TEMPORADA DE CAMBIOS

Adriana Molina se suma al gabinete de Maximiliano Pullaro y suena como secretaria de Cercanía

La dirigente radical estaría a cargo de controlar que los programas del gobierno lleguen al territorio. Viene de ser la presidenta del Concejo de Santa Fe.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Adriana Chuchi Molina junto a Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe.

Adriana "Chuchi" Molina junto a Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe.

Notas Relacionadas
Sergio Checho Basile tiene todo encaminado para ser el próximo presidente del Concejo Municipal de Santa Fe.
10D Y DESPUÉS

Pullaro sienta a un funcionario de su riñón en la presidencia del Concejo de Santa Fe

Por  Agustín Vissio

Cercanía y el sello de Maximiliano Pullaro

Si bien hay algunos detalles que restan definirse y el decreto aún no fue firmado, diferentes fuentes le confirmaron a este medio que Molina desembarcará en una secretaría que podría denominarse de Cercanía. Uno de las funciones y objetivos es asegurarse de que los programas y proyectos del gobierno “bajen a las localidades”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/adrianamolina20/status/1998110008987562184&partner=&hide_thread=false

El gobierno santafesino quiere contar con mayor presencia en los territorios para la segunda etapa de su gestión. En esa línea, Molina sería la funcionaria responsable de asegurar que avancen y se concreten los expedientes y proyectos que financie e impulse la provincia. Es una de las ideas que baja desde la cúpula de la Casa Gris.

Un nombre de peso en Santa Fe

Molina es una figura con mucha historia en el radicalismo de Santa Fe. Fue concejala durante tres periodos: 2007-2011, 2013-2017 y 2021-2025. Fue presidenta del cuerpo deliberativo entre finales de 2023 y 2025. Años antes, durante la gestión como intendente de José Corral, estuvo al frente de la secretaría de Gobierno.

Adriana Molina Concejo Deliberante Santa Fe.png
Adriana Molina fue presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe entre finales de 2023 y 2025.

Adriana Molina fue presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe entre finales de 2023 y 2025.

En 2023 fue candidata a intendenta y en la interna hizo campaña junto a Pullaro, codo a codo. En la elecciones primarias cayó frente a Juan Pablo Poletti, pero el tropezón en la interna no desgastó la afinidad con el gobernador. Mientras Molina fue presidenta del Concejo bancó fuertemente la gestión provincial y hubo trabajo mancomunado con el funcionariado.

El balance de gestión de Molina

“Al inicio de mi gestión, presentamos un plan con objetivos claros: tener un Concejo más conectado a las personas y lograr que cada voz cuente. Todas las acciones propuestas fueron fortalecidas por cada uno de los concejales y concejalas, quienes, junto a sus equipos de trabajo, enriquecieron cada proyecto”, dijo Molina al momento de hacer un balance sobre su presidencia.

balance gestion chuchi_1_12

En el informe se destaca que se aprobaron distintos pedidos de emergencia elevados por el Ejecutivo municipal, la autorización para el funcionamiento de aplicaciones de viajes, la regulación de los cuidacoches, la aprobación del pliego para la mejora del alumbrado público y la modernización del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU). Se sancionó el nuevo pliego del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) y se avanzó con la desregulación del sistema de taxis y remises, entre otros proyectos.

Temas
Notas Relacionadas
El intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti junto la presidenta del Concejo Municipal Adriana Molina.
EL AJUSTE

Santa Fe: en un trámite exprés, el Concejo le dio a Poletti la reforma jubilatoria que quería

El proyecto del Ejecutivo se trató en apenas una semana. El oficialismo impuso su mayoría pese al rechazo unánime de la oposición. Los cambios que vienen.
Mano a mano. El último bastión de la vieja guardia de la Corte santafesina Rafael Gutiérrez y el gobernador Maximiliano Pullaro.
EL JUEGO DE LA SILLA

La trama secreta detrás del ultimátum que Pullaro le dio a la vieja guardia de la Corte de Santa Fe

El gobernador decidió junto a la cúpula de Unidos darles un ultimátum: o se van o avanza con el decreto. El anuncio de Falistocco y los mensajes de Gutiérrez.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Argentina acelera para cerrar con la mayor venta de autos 0km
Quinta a fondo

Argentina acelera para cerrar con la mayor venta de autos 0km desde 2018, aunque lejos del sueño del millón

Por  Francisco Aristi
Uno de los retratos oficiales de Donald Trump, difundido poco antes de su segunda asunción el 20 de enero último, ya le anunciaba al mundo un gesto hostil.
LA QUINTA PATA

Doctrina Trump: América Latina para los americanos (de Estados Unidos)

Por  Marcelo Falak
El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto junto al senador Daniel Pablo Paly Bensusán.
EL NUEVO CONGRESO

La Pampa: Ziliotto y Bensusán meten en el freezer la idea de un bloque propio en el Senado

Por  Juan Pablo Gavazza
Martín Llaryora y Daniel Passerini en campaña por Provincias Unidas
El peronismo que viene

Córdoba: Siciliano avanza, Passerini no suelta nombres y la capital se convierte en la guerra chica del '27

Por  Luis Zegarra