CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto: Provincias Unidas ayudó con el cuórum y Javier Milei dio un paso para sostener el recorte en discapacidad

LLA tendrá la mayoría para la aprobación en general y están en discusión dos artículos. Universidades, en carpeta. Acuerdo con el PRO por la Ciudad.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Diputados de La Libertad Avanza en la primera sesión del nuevo Congreso.

Gabriel Bornoroni, jefe de LLA en Diputados, a cargo de negociar el Presupuesto.&nbsp;&nbsp;

La Cámara de Diputados trata desde las 14:30 el proyecto de Presupuesto 2026, con expectativa favorable para Javier Milei, que en principio tendría la aprobación en general y el aval a la mayoría del contenido. Sin embargo, el cuórum llegó con lo justo y por un gesto de Provincias Unidas, que ocupó sus bancas a último momento.

La aprobación general del presupuesto está garantizada. Sólo hay discusión por algunos artículos y Milei tuvo una votación favorable que anticipa un final feliz. La polémica gira en torno al 75 y 76, que eliminan la emergencia en discapacidad y el refuerzo al presupuesto universitario. Como explicó Letra P, los aliados de partidos provinciales que firmaron el dictamen marcaron su disidencia. Se trata de socios de las provincias de Catamarca, Tucumán, Misiones, Salta y San Juan.

Sin embargo, estas provincias colaboraron luego con el Gobierno para ensuciar el debate. Fue a partir de un pedido del jefe de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quien logró, con aporte de todos sus aliados, ganar una votación para que el presupuesto se considerara por títulos y no por artículos, una forma de licuar el debate en particular. Fue con 130 (uno más que el cuórum) a 112. De sostenerse esa metodología -en la oposición intentarán cambiarla-, LLA tiene chances de licuar el debate sobre discapacidad y universidades, para mantener el recorte.

Los acuerdos por el Presupuesto

La aprobación en general del Presupuesto quedó garantizada con un cierre que hizo Diego Santilli con el PRO este martes por la noche. Prometió sumar un artículo para garantizar el giro automático de fondos de coparticipación, con el aumento que dispuso la Corte Suprema en 2022. Hubo un diálogo de Jorge Macri con el ministro del Interior, con la intermediación de Cristian Ritondo.

Otra discusión pendiente es el refuerzo a las cajas previsionales de las provincias. Podría ser parte de uno no de los intercambios de la sesión. Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas (PU) presentaron dictámenes propios y, con la modalidad de votación elegida, será difícil que logren imponer algún artículo.

UP intentó bloquear la sesión y dejó sus diputados parados en el recinto, para evitar el cuórum. Cuando faltaban cuatro minutos para iniciar la sesión no estaban 129 bancas ocupadas, la sesión estaba por caerse y PU ocupó sus bancas para evitarlo.

Fue clave que se sentaran Nicolás Massot y Miguel Pichetto, además del grupo de Córdoba. El oficialismo no tuvo aceitado al diálogo con sus aliados del PRO, la UCR y la amplia paleta de partidos provinciales. Muchos dejaron sus bancas vacías y le dieron un susto a Martín Menem, quien pidió con urgencia a sus socios que se sentaran.

El presupuesto de Milei

El presupuesto pronostica un crecimiento del 5% del PBI y una inflación anual del 10,1% para 2026. Calcula el dólar a $ 1.423 para dentro de un año, un número muy difícil de lograr con la flexibilización de las bandas cambiarias. “No hay antecedentes de que a un presidente le hayan rechazado tantas veces un presupuesto. Queremos reducir el gasto para luego ir a la baja de impuestos”, señaló Bertie Benegas Lynch, miembro informante del oficialismo.

El dictamen del oficialismo incorporó cambios que ningún funcionario de LLA explicó en detalle. Fueron escritos por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en diálogo con Toto Caputo; Diego Santilli (ministro del Interior) y los gobernadores.

Además de derogar la emergencia en discapacidad, establece que las propuestas deben actualizarse en forma trimestral, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud. Sólo si no se aplica este aumento, se indexa por IPC, como dice la norma sancionada este año, que además contempla un incremento retroactivo a 2023, que sólo se cumplió en parte. Además, hay restricciones a las pensiones inembargables, que controlará el Poder Ejecutivo.

El dictamen de LLA mantiene la derogación de las metas de financiamiento de educación, ciencia, defensa; e incorpora; pero además exime de impuestos y tasas a INVAP y DIOXITEK 4. Se eliminan los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y Diesel oil. Hay además una compensación a distribuidoras y una prórroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable.

