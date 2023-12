Villarruel confirmó este viernes a los ocho integrantes del Senado, de los cuales sólo tres son de UP. Menem anunciaría los nombres el martes y le asignaría a esa fuerza la misma cantidad de representantes, tal como adelantó Letra P , pese a que quien la preside, Germán Martínez , exigió por nota cuatro cupos para la bancada que representa.

Fuentes de la Cámara baja ratificaron a este medio que la decisión de marginar a UP está tomada, pero se demoró el anuncio porque Martínez no envía los tres nombres elegidos de su bloque. De esta manera, el peronismo no podrá inferir en el cuórum de la bicameral que debatirá cada decreto firmado por Milei, que de todos modos deben ser ratificados o anulados en cada recinto.