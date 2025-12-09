Adriana Molina se suma al gabinete de Maximiliano Pullaro y suena como secretaria de Cercanía

Si bien hay algunos detalles que restan definirse y el decreto aún no fue firmado, diferentes fuentes le confirmaron a este medio que Molina desembarcará en una secretaría que podría denominarse de Cercanía. Uno de las funciones y objetivos es asegurarse de que los programas y proyectos del gobierno “bajen a las localidades”.
“Al inicio de mi gestión, presentamos un plan con objetivos claros: tener un Concejo más conectado a las personas y lograr que cada voz cuente. Todas las acciones propuestas fueron fortalecidas por cada uno de los concejales y concejalas, quienes, junto a sus equipos de trabajo, enriquecieron cada proyecto”, dijo Molina al momento de hacer un balance sobre su presidencia.
balance gestion chuchi_1_12
En el informe se destaca que se aprobaron distintos pedidos de emergencia elevados por el Ejecutivo municipal, la autorización para el funcionamiento de aplicaciones de viajes, la regulación de los cuidacoches, la aprobación del pliego para la mejora del alumbrado público y la modernización del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU). Se sancionó el nuevo pliego del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) y se avanzó con la desregulación del sistema de taxis y remises, entre otros proyectos.