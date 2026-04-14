DISCUSIÓN 2027

El peronismo federal se sube a la carrera presidencial con un acto el 1 de mayo

Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos organizan un evento en Parque Norte bajo el lema “primero las ideas”. Los caminos paralelos.

Letra P | Gabriela Pepe
Por Gabriela Pepe
Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y otros referentes del PJ federal.&nbsp;

Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y otros referentes del PJ federal. 

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El encuentro buscará reunir a integrantes del peronismo de todo el país, que se darán cita para discutir temas relacionados con la economía, la producción, el trabajo y las relaciones internacionales, entre otros. La idea será mostrar caras nuevas de oradores con trayectoria en el sector público y también privado, que se distribuirán en diferentes paneles de debate.

La cumbre había sido pensada para celebrarse originalmente en Entre Ríos, provincia de la que es oriundo Michel, pero los organizadores decidieron mudarlo a la Ciudad de Buenos Aires por cuestiones de conectividad, para garantizar la asistencia de referentes de todos los distritos. Buscan que la discusión sea “horizontal”.

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La iniciativa fue impulsada por Tolosa Paz, Michel y Olmos, pero también por diputados y referentes del sector que se autodenomina como peronismo federal, donde habitan legisladores como Ernesto Pipi Alí (San Luis), Juan Pablo Luque (Chubut), Emir Félix (Mendoza), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), que desde hace meses coordinan movimientos políticos y se mueven en bloque en diferentes actividades.

En principio, el acto no contará con la presencia de ningún gobernador y todavía no está claro si la invitación se extenderá hacia dirigentes cercanos a Axel Kicillof o vinculados a otros sectores del peronismo, el cristinismo o el Frente Renovador. Los organizadores trabajan en los detalles.

Con la cabeza en las elecciones 2027

Aunque ya toda la política tiene la mirada puesta en las elecciones presidenciales, el acto de los federales buscará hacer eje en el debate de temas puntuales antes de pensar en el lanzamiento de las candidaturas. “Hay que hablar mucho de las ideas y poco de los nombres”, dicen voces de la organización.

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En paralelo, otros actores hacen su propio camino. Axel Kicillof trabaja en su armado nacional y busca posicionarse como candidato excluyente del peronismo, mientras que un grupo que todavía está afuera de Fuerza Patria, encabezado por Emilio Monzó, Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto, coquetea con la idea de acercar a un outsider de la política, como el banquero Jorge Brito, para sumar por el centro.

Más allá de los posicionamientos personales, la idea de los diferentes sectores es que los armados puedan “confluir” en 2027, ya sea en una gran elección primaria o en el mismo espacio, según el instrumento electoral vigente. La idea del espacio federal, en particular, extendido hacia todo el peronismo, es evitar que La Libertad Avanza pueda reunir los votos que necesita para derogar las PASO.

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