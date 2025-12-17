Reforma laboral: la oposición dialoguista le pide cambios a Patricia Bullrich para dictaminar

La reforma laboral empezó a debatirse este miércoles en el Senado , con la visita de funcionarios del Gobierno y del triunvirato de la CGT. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich , recibirá propuestas de modificaciones de la oposición dialoguista este jueves, cuando habrá invitados de Unión por la Patria.

Si llega a un consenso, la exministra buscará apurar un dictamen. De lo contrario, la jefa de la bancada de LLA intentará despachar el viernes y llevarlo al recinto el 26, como era su plan original. La expectativa de adelantar el itinerario creció después del acuerdo que Bullrich hizo con la oposición dialoguista , que le permitió relegar al peronismo a un tercio de las vocalías. El resto de las fuerzas fue invitado a enviar propuestas de modificaciones y Bullrich las evaluará para buscar un texto final.

Fuentes de los aliados de LLA contaron a Letra P que las principales modificaciones pedidas tienen que ver con la chance de hacer acuerdos por la empresa que prevé el proyecto, el fondo de indemnizaciones -financiado por la Anses- y derechos sindicales, todos aspectos cuestionados.

"Hay dos límites: el espíritu del proyecto y el equilibrio fiscal", sostuvo ante Letra P una voz oficialista del Senado, que sigue de cerca las negociaciones. La esperanza libertaria radica en las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli , con los gobernadores aliados, pero no puede evitar que pidan modificaciones. Otro dato alentador para el Gobierno es que los gremios petroleros de la Patagonia no alzaron la voz en contra y pueden influir en los votos que faltan para avanzar.

#Economía QUIÉN PAGA EL AJUSTE La reforma laboral le quita u$s 2500 millones a la ANSES y el Presupuesto elimina la movilidad de la AUH https://t.co/z53yMYEDyZ @LorenaHak pic.twitter.com/Vm84PFGDYa

El plenario fue coordinado por Bullrich, a cargo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que estuvo a cargo del debate junto a la de Presupuesto. El primero orador fue el secretario de Empleo, Julio Cordero , quien aclaró que, de sancionarse, "la ley va a aplicar a los nuevos trabajos, porque las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente. Hay algunos institutos que son de aplicación retroactiva y por eso hay juicios pendientes”, aclaró.

El funcionario calificó el proyecto como "equilibrado", que apunta a aumentar la cantidad de empleo registrado y a reducir la "litigiosidad" y las "cargas adjuntas" de los empleadores. "Tienen que entender que para que haya una persona trabajando, alguien tiene que contratarlo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianorecalde/status/2001378640874119369&partner=&hide_thread=false Otra vez con el verso de que la reforma laboral va a crear trabajo. Que digan cuántos empleos van a crear y en cuánto tiempo… TODO MENTIRA.



Si no cambian el plan económico, las empresas van a seguir cerrando. pic.twitter.com/FVhknmKMaR — Mariano Recalde (@marianorecalde) December 17, 2025

Lo cruzó fuerte Mariano Recalde, de UP. "Destilan odio, antiperonismo y revanchismo patronal. El empleo no está estancado: está en caída libre desde que Milei es presidente. Nunca una ley laboral logró crear empleo", aseguró. La oposición dialoguista anticipó modificaciones que tendrá que estudiar Bullrich.

Flavia Royón (Salta) y el radical Maximiliano Abad pusieron foco en el fondo de retiro laboral (FAL), que crea con el 3% de aportes de la Anses para financiar despidos. Cuando la senadora preguntó si lo pagarán los jubilados, Cordero explicó que no podía financiarlo el fisco.

Paritarias desiguales

Abad advirtió sobre los riesgos de eliminar la ultraactividad, que permite negociaciones libres cuando finaliza un convenio. Pidió que al menos haya un plazo. Según supo Letra P, es uno de los puntos también cuestionado por otros partidos provinciales.

Otro de los apuntes que le llegará Bullrich cuestiona la "prelación paritaria", del proyecto, que permite darle al empleador jerarquía en la negociación, según los artículos 130 y 131 del proyecto. "No podemos dejar todo al libre albedrío de las empresas. Eso tiene que cambiar", dijo a Letra P una fuente del dialoguismo. Otra senadora que negocia su firma tuvo expectativas. "Recibimos a la CAME, a gremios y cámaras. Vamos a elaborar una serie de propuestas y esperamos que nos escuchen", sostuvo.

La jornada terminó con la visita del triunvirato de la CGT: Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Fueron invitados por Bullrich y asistieron pese a que este jueves harán una marcha a Plaza Mayo. Hablaron diez minutos cada uno y no recibieron preguntas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/1999611789642772515&partner=&hide_thread=false MARCHAMOS CONTRA LA REFORMA LABORAL



Este jueves 18/12 a las 15 hs marchamos a Plaza de Mayo para frenar la reforma laboral y defender el trabajo argentino.#CGTMarcha #ReformaLaboral #MovimientoObreroOrganizado #TrabajadoresUnidos #FlexibilizacionLaboral pic.twitter.com/8Z3COUla1N — CGT (@cgtoficialok) December 12, 2025

Las chicanas de Bullrich

La jefa del bloque de LLA mantuvo una breve charla con los tres antes de la exposición. La senadora no evitó una chicana. "Lo llamé y hablé con un abogado suyo para intentar que participara. Me dijo que iban a venir después del jueves y por eso no los teníamos en cuenta para hoy. Después, el senador Recalde hizo la llamada y les agradecemos por venir hoy", bromeó.

Solá calificó el proyecto como "inconsulto" y dijo estar "esperando una modernización, la cual nosotros también pretendemos", aunque con miradas diferentes. "Tenemos una fuerte oposición sobre el proyecto. Hay una gran cantidad de miradas sobre este proyecto de ley", dijo, y aprovechó para recordar que las propuestas que integran la nueva iniciativa también se impulsaron en la ley Bases y, según apuntó, no generaron nuevos empleos, sino que "tuvieron el efecto contrario".

"Argentina tiene grandes problemas sociales. Una pérdida por día de 400 empleos genuinos y 30 pymes están cerrando. Eso no es porque no hay una ley diferente, sino porque no hay inversión productiva y eso lo tenemos que solucionar entre todos", continuó. En esa línea, planteó que es necesario discutir antes una reforma tributaria para aumentar el empleo.