Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la conformación de comisiones y amenaza con ir a la Justicia

La reforma laboral empezó a debatirse este miércoles en el Senado a los gritos: el jefe del bloque peronista, José Mayans , impugnó la conformación de comisiones y amenazó con judicializar la eventual sanción del proyecto que modifica las reglas de juego del mercado del trabajo. El formoseño discutió con la presidenta de la bancada de LLA, Patricia Bullrich , artífice de la maniobra.

“Si así inician un debate que cambia el derecho laboral de miles de argentinos, esto va derecho a los tribunales”, amenazó Mayans. El fuerte intercambio fue en la previa del inicio del debate de la reforma, que tendrá entre los oradores de la jornada al secretario de Trabajo, Julio Cordero . El oficialismo confía en una ayuda de la UCR, el PRO y los partidos provinciales para dictaminar este viernes y aprobar la reforma el próximo 26. En Diputados, no descartan sancionarla el 30.

Como explicó Letra P , Bullrich hizo un acuerdo con estas fuerzas para repartir los cupos de comisiones y relegar al peronismo. Sumó 44 aliados contra 28 de los conducidos por Mayans. Con ese escenario, el oficialismo ampliado se quedó con 13 de 19 vocalías; o 12 de 17. "Es un atropello. Nuestro interbloque tiene el 38% del recinto y se queda con menos. Es un atropello", gritó Mayans.

La discusión se produjo durante el debate de la reunión constitutiva de las comisiones, previa al inicio del tratamiento de los proyectos que ingresaron en el Senado: la reforma de la ley de glaciares y la reforma laboral. El secretario parlamentario, Agustín Giustinián , estuvo a cargo de coordinar las reuniones.

#Senado Fuerte cruce entre Mayans y Bullrich por la conformación de una comisión "Hacen lo que se les cantan las pelotas", arremetió el senador peronista pic.twitter.com/1SDtaENUe0

"Le pido que proceda", reclamó Bullrich cuando el funcionario no podía hablar por los gritos de Mayans, quien dio argumentos para anticipar la judicialización. Según su descripción, el reparto de comisiones es ilegítimo porque sólo en una sesión se le podía conceder a Villarruel la facultad de asignar los cupos.

No fue lo que ocurrió en la sesión preparatoria. La decisión se tomó en la reunión de labor parlamentaria de este martes, con los jefes de bloque y la vicepresidenta presente. "¡Hacen lo que se les canta las pelotas!", protestó el formoseño y obligó al presidente provisional, Bartolomé Abdala, a apurar la votación.

Bullrich fue elegida a mano alzada como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social. Y perdió su primera interna: Ezequiel Atauche resistió y continuará al frente de la comisión de Presupuesto. La senadora quería reemplazarlo por Agustín Monteverde.

Los números de la reforma laboral

La reforma laboral comenzó a debatirse este miércoles y en el oficialismo hay optimismo de aprobar el viernes 26 en el Senado. Sólo una presión efectiva de la CGT podría complicar la mayoría al oficialismo que, como anticipó Letra P, en el peor de los casos se posiciona a dos votos de los 37 necesarios para imponerse.

Necesita consolidar a los partidos provinciales, una paleta de diez votos que responden a gobernadores de Misiones -los aliados más consolidados-, Salta, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. También está en negociación Provincias Unidas, con los votos de Alejandra Vigo (Córdoba) y el correntino Carlos Espínola.

De mínima, este grupo pide modificaciones, que podrían estar relacionadas al impacto del proyecto en la actividad gremial. Este martes visitó el Senado Cristian Jerónimo, uno de los jefes de la CGT; y se reunió con Flavia Royón (Salta) y Betriz Ávila (Tucumán). Son dos votos decisivos. Si el Senado aprobase el viernes 26 la iniciativa, en Diputados no descartan apurar la marcha para dictaminar el lunes y sancionar el martes 30. De lo contrario, quedará para febrero.