Márquez y Cervi llevaron a senadores de LLA a Vaca Muerta en medio del debate por el impacto en Neuquén

Nadia Márquez y Pablo Cervi llevaron a sus compañeros de bancada de La Libertad Avanza a recorrer Vaca Muerta en medio del debate sobre el impacto económico de la formación hidrocarburífera en Neuquén . Los senadores encabezaron una visita que incluyó una visita técnica al yacimiento Loma Campana , operado por YPF , y al Instituto Vaca Muerta .

Se trata de una actividad habitual entre las impulsadas por los neuquinos, abanderados violetas en la tierra prometida por el modelo económico de Javier Milei . En el recorrido, los integrantes del bloque libertario en la cámara alta conocieron detalles sobre producción, tecnología, infraestructura y capacitación de trabajadores para la industria energética.

Además de Márquez y su coterráneo Pablo Cervi , participaron de la jornada María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán (Salta), Romina Almeida (Entre Ríos), Bruno Olivera (San Juan), Juan Cruz Godoy (Chaco), Enzo Fullone (Río Negro), Bartolomé Abdala (San Luis) y Carmen Álvarez Rivero (Córdoba).

La actividad comenzó temprano en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta. La delegación observó el funcionamiento de un pozo de extracción no convencional y un equipo de perforación de última generación, además de participar de una reunión informativa sobre las perspectivas del sector.

Durante el encuentro se analizaron los niveles productivos, las mejoras de eficiencia asociadas a nuevas tecnologías y la participación de más de 30 empresas locales e internacionales en la actividad hidrocarburífera de la cuenca.

El bloque de senadores de La Libertad Avanza en Vaca Muerta.

También se abordó el Plan 4x4 de YPF, una estrategia que busca acelerar la producción, mejorar la productividad y ampliar la infraestructura necesaria para evacuar petróleo y gas. Entre los proyectos mencionados figuraron el oleoducto VMOS y Argentina LNG. Según lo expuesto durante la visita, esas iniciativas apuntan a incrementar la capacidad de transporte y a alcanzar exportaciones energéticas superiores a U$S 40.000 millones anuales hacia 2031.

"Es muy importante poder venir y recorrer lo que significa Vaca Muerta y todo el desarrollo que implica”, señaló Cervi al finalizar la recorrida. “Vaca Muerta es mucho más que los recursos que tenemos bajo tierra. Vaca Muerta es un faro para la Argentina porque demuestra que con inversión, reglas claras y trabajo podemos transformar nuestros recursos en desarrollo y construir un futuro de crecimiento”, agregó el senador.

El debate por el impacto económico en Neuquén

La recorrida se produjo después de las críticas del exministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, quien cuestionó el impacto del desarrollo hidrocarburífero sobre la economía provincial y sostuvo que el crecimiento de la actividad no generaba un derrame suficiente en Neuquén.

Se comió los retos del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el presidente de YPF, Horacio Marín, y el propio Javier Milei. “No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco”, le lanzó Figueroa. “No jodamos con Vaca Muerta”, sentenció Marín

Como estas @alfonsopratgay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido.

No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el obelisco. Te comparto un estudio de la @FMediterranea.



La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron… pic.twitter.com/ct2QWbVoLt — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 26, 2026

En ese contexto, Márquez defendió el cambio de orientación de la política energética nacional y sostuvo que “el país pasó de un sistema caracterizado por regulaciones, restricciones y fuerte intervención estatal hacia uno que busca generar condiciones de mercado, atraer inversiones, promover la competencia y recuperar la capacidad exportadora”.

La legisladora también vinculó esa transformación con la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la liberalización progresiva de las exportaciones de hidrocarburos. “En 2026, además, el Gobierno avanzó hacia un régimen de exportación de hidrocarburos líquidos basado en la libertad de exportar, con intervención estatal excepcional por razones de abastecimiento interno”, agregó.