon la experiencia del frente de frentes para enfrentar al peronismo. El formato de alianza que unió al arco no peronista luego fue replicado en Santa Fe.

“Primero Venado” fue el ensayo legislativo y luego dentro de su gestión que unió piezas del radicalismo, del PRO, del socialismo y del Partido Demócrata Progresista. La herramienta, que después se reveló exitosa electoralmente, comenzó a explorarse antes del fallecimiento del socialista Miguel Lifschitz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1998900456467112013&partner=&hide_thread=false Sin candidato a la vista, la UCR explora un intendente como plan B para presidir el Comité Nacional https://t.co/fPfurJ7wXc — LETRA P (@Letra_P) December 10, 2025

El armado fue respaldado por Pullaro, pero también por referentes de distintas extracciones partidarias como Mario Barletta, Clara García, Federico Angelini y Carolina Losada.

Chiarella sugería ya en 2021 que ese mismo movimiento se replicara a nivel provincial para intentar destronar de la gobernación al peronista Omar Perotti. En 2023 se concretó finalmente bajo el nombre de Unidos para Cambiar Santa Fe y fue el preludio para que Pullaro llegara a la Casa Gris con un aplastante triunfo sobre Marcelo Lewandowski.

El relato de la seguridad

La simbiosis con Pullaro va más allá de su afiliación al radicalismo y su pertenencia al Nuevo Espacio Organizado (NEO), el sector que tiene en el gobernador a su máxima figura y al senador Felipe Michlig como uno de sus impulsores.

Chiarella ha encontrado en la obra pública, pero también en el relato de la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, los puntales de su gestión, tal como sucede a nivel provincial con Pullaro.

Chiarella Pullaro Leonel Chiarella fue reelecto como intendente de Venado Tuerto con más del 83% de los votos.

Como el gobernador, no ha tenido incluso dudas en avanzar en su discurso contra la tarea de los jueces locales y federales.

En marzo de 2021, y a pedido de los vecinos, Chiarella se presentó para denunciar a 17 personas a las que señaló como reconocidos delincuentes que operaban en Venado Tuerto. Les pidió a los magistrados que terminen “con la puerta giratoria” que le permitía a quienes delinquen “entrar y salir a los pocos días”.

Jueces con privilegios

La avanzada, como sucedió muchas veces en la gobernación, apuntó también contra los privilegios que tienen muchos actores dentro de la Justicia. “Señores jueces, no pierdan tiempo en enojarse con lo que digo. Actúen, salgan a la calle, escuchen a la gente. Ustedes son funcionarios judiciales que, además, gozan de enormes privilegios”, apuntó.

Cualquier semejanza con lo que diría luego Pullaro como gobernador no es pura coincidencia. Como el mandatario santafesino, apostó a la inversión en sistema de videovigilancia y en reclamar mayor colaboración a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para reforzar el patrullaje para frenar al delito y al narcotráfico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leonelchiarella/status/1761905128817242209&partner=&hide_thread=false CON NOMBRE Y APELLIDO, JUECES QUE LIBERARON DELINCUENTES



Estimados vecinos. Queremos informarles decisiones que han tomado algunos jueces y que NO ESTAMOS DE ACUERDO. — Leonel Chiarella (@leonelchiarella) February 26, 2024

En febrero del año pasado, y al denunciar “con nombre y apellido a los jueces que liberaron delincuentes”, recibió una vez más el respaldo directo de Pullaro.

“Venado Tuerto y toda la provincia le están poniendo el cuerpo a la lucha contra el delito y las organizaciones criminales”, apuntó el gobernador en sus redes sociales.