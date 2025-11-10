El gobierno de Javier Milei ratificó su rumbo con la victoria en las elecciones legislativas del 26 de octubre y el peronismo intensificó sus internas a partir de la derrota. En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del Presidente y el pase de facturas de la oposición.
Jorge Macri pidió que la deuda del Gobierno con la Ciudad se incluya en el Presupuesto 2026
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pidió que los fondos nacionales adeudados por la coparticipación figuren en el Presupuesto que va a tratar el Congreso en las sesiones extraordinarias y reclamó que, desde agosto, el Gobierno incumple los pagos que habían acordado a raíz del fallo de la Corte Suprema. El alcalde porteño se reunirá con el ministro de Economía, Toto Caputo, este martes para abordar este tema.
“Como toda obligación de pagar, tiene que estar en el Presupuesto. Lo he hablado con todos los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y es uno de los requerimientos que tenemos”, sostuvo Macri este domingo en LN+, aunque aseguró que lo que une a La Libertad Avanza y el PRO "es infinitamente más grande" que sus diferencias.