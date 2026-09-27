El doblete de Alberto Weretilneck: acelera la campaña por su reelección y busca proyectar a Buteler a 2031

Juntos Somos Río Negro aprieta el acelerador y se lanza de lleno a la campaña por la reelección del gobernador Alberto Weretilneck. Esa será la apuesta 2027. El oficialismo mete quinta a fondo y eso implica también la renovación del intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , que aparece como número puesto como el sucesor deseado, pero en el futuro .

El paso adelante implica, entre otras cosas, que las elecciones están a la vuelta del almanaque. Serán desdobladas y tempraneras. No tienen fecha definida, pero hay algunas certezas. Se realizarán lo más alejadas posible del calendario nacional y eso ratifica la idea de que se votará en marzo o abril. Y suena cada vez más probable que los comicios por los municipios se hagan después de que esté definida la gobernación.

Para salir a la cancha electoral del año que viene, Juntos Somos Río Negro arma una formación que siente exitosa, pese a la derrota de 2025, cuando en las legislativas nacionales quedó preso de la pelea nacional y se quedó con las manos vacías. Literal, el peronismo y La Libertad Avanza se repartieron todas las bancas en juego. Tras aquella ola que se lo llevó puesto, el oficialismo provincial siente ahora que jugando de local será otro partido. Por eso también empezó a elegir a sus contrincantes .

El rumbo está señalado. Se acelera la campaña, pero aún así, los dirigentes del espacio oficialista se sostienen en Modo Gestión convencidos de que es la mejor herramienta para afrontar la elección con alta imagen positiva, también sacando provecho de las debilidades opositoras.

Aunque faltan apenas unos meses para las elecciones, Juntos Somos Río Negro juega el partido con toques cortos. Paso a paso y sin elevar demasiado el perfil. La apuesta es clara, aunque la rosca es inevitable, la gestión es la principal fortaleza para llegar a las urnas bien parado.

Rodrigo Buteler y Alberto Weretilneck.

Las charlas más formales que determinarán nombres y apellidos ocurrirán antes de fin de año. Lo que aparece como más racional a esta altura es que Weretilcneck vaya por la reelección y su hipotético sucesor, Buteler, dispute por otro mandato en Cipolletti. Ambos están fuertemente abocados a esas tareas y le ven poco sentido a cambiar lo que funciona.

Buteler fue designado presidente del partido con el respaldo de Weretilneck y eso abrió una hipótesis respecto a una posible candidatura a la gobernación para 2027. Pero el tándem cipoleño define los tiempos, sin apuro y con paciencia.

Gobernador e intendente analizan en conjunto, y con otras miradas de dirigentes del espacio, que lo más natural y ordenado será garantizar competitividad cada quien en su territorio y más adelante completar el proceso de sucesión con orden y seriedad. Si la máquina anda, que siga en funcionamiento, analiza la cúpula desde la más pura lógica.

Alta imagen y buena onda

Las legislativas del año pasado, de todos modos, resultaron un tropezón para el oficialismo provincial. Entiende que se trató de un escenario de tercios compartido con La Libertad Avanza y Fuerza Patria, pero el peronismo y el espacio libertario se repartieron victorias, el PJ ganó en el tramo de senadores y el mileísmo se impuso entre las opciones para la cámara baja.

El gobernador Alberto Weretilneck junto al jefe de Gabinete nacional Diego Santilli.

Para Juntos Somos Río Negro, esa circunstancia fue excepcional, fruto de una ola general que nacionalizó la contienda y sin que estuvieran en disputa el territorio y las políticas provinciales. Ahora ven otro escenario. Mientras tanto, además de alta imagen, el oficialismo intenta trasuntar su idea de “buena onda” que básicamente consiste en la demostración de diálogos y consensos, ya sea con el gobierno nacional o con fuerzas opositoras provinciales, por más que también haya una estrategia que hace necesario elegir enemigos.

Así como Weretilneck le reprochó al PJ su supuesto desinterés por el futuro de los sectores populares de la provincia, Buteler cruzó en las últimas horas a una de las patas libertarias, Aníbal Tortoriello y sus delfines. "Nos quieren boicotear", dijo el intendente, en referencia a que ese sector votó contra un esquema de compensación financiera transitoria que sancionó la Legislatura. Esa normativa beneficia a Cipolletti como una de las comunas que registraron cambios económicos y demográficos, sin que esos cambios se trasladaran a la coparticipación.

Weretilneck y Buteler tienen claro que ni el peronismo ni La Libertad Avanza serán amigos en la etapa electoral, pero mientras tanto sostienen puentes en la gestión, a partir de intereses comunes, como lo son por ejemplo el manejo de las rutas o las exportaciones desde Vaca Muerta.

No es ningún secreto que la vía de encuentro con el gobierno nacional es el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Históricamente, el partido provincialista que comanda Río Negro tuvo esa tendencia a acercarse a los oficialismos nacionales. Desde un sello local es más probable ese acuerdo que empieza a ser una línea de conducta común entre los gobernadores en la era Milei.

Primero la Provincia, después los municipios

Río Negro tiene una historia de votar en forma desdoblada. Lo hace para instalar los asuntos provinciales en la campaña. Y depende de la Provincia que los municipios lo hagan en el mismo domingo, o en otra fecha del calendario. Han ocurrido ambas cosas, en distitnos contextos. La convocatoria se tiene que formalizar 90 días antes de la propia votación.

Aunque está en estudio, como ya contó Letra P, la estrategia de Weretilneck y el partido sería convocar únicamente a los comicios para definir, posiblemente a fines de marzo o principios de abril. Una de las razones entiende que una votación que también abra las puertas a definiciones locales le permitiría a la oposición armar en localidades donde hoy no tiene ni solidez ni nombres tan a mano.

Si a la cola de la provincial se vota en pueblos y ciudades, La Libertad Avanza y el peronismo contarían con la relativa facilidad de proponer espacios en concejalías u otros cargos para hacerse de aliados. Es obvio que los dirigentes oficialistas no quieren otorgar esa ventaja. Mantener la territorialidad es fundamental para proyectar el modelo.

Walter Cortés se suma desde Bariloche al frente que arma Alberto Weretilneck en Río Negro.

Juntos Somos Río Negro siente que su partido está macizo, con una estructura consistente y saludable, que pisa fuerte en la capital Viedma, en Cipolleti y ahora también en Bariloche, a partir de la alianza con la estructura que Walter Cortés comanda desde la Intendencia. Justamente en esa ciudad será el primer mojón electoral de la serie ya que en noviembre se votarán convencionales para modificar la Carta Orgánica Municipal.

El desbande de La Libertad Avanza

En la vereda de enfrente de Juntos Somos Río Negro asoman intentos de unidad, pero también debilidades y posibles desbandes que el oficialismo sigue muy de cerca. La Libertad Avanza no sólo paga los costos de algunas políticas nacionales que impactan negativamente en la región, sino que tiene sus propias internas locales. No hay una candidatura unificada y eso resta competitividad en un escenario que acelera definiciones.

Por un lado, Tortoriello, exintendente de Cipolletti, reclama su derecho a ser candidato al premio mayor. Tiene su partido llamado CREO Río Negro, pero como una suerte de outsider del mundo violeta que se afilió a La Libertad Avanza casi como una declamación de fe y esperanza, tiene que esperar, con mucha paciencia, que lo amadrine la Casa Rosada.

Enzo Fullone y Aníbal Tortoriello pelean por la candidatura a la Gobernación en nombre de La Libertad Avanza.

Con más pureza libertaria en sangre, Enzo Fullone se subió a la misma competencia, en una cancha embarrada desde que Lorena Villaverde, que sigue siendo la presidenta formal del partido, quedó en el centro de la escena a partir de escándalos judiciales y embargos. La diputada nacional, que termina su mandato el año que viene, ya aclaró que ella no disputará cargos en la provincia.

La Libertad Avanza de Río Negro aspira a reeditar para la pelea provincial la alianza con el PRO y otras fuerzas menores que ya abroqueló para la disputa en Bariloche. En esa tarea, Fullone es el protegonista destacado que sostiene el vínculo con la casa matriz libertaria y tiene, a su favor, mandato en el Senado hasta 2031. Con 37 años, los tiempos no son un problema para él.

María Emilia Soria ya está lanzada

El peronismo está lanzado con nombre y todo. María Emilia Soria es la candidata a la gobernación, y viene protagonizando gestos ambiguos, de sucesivos acercamientos y confrontaciones con Weretilneck. Esos movimientos generan extrañeza en el sistema político, aunque ambos protegonistas saben que terminarán enfrentados en 2027.

María Emilia Soria ya está lanzada como candidata a la Gobernación por el peronismo.

La intendenta de General Roca tiene problemas en su gestión, que parecen obvios a partir del retiro de los recursos nacionales de que supo disfrutar en otras épocas. El ajuste pegó en la administración de la comuna y también en la construcción política que en Viedma observan como demasiado apresurada. Teniendo en cuenta ese escenario, en la última semana el oficialismo escaló en el enfrentamiento con el PJ a aprtir de las discusiones en la Legislatura en torno al reparto de fondos y al financiamiento para la reconsrucción de las rutas abandonadas por Milei.

El peronismo está más ordenado que en 2023, cuando llegó a las urnas partido al medio. Más aún tras el relativo éxito legislativo del año pasado, que puso a Martín Soria, el hermano de la candidata, en lo más alto de la elección en el tramo que definió el reparto en el Senado.

Con Bariloche como botón de muestra, hay un camino de cierta unidad con Vamos con Todo, Nuevo Encuentro y Patria Grande. Incluso se abrieron puentes con el vicegobernador Pedro Pesatti. Pero la estructura peronista tampoco es tan potente, como lo demuestra la elección de noviembre en la joya turística provincial que muestra las grietas en el PJ.

En el oficialismo lo saben y, como suelen hacer los dueño de la pelota, buscan explotar esas disidencias.