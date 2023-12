Peronismo aislado

Con 33 miembros, UP quedó rezagado por Villarruel, se declaró en rebeldía y no quiso participar de la elección de autoridades: le asignaron la vicepresidencia, pero la dejaron acéfala. No pudo ocultar sus internas y dejó cuatro bancas vacías, porque nunca llegó el tucumano Juan Manzur; y las de los tres representantes de Santiago del Estero. Síntoma de las negociaciones de gobernadores con la Casa Rosada que empiezan a erosionar al peronismo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSenadoArgentina%2Fstatus%2F1735038626306666882&partner=&hide_thread=false Sin más asuntos por tratar, @VickyVillarruel da por finalizada la sesión pública especial — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 13, 2023

Sin chances de alcanzar una mayoría, el jefe de la bancada opositora, José Mayans, denunció que la sesión fue irregular, porque el Presidente nunca convocó a extraordinarias, una omisión que tal vez denote la falta de diálogo que persiste entre el binomio que ganó las elecciones en el ballotage. "Las sesiones son entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. La Cámara está en receso. Estamos violando la Constitución", sostuvo el formoseño, quien recordó que las autoridades en el Senado se eligen en una sesión preparatoria prevista para febrero.

Las oficialistas Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti se esforzaron por complicar la primera sesión de Villarruel, pero no lo lograron. Di Tullio no se relajó nunca: definió al resto del recinto como "el grupo motosierra" y denunció que se acordaron algunos votos con "despachos, cargos y plata".

En su debut como oficialismo, por La Libertad Avanza defendió la sesión el riojano Juan Carlos Pagoto, uno de los pocos de los siete miembros de la bancada que no tiene cargos. Apuntó que el 19 de diciembre de 2001 eligieron autoridades en condiciones similares. Pero fueron necesarias voces de JxC para avalar la sesión, como la de Romero, quien recordó que el artículo 95 del reglamento permite reuniones para cuestiones internas.

La línea sucesoria

Como anticipó Letra P, Villarruel logó imponer a Abadala en la línea sucesoria aun cuando hace 10 días, a través de un mensaje en Twitter, Milei anunciara en ese lugar a Paoltroni. El sábado, en una nota en el diario La Nación, el formoseño denunció un presunto acuerdo entre la vice y Mayans para excluirlo. El lunes, la abogada habló del tema con Milei y definió su reemplazo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPaoltroniF%2Fstatus%2F1733220354661748964&partner=&hide_thread=false Invitado cordialmente a su residencia, me reuní con el embajador de Francia en Argentina, @NadalDiplo, quien me felicitó por la designación de @JMilei para ser el candidato a la presidencia provisional del Senado. También, al ser Francia un país referente en cuanto a la extensión… pic.twitter.com/rVLbC16VBH — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) December 8, 2023

Sin embargo, el Presidente no publicó otro tuit para al menos anunciar los motivos del nuevo elegido para la línea sucesoria, que hasta minutos antes de la sesión nadie había sido confirmado oficialmente. Paoltroni no había logrado un buen vínculo con Villarruel, quien luego de que fuera confirmado como su segundo no logró tener un vínculo fluido. En las reuniones internas, lo acusaba de no trabajar en equipo.

Además, la vice consiguió dejar claro que nadie interferirá en el Senado, ni siquiera Milei, quien le había prometido definir los cargos en los Ministerios de Defensa y Seguridad, pero no cumplió. Quedó claro que de ahora en más, cada cual atiende su juego.

Luego que fuera votado Abdala, Paoltroni hizo pública la primera interna en el recinto. Dijo que "la casta le dio la bienvenida", que fue un "inicio triste", que padece el "autoritarismo" de su provincia y lanzó dos advertencias. "El que las hace, las paga", le aclaró a Villarruel. Recordó que Milei señaló muchas veces que los liberales "no son manada", por lo que dejó abierta la chance de no acatar órdenes de su bloque.

El presidente de LLA es el jujeño Ezequiel Atauche, quien luego de la sesión, tuvo que aclarar que todo seguía bien. "Fue una decisión de arriba cambiar a Paoltroni. Cuestiones internas que no son graves".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1735044908224774398&partner=&hide_thread=false #Senado Paoltroni, quién había sido elegido por Milei para ser Presidente provisional de la Cámara, aseguró: "Del autoritarismo vengo y lo padezco junto a todo el pueblo de Formosa"



"Cómo decía el presidente, no somos manada, y el que las hace las paga", concluyó pic.twitter.com/QxBL0Zldot — LETRA P (@Letra_P) December 13, 2023

Dominio de comisiones

Quizá el mayor triunfo de Villarruel fue relegar de las comisiones a Unión por la Patria, que tendrá minoría en todas y por lo tanto no podrá elegir presidente. El acuerdo, votado en el recinto, incluye además a la bicameral de trámite legislativo, que es la que define la viabilidad de los decretos presidenciales.

Si bien La Libertad Avanza deberá construir la mayoría para cada proyecto que se trate, se garantizó que UP no tenga mayoría en ninguna comisión y por lo tanto que no pueda pisar sus proyectos. La vice quiere los cargos más altos en las cuatro principales: Presupuesto, Acuerdos, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores. Puede negociarlas sin tocar la puerta de ningún despacho peronista.

Luego de la sesión, Villarruel celebró su triunfo. "El kirchnerismo intentó imponernos al presidente provisional y los secretarios. Trataron de dinamitar los primeros días del gobierno de Milei. Nosotros le pusimos un freno".