Ley penal juvenil: Javier Milei dejó abierta la chance de iniciar el debate en el Senado

Javier Milei quiere aprobar la reforma de la ley penal juvenil y, para no correr riesgos, evalúa empezar el debate en el Senado, donde Patricia Bullrich se tiene más confianza de imponer la baja de la edad punible a 13 años. Karina Milei seguirá la negociación de cerca a través del diputado Sebastián Pareja , quien presidirá la comisión de Justicia.

La ampliación del temario tuvo una trampa para no descartar que el debate se inicie en el Senado: se incorporaron proyectos para bajar la edad de imputabilidad, sin especificar cuáles. Se entendía que el Presidente tomaría como base la iniciativa que envió en 2024 a la Cámara de Diputados, que el año pasado fue modificada en un dictamen que tuvo amplio consenso. Bajó la edad punible de 16 a 14 y no a los 13, como decía el texto original.

Pero ese texto podría quedar en e olvido porque, incluso con el nuevo recinto, Martín Menem no está seguro de tener los votos para encarcelar a menores de 13 años. Es por eso que sugirió iniciar las discusiones en el Senado y allanar el camino. Este miércoles, la ministra de Seguridad, Agustina Monteoliva , pidió que la edad punible sea de 12 años. Bullrich aclaró en un posteo que el límite sería 13, pero no confirmó si será ella quien inicie el debate, para el cual deberían conformarse las comisiones y reunirse la semana que viene.

El debate sobre el origen del tratamiento de la ley penal juvenil puede fijar un criterio de trabajo en el Congreso : que los proyectos se envíen siempre al Senado, recinto en el cual el oficialismo mostró más músculo durante el debate del Presupuesto. La ley de leyes había sido modificada en Diputados, donde debe iniciarse su tratamiento en forma obligatoria. Lla cámara alta, como acostumbra, se negó a ser la cámara revisora, pero luego lo sancionó con casi dos tercios.

En el Gobierno evalúan invertir este sistema y que la negociación de los principales temas comience en el Senado. Si Diputados hace modificaciones, en cada uno de los casos Bullrich debería juntar la mayoría para insistir con el texto original. Esa es la dinámica que se busca. El riesgo, claro está, es que los aliados de la cámara baja adviertan la maniobra y cierren el recinto.

La prueba piloto sería con la ley penal juvenil. Bullrich deberá demostrar si reúne los votos para bajar la edad punible en su recinto. El principal desafío serán los diez radicales que hay en el Senado. En Diputados, esa bancada fue la que presionó para suavizar el dictamen.

Es radicalismo es tan decisivo para la exministra de Seguridad, que le usa la oficina al titular de es bancada, Eduardo Vischi, para hacer reuniones con la oposición ampliada.

Pareja, empoderado

La otra novedad del oficialismo en el Congreso es que Sebastián Pareja, el diputado que arribó en diciembre como armador de Karina Milei en la provincia, sería protagonista del debate de la reforma penal juvenil. Tendría la presidencia de la comisión de Justicia, una de las involucradas en el tratamiento.

Las otras serían las de Legislación Penal (que preside la bullrichista Laura Rodríguez Machado) y Familia, Niñez y Juventudes, que se conformaría en los próximos días. En el oficialismo de la cámara baja no apuran los tiempos, tal vez para asegurarse de que el debate comience en el Senado.

Recién la semana próxima comenzará la constitución de las comisiones y la expectativa en LLA es que haya una única sesión en Diputados a fines de febrero para sancionar los tres temas: reforma laboral, cambios a la ley de glaciares y la nueva ley penal juvenil. Los números los tiene que juntar primero Bullrich. Ese sería el plan.