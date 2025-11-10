en vivo GOBIERNO EN REFACCIÓN

Jorge Macri pidió que la deuda del Gobierno con la Ciudad se incluya en el Presupuesto 2026

Las decisiones del presidente Javier Milei, las reacciones de la oposición, festejos y reproches después del 26 de octubre y la relación con Estados Unidos.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

Diego Santilli en la Casa Rosada.

Diego Santilli en la Casa Rosada.

Jorge Macri.

Jorge Macri.

EN VIVO

Live Blog Post

Jorge Macri pidió que la deuda del Gobierno con la Ciudad se incluya en el Presupuesto 2026

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pidió que los fondos nacionales adeudados por la coparticipación figuren en el Presupuesto que va a tratar el Congreso en las sesiones extraordinarias y reclamó que, desde agosto, el Gobierno incumple los pagos que habían acordado a raíz del fallo de la Corte Suprema. El alcalde porteño se reunirá con el ministro de Economía, Toto Caputo, este martes para abordar este tema.

“Como toda obligación de pagar, tiene que estar en el Presupuesto. Lo he hablado con todos los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y es uno de los requerimientos que tenemos”, sostuvo Macri este domingo en LN+, aunque aseguró que lo que une a La Libertad Avanza y el PRO "es infinitamente más grande" que sus diferencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1987683514708283755&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El Gobierno aseguró que el acuerdo comercial con Estados Unidos "está prácticamente cerrado"

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, rafirmó en radio Mitre que el acuerdo comercial con Estados Unidos "está prácticamente cerrado" y planteó que los dos gobiernos buscan determinar “el momento adecuado entre las partes para ponerle el moño y comunicarlo”.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno aclaró que "no hay fecha" y anticipó que viajará a los Estados Unidos para liderar una serie de reuniones con la Casa Blanca. "Es un acuerdo que si bien picamos en punta antes del anuncio de los aranceles, lleva su tiempo. Lo que es importante, no nos gusta anticipar antes de que esté la tinta seca", detalló Quirno.

"Somos optimistas, la reunión entre (Javier) Milei y (Donald) Trump fue muy importante. Quedan cuestiones técnicas y por eso viajo mañana. El anuncio llegará cuando llegue", deslizó el ministro de Relaciones Exteriores en una entrevista con A24.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1987855226607370332?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Santilli jurará este martes como ministro del Interior

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, jurará este martes en su cargo, en una semana marcada por sus reuniones con los gobernadores para lograr consensos legislativos de cara a la segunda etapa del gobierno de Javier Milei.

Live Blog Post

Diego Santilli recibe a Llaryora y Orrego para seguir las negociaciones por el Presupuesto 2026

El designado ministro del Interior, Diego Santilli recibirá el lunes dos gobernadores más para avanzar en la búsqueda de consensos en. el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei. Este lunes a las 15 Marcelo Orrego (San Juan) y a las 16 Martín Llaryora (Córdoba) serán los próximos dos mandatarios provinciales que visitarán Casa Rosada. Del encuentro también participará el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El viernes estuvieron Nacho Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca).

El miércoles Santilli recibirá a Gustavo Sáenz (Salta) en la sede del Ejecutivo y no se descartan más convocatorias esta semana ni otros encuentros a lo largo del mes con mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1987512348014424465&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Santilli jurará este martes como ministro del Interior

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, jurará este martes en su cargo, en una semana marcada por sus reuniones con los gobernadores para lograr consensos legislativos de cara a la segunda etapa del gobierno de Javier Milei.

Live Blog Post

Diego Santilli recibe a Llaryora y Orrego para seguir las negociaciones por el Presupuesto 2026

El designado ministro del Interior, Diego Santilli recibirá el lunes dos gobernadores más para avanzar en la búsqueda de consensos en. el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei. Este lunes a las 15 Marcelo Orrego (San Juan) y a las 16 Martín Llaryora (Córdoba) serán los próximos dos mandatarios provinciales que visitarán Casa Rosada. Del encuentro también participará el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El viernes estuvieron Nacho Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca).

El miércoles Santilli recibirá a Gustavo Sáenz (Salta) en la sede del Ejecutivo y no se descartan más convocatorias esta semana ni otros encuentros a lo largo del mes con mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1987512348014424465&partner=&hide_thread=false

Temas
También te puede interesar
Martín Menem y Diego Santilli, claves para Javier Milei. 
EL NUEVO CONGRESO

Diputados: la agenda de Milei para las extraordinarias de diciembre y el desafío de Santilli

El Presidente quiere tratar Presupuesto, un tramo de la reforma fiscal y Código penal. La laboral podría quedar para fines de enero. Gobernadores, en la mira.
Santilli, Adorni y Jalil
GOBIERNO EN REFACCIÓN

Sin asumir, Santilli estrenó traje de ministro y recibió a gobernadores para discutir el Presupuesto

El designado ministro de Interior consiguió sus dos primeras fotos con gobernadores. Respaldo político sin definiciones y desafíos en su nuevo rol.
Martín Llaryora le apuntará a la deuda previsional en la primera reunión que tendrá con Diego Santilli
FERNET CON ROSCA

Llaryora se sienta en la mesa de Santilli con un reclamo de más de $1,2 billones

El gobernador le entregará al ministro un plan de recupero gradual de los fondos que la Nación le adeuda a Córdoba. La Caja, llave en la puja del Presupuesto.

Notas Relacionadas

Martín Menem y Diego Santilli, claves para Javier Milei. 
EL NUEVO CONGRESO

Diputados: la agenda de Milei para las extraordinarias de diciembre y el desafío de Santilli

Por  Mauricio Cantando
Santilli, Adorni y Jalil
GOBIERNO EN REFACCIÓN

Sin asumir, Santilli estrenó traje de ministro y recibió a gobernadores para discutir el Presupuesto

Por  Pablo Lapuente
Martín Llaryora le apuntará a la deuda previsional en la primera reunión que tendrá con Diego Santilli
FERNET CON ROSCA

Llaryora se sienta en la mesa de Santilli con un reclamo de más de $1,2 billones

Por  Yanina Passero