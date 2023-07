Camilo Vieyra, ex secretario de Gobierno.

El proceso de renovación del gabinete empezó a dar vueltas por el temario cotidiano de Llamosas a partir de dos hechos trascendentales, que en apariencia no guardan una relación directa entre sí: el resultado electoral del 25 de junio, donde la lista oficialista que encabezó Martín Llaryora y llevaba al intendente Llamosas como primer candidato a legislador perdió por 14 puntos; y la posterior renuncia del ahora ex secretario de Gobierno Camilo Vieyra .

Según dijo Vieyra, su apartamiento fue por “cuestiones personales” y había sido presentada con mucha anterioridad a la elección provincial, que desliga de haber incidido en el desenlace de la historia. Puntualmente, asegura que el texto con su firma está en manos del intendente desde febrero.

Candidatura confirmada

En una entrevista de la semana en una radio local, Vieyra dejó ver sus deseos de comenzar a trabajar para una candidatura en las elecciones que el año que viene definirá al sucesor de Llamosas, que en diciembre debería asumir como legislador provincial. “Quiero llevar adelante una propuesta sobre esta visión de ciudad que impulsamos. Estos años de Juan Manuel han sido de transformación y esto tiene que tener una continuidad. Soy alguien que estuvo desde los inicios, que sabe de los cambios que se generaron”, aseguró en diálogo con La Gospel.

Esas intenciones fueron confirmadas ante la consulta de Letra P y se comenzarán a ver públicamente la semana que viene, cuando el ahora ex Secretario de Gobierno lance sus primeros ejes de campaña y ponga primera en una carrera en la que lo tendrá como el primer participante confirmado.

Su lugar será ocupado por otro hombre del riñón del intendente, de dilatada trayectoria en el peronismo del sur provincial y un pasado en el gabinete de Alberto Cantero, el único peronista que precedió a Llamosas desde el retorno democrático. También había sido secretario de Gobierno.

De Rivas tendrá bajo su coordinación las subsecretarías municipales de Gobierno y Comunicación, Cultura, Tecnología, Participación Ciudadana y Recursos Humanos, en lo que terminó en una fusión de las antes secretarias de Gobierno y Gobierno Abierto, y Modernización. Todas esas áreas se unificarán bajo una misma conducción con el objetivo de centralizar las responsabilidades en uno de los hombres sobre los que Llamosas deposita, desde hace tiempo, los niveles más altos de confianza. Fue el encargado de avanzar con el desarrollo del Presupuesto Participativo durante la primera etapa de la gestión que comenzó en 2016 y será, oficialmente, el responsable de llevar su ejecución a buen puerto.

Como dijo el flamante secretario de Gobierno y Participación Ciudadana ni bien asumió, el objetivo es mirar hacia adelante y “finalizar la gestión con el cumplimiento de los ejes de transformación propuestos”.

Embed En ese marco, decidí realizar cambios en mi equipo para potenciar nuestra tarea diaria y trabajar con más fuerza para seguir adelante con la transformación que pusimos en marcha en 2016. — Juan Manuel Llamosas (@jmllamosas) July 12, 2023

Más allá de los cambios en materia operativa, el movimiento del gabinete riocuartense también descubre un posicionamiento del equipo de Gobierno respecto al proceso de renovación que se inició oficialmente luego de la contienda provincial. “El que conduce es Llamosas”, dijo en las últimas horas el jefe de Gabinete, Julian Oberti, y dejó claro que, más allá de sus responsabilidades de la hora, la intención del espacio que gobierna la capital alterna desde el 2016 es tener un rol determinante de cara al proceso sucesorio, al que harán coincidir con el tramo final de la gestión.

Con todo, el cambio de gabinete da cuenta que Llamosas busca revitalizar la gestión después del sopapo recibido en la elección provincial del 25 de junio. Virtual candidato a vicegobernador hasta el momento en que la conducción de Hacemos Unidos por Córdoba decidió oficializar en ese lugar a Myrian Prunotto, el intendente de la segunda ciudad más importante de la provincia terminó encabezando la lista por distrito único y buscó empujar la campaña desde uno de los territorios que el llaryorismo reconocía como “complejo”.

El resultado terminó dando cuenta de un armado que resultó mucho más endeble de lo que se imaginaba. La ciudad de Río Cuarto fue el escenario de una de las victorias más contundentes de Juntos por el Cambio. De hecho, la boleta de Luis Juez le sacó más ventaja a la del oficialismo en la ciudad que en el departamento.

Fuego amigo

Eso comenzó a hacer correr rumores de reclamos internos y pases de facturas que incluso derivó en un duro comunicado de las 62 Organizaciones responsabilizando directamente a Llamosas de la derrota que definieron como “vergonzosa”. “Pedimos una urgente renovación, dejando de lado a los verdaderos culpables de tan dolorosa derrota en la cuidad y en el departamento de Rio Cuarto”, señalaron en el documento. Luego, pidieron al titular del Ejecutivo que se corra de la conducción del PJ local, en el medio de una interna sindical que enfrenta al espacio con la conducción de la CGT, que había sido uno de los tantos impulsos que el riocuartense había recibido para convertirse en el acompañante de Llaryora.

Por lo bajo, los palos también vinieron desde la vieja guardia schiarettista, que leyeron el resultado adverso de la capital alterna como un resultado propio de "las ciudades en las que el líder no lidera", sumándose a los dichos de la central obrera más cercana a la senadora Alejandra Vigo.

El llamosismo no corre el cuerpo, celebra la victoria de Llaryora y reconoce que en la contienda, la estrategia de nacionalizar la discusión que llevó adelante JxC, obtuvo una respuesta mayor que las intenciones de municipalizarla que se llevó adelante en muchos distritos cordobeses. La táctica no falló sólo en Río Cuarto. Sin embargo, por su magnitud, allí se dirigen todas las miradas. "Es lógico, cuando uno comete errores, en qué casa no se discuten las cosas", dicen intentando bajar la espuma.

Pese a todo, Llamosas recoge el guante. Decide reestructurar su equipo de Gobierno y pone a su gente a “cuidar lo conseguido”, de cara un proceso en el que el peronismo buscará sostener el poder y no perder protagonismo en medio de una renovación partidaria general que, generacionalmente, parece no tocarlos, pero que políticamente los mantiene tambaleantes.