Jorge Macri pidió que la deuda del Gobierno con la Ciudad se incluya en el Presupuesto 2026

Live Blog Post

El Gobierno aseguró que el acuerdo comercial con Estados Unidos "está prácticamente cerrado"

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, rafirmó en radio Mitre que el acuerdo comercial con Estados Unidos "está prácticamente cerrado" y planteó que los dos gobiernos buscan determinar “el momento adecuado entre las partes para ponerle el moño y comunicarlo”.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno aclaró que "no hay fecha" y anticipó que viajará a los Estados Unidos para liderar una serie de reuniones con la Casa Blanca. "Es un acuerdo que si bien picamos en punta antes del anuncio de los aranceles, lleva su tiempo. Lo que es importante, no nos gusta anticipar antes de que esté la tinta seca", detalló Quirno.

"Somos optimistas, la reunión entre (Javier) Milei y (Donald) Trump fue muy importante. Quedan cuestiones técnicas y por eso viajo mañana. El anuncio llegará cuando llegue", deslizó el ministro de Relaciones Exteriores en una entrevista con A24.