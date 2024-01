A una semana de ser enviado, el Congreso no tiene fecha para evaluar el decreto de necesidad y urgencia 70/23 (conocido como decretazo) firmado por el presidente Javier Milei, que reforma más de 300 leyes y desregula la economía. La demora se debe a que no está conformada la bicameral de trámite legislativo, que es la encargada de iniciar el trámite. Aún así, el DNU rige desde fin de año y la UCR, que cuenta con los votos decisivos para abrir los recintos, se asesoró con juristas para exigir que pueda debatirse por partes y no sea posible su derogación total.