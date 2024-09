Ricardo Quintela lleva su PJ Tour a Entre Ríos: búsqueda de avales e impronta nac & pop

El acto es presentado como una jornada de la militancia y lleva por título “Federalismo en tiempos libertarios”. La convocatoria la firma un grupo en formación llamado Militancia Nacional y Popular de Paraná que tiene como principales referentes a las diputadas Blanca Osuna y Carolina Gaillard y al exintendente capitalino Julio Solanas . También dará el presente Adán Bahl , el candidato a gobernador que perdió en 2023 frente a Rogelio Frigerio , aunque no participó directamente de la organización del evento.

eacdf25b-fbc3-4426-8625-f72011bc1a26.jpg

No obstante, más allá de la consigna ecuménica, el referente massista Guillermo Michel no será de la partida y no hay indicios de que vaya a asistir el exgobernador Gustavo Bordet.