Entre Ríos: la expulsión de Kueider y las fugas al oficialismo calientan la previa del congreso del PJ

Algunos dirigentes consultados por Letra P se animan a anticipar la presencia de Bordet; las diputadas nacionales Blanca Osuna y Carolina Gaillard (que es consejera); la intendenta de Paraná, Rosario Romero , y su par de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto ; el diputado provincial Enrique Cresto y el ex titular de Aduanas Guillermo Michel . En los papeles, el congreso solo debería admitir congresales e integrantes de los consejos departamentales, pero en todas las tribus admiten que la presencia de representantes legislativos nacionales y provinciales, aunque no sean congresales, será más que bienvenida. En total, en la organización calculan que podrían llegar unas 500 personas desde toda la provincia.

La falta de una tribuna de expresión es uno de los reclamos más fuertes que parte de las bases y las conducciones locales hacia la dirigencia.

La expulsión de Edgardo Kueider, un tema candente

Entre la dirigencia consultada hay una coincidencia central: el encuentro será para alquilar balcones. Uno de los temas candentes es la composición del tribunal de disciplina, que luego deberá resolver sobres los pedidos de sanción y expulsión que recaen, principalmente, sobre Edgardo Kueider.

Según pudo saber este medio, todavía siguen llegando semana a semana pedidos desde distintas partes de la provincia para que el partido expulse al senador luego de su voto positivo a la ley ómnibus XS de Javier Milei. En una jugada de doble filo, Kueider disertará este miércoles en Concordia a favor de la reforma política que impulsa en la provincia Rogelio Frigerio. Fue convocado por la UADER, la universidad pública provincial, para exponer sobre Boleta Única de Papel, emblema de la reforma que promueve el gobernador.

Libro de pases abierto en #EntreRíos: Frigerio se lleva otro peronista a su gabinete



Además del caso de Kueider, ese tribunal deberá resolver los pedidos de sanción que recaen sobre Martín Müller, exfuncionario del área de Educación de Bordet que ahora saltó a las filas libertarias. A ellos se suman las últimas incorporaciones peronistas de Concordia al gobierno de Frigerio: el ex viceintendente Alfredo Francolini; el ex director de la ANSES Alberto Zadoyko; el ex secretario de Gobierno Fernando Barboza; y el ex funcionario de Cafesg, Eduardo Asueta.

Minorías y un plan 2027 para Entre Ríos

La modificación de la carta orgánica para la inclusión de las minorías en las internas partidarias es otro de los temas de larga data cuyo debate el peronismo viene posponiendo. En el consejo provincial hubo amplio consenso en incorporar el pedido histórico de algunos sectores que reclaman mayor participación en las listas y el fin de las candidaturas a dedo.

#EntreRíos El peronismo calienta la previa del congreso partidario previsto para el 7 de septiembre con pases de factura de todo tipo

La agenda: delinear el futuro, castigar garrochistas y solventar gastos corrientes



La agenda: delinear el futuro, castigar garrochistas y solventar gastos corrientes



Algunos toman como modelo a la orgánica de la UCR, que tiene un piso electoral del 25% en la interna para garantizar la participación de las minorías en las generales. Así fue como se dirimió la interna de Juntos el año pasado. “Sin dudas nos beneficiaría, porque nos garantizaría una interna que una, no que desuna, como pasó la última vez”, razonó un exfuncionario.

Además, el congreso se propone avanzar en la conformación de una mesa técnica que será la responsable de diseñar un programa de gobierno de cara a 2027. Funcionaría por comisiones y entre los temas centrales algunos proponen que se empiece por analizar el nivel de ejecución presupuestaria del gobierno actual.

El Cuervo Larroque, en la previa del congreso

Andrés Larroque visitará este viernes Paraná. Aunque la actividad es organizada por el PJ de la capital, su presencia en la provincia despierta varias lecturas. Una de ellas es que se trata del primer desembarco del kicillofismo en Entre Ríos, con miras a un despliegue superior en el mediano plazo.

“Va a llevar adelante una reunión horizontal con la militancia, con los referentes sociales, para intercambiar ideas y plantear un debate horizontal”, explicó el titular del PJ paranaense, Jorge Vázquez. “El peronismo, el movimiento nacional y popular, tiene que abocarse a empezar a plantear la reconstrucción de una propuesta electoral que sea significativa, amplia, convocante y que, sobre todas las cosas, sea una instancia superadora de los procesos que nos han tocado atravesar como movimiento”, opinó.