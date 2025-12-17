Encuesta: siete de cada diez personas consideran "urgente" una reforma laboral

Una encuesta reveló que siete de cada diez personas consideran que una reforma laboral es "urgente " y que las reglas de juego en el actual mercado de trabajo representan "un freno para el desarrollo" económico. Así lo revela un estudio nacional realizado por DC Consultores , que se conoció justo cuando el Senado dio inicio al tratamiento del proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei .

El relevamiento de la consultora que dirige Aníbal Urios , que se realizó en base a 1.710 casos de todo el país, muestra un fuerte consenso social a favor de cambios profundos en las reglas que regulan el empleo: el 61,4% define la reforma laboral como “muy urgente”, mientras que otro 10,5% la califica directamente como “urgente”. En contraste, apenas un 28% considera que no es prioritaria o que el sistema vigente debe mantenerse para resguardar derechos adquiridos.

El dato adquiere especial relevancia en un contexto político clave: este miércoles comenzaron a debatirse en el Senado una serie de iniciativas vinculadas a la modernización del régimen laboral . El inicio de la discusión parlamentaria coincide así con un clima de opinión pública mayoritariamente favorable a introducir cambios, luego de años en los que cualquier intento de reforma encontraba una fuerte resistencia social.

El estudio también señala que casi la mitad de la población ( 45,58% ) cree que el Congreso debería discutir “todo” lo vinculado a la reforma laboral, incluyendo juicios laborales ( 19,73% ), nuevas modalidades de contratación ( 17,01% ) y la actualización de normas (8,16% ) que hoy resultan obsoletas frente a las transformaciones del mercado de trabajo.

Ante un plenario de comisiones en la cámara alta, el secretario de Trabajo, Julio Cordero , defendió el proyecto de reforma laboral al asegurar que conserva los derechos “esenciales de los trabajadores” y resaltó que se busca devolver “poder” al “empleador”.

Según un relevamiento nacional reciente, casi dos tercios de los encuestados (65,97%) consideran que el Estado, tal como funciona hoy, se ha convertido en un obstáculo marcado por la burocracia, mientras que apenas una minoría lo asocia a un rol protector o de justicia social.

Los sindicatos, con resultados malos en la encuesta

La encuesta también dedica un apartado a los sindicatos. Los resultados exponen una de las crisis de representación más profundas de las últimas décadas: seis de cada diez personas consideran que los gremios ya no son importantes en la vida laboral. El rechazo se vuelve aún más contundente cuando se evalúa su función central: el 80,69% afirma que no representan a los trabajadores y que se han convertido en un negocio.

Mientras el proyecto se discute en el Congreso, la CGT y las dos CTA se preparan para marchar este jueves a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral. Como contó Letra P, Axel Kicillof y La Cámpora estarán en la manifestación que promete ser masiva. El gobernador irá acompañado por la columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), mientras que la agrupación liderada por Máximo Kirchner tendrá la propia.

Los resultados completos de la encuesta