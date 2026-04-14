El peronismo federal se sube a la carrera presidencial con un acto el 1 de mayo

Con la mirada puesta en las elecciones 2027, un grupo de dirigentes del peronismo , encabezado por la diputada Victoria Tolosa Paz y su colega Guillermo Michel , junto al armador Juan Manuel Olmos , trabaja en la organización de un evento que se celebrará en Parque Norte el 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, y que será convocado bajo el lema “primero las ideas”.

El encuentro buscará reunir a integrantes del peronismo de todo el país, que se darán cita para discutir temas relacionados con la economía, la producción, el trabajo y las relaciones internacionales, entre otros. La idea será mostrar caras nuevas de oradores con trayectoria en el sector público y también privado, que se distribuirán en diferentes paneles de debate.

La cumbre había sido pensada para celebrarse originalmente en Entre Ríos, provincia de la que es oriundo Michel, pero los organizadores decidieron mudarlo a la Ciudad de Buenos Aires por cuestiones de conectividad, para garantizar la asistencia de referentes de todos los distritos. Buscan que la discusión sea “horizontal”.

La iniciativa fue impulsada por Tolosa Paz, Michel y Olmos, pero también por diputados y referentes del sector que se autodenomina como peronismo federal, donde habitan legisladores como Ernesto Pipi Alí (San Luis), Juan Pablo Luque (Chubut), Emir Félix (Mendoza), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), que desde hace meses coordinan movimientos políticos y se mueven en bloque en diferentes actividades.

En el corazón de Tierra del Fuego, en la querida #Tolhuin , sentimos de cerca lo que significa la Argentina profunda y federal en la que creemos. Gracias al intendente @Harrington_TdF por recibirnos con la calidez de siempre, compartiendo unos mates junto a @kicillofok ,… pic.twitter.com/q86LUrgp0h

En principio, el acto no contará con la presencia de ningún gobernador y todavía no está claro si la invitación se extenderá hacia dirigentes cercanos a Axel Kicillof o vinculados a otros sectores del peronismo, el cristinismo o el Frente Renovador. Los organizadores trabajan en los detalles.

Con la cabeza en las elecciones 2027

Aunque ya toda la política tiene la mirada puesta en las elecciones presidenciales, el acto de los federales buscará hacer eje en el debate de temas puntuales antes de pensar en el lanzamiento de las candidaturas. “Hay que hablar mucho de las ideas y poco de los nombres”, dicen voces de la organización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MichelGuilleOK/status/2037883699618890149&partner=&hide_thread=false Sigamos trabajando para construir con todo el peronismo un proyecto nacional de desarrollo, producción y trabajo https://t.co/vApGpamaAF — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) March 28, 2026

En paralelo, otros actores hacen su propio camino. Axel Kicillof trabaja en su armado nacional y busca posicionarse como candidato excluyente del peronismo, mientras que un grupo que todavía está afuera de Fuerza Patria, encabezado por Emilio Monzó, Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto, coquetea con la idea de acercar a un outsider de la política, como el banquero Jorge Brito, para sumar por el centro.

Más allá de los posicionamientos personales, la idea de los diferentes sectores es que los armados puedan “confluir” en 2027, ya sea en una gran elección primaria o en el mismo espacio, según el instrumento electoral vigente. La idea del espacio federal, en particular, extendido hacia todo el peronismo, es evitar que La Libertad Avanza pueda reunir los votos que necesita para derogar las PASO.