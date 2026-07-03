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TEMPORADA DE ROSCA

Reforma electoral en Santa Fe: Del Frade contraataca y propone eliminar el piso para acceder a Diputados

Las fuerzas mayoritarias pretenden imponer porcentajes altos de votos para el reparto de bancas. El referente del FAS plantea suprimir ese umbral.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Carlos Del Frade junto a referentes del Frente Amplio por la Soberanía en Rosario, Santa Fe.

Carlos Del Frade junto a referentes del Frente Amplio por la Soberanía en Rosario, Santa Fe.

El Frente Amplio por la Soberanía presentó su proyecto de reforma electoral en la Legislatura de Santa Fe. El ingreso se formalizó este jueves en la Cámara de Diputados. La coalición de centroizquierda busca eliminar los umbrales electorales, mantener el sistema actual de boletas y establecer un control estricto sobre el financiamiento de las campañas.

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Letra P | Álvaro Maté
Álvaro Maté

Como viene contando Letra P, la política de Santa Fe sigue con atención dos cuestiones particulares de la adeudada reforma electoral.

Por un lado, se evalúa modificar el umbral necesario de votos para acceder al reparto de bancas en Diputados. Por el otro, se estudia introducir cambios en el sistema de boletas mediante la unificación de algunas categorías.

Actualmente, las boletas son cinco para elegir las categorías de gobernador y vice, senadores, diputados, intendentes y concejales.

La UCR busca provocar de esa forma que se genere un arrastre de votos, del candidato a gobernador hacia los candidatos a legisladores, que contrarreste la fragmentación parlamentaria.

El proyecto del FAS propone mantener las cinco boletas separadas, una por cada una de las categorías en juego, tal como funciona el sistema vigente.

El concejal de Rosario Leonardo Caruana junto a los diputados de Santa Fe Carlos Del Frade y Claudia Balagué

El concejal de Rosario Leonardo Caruana junto a los diputados de Santa Fe Carlos Del Frade y Claudia Balagué

En las últimas elecciones provinciales, espacios como el Frente Amplio por la Soberanía ganaron terreno en el Poder Legislativo sin presentar candidaturas para la Casa Gris. La autonomía de boletas le permitiría al FAS mantener su competitividad en la categoría.

Cuestión de pisos

El espacio que comanda Carlos Del Frade también quiere eliminar los umbrales electorales para el reparto de bancas para ingresar a Diputados.

Sin pisos, los espacios políticos que obtengan un cociente suficiente mediante el sistema D'Hondt podrían obtener una banca, independientemente de si obtuvieron una cantidad mínima de votos.

A contramano de esta propuesta van las presentaciones de los demás partidos. Los proyectos del radicalismo y de los senadores peronistas buscan establecer un piso mínimo del 5% del padrón electoral, lo que representa más de 100.000 votos.

Los diputados del peronismo pretenden fijarlo en 3,5% y el socialismo en 3% -en ambos escenarios se requeriría sumar alrededor de 90.000 votos-, siempre sobre el total del padrón.

La cuestión de los pisos es central para el FAS, ya que de esto puede depender su supervivencia en la Legislatura.

En las últimas elecciones de convencionales por distrito único el frente obtuvo poco menos de 58.000 votos y quedó lejos del reparto de escaños, que había sido fijado en 2,5% del padrón para dicha elección.

Financiamiento electoral e instituciones para regular el proceso

El FAS dedicó gran parte de su proyecto al diseño de las instituciones que deberán regir el proceso electoral. La propuesta contempla, entre otras cosas, la creación de un Tribunal Electoral con un juez a cargo nombrado por concurso y un Cuerpo de Auditores encargado del control y la fiscalización del financiamiento electoral.

Para las contribuciones de campaña, la coalición propone eliminar las donaciones de empresas concesionarias de servicios públicos, entidades que exploten juegos de azar, gobiernos extranjeros, sindicatos y personas jurídicas de carácter privado como ONG.

Además, el FAS plantea que se fije un tope para los aportes de las personas físicas de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se aprobara esta propuesta, el grueso del costo de las campañas sería erogado por el Estado provincial.

Las espadas del FAS en la Legislatura

El FAS se gestó al calor del desmembramiento del Frente Progresista Cívico y Social. En 2023, cuando se conformó el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, sectores minoritarios del socialismo y el radicalismo, descontentos con la fusión de sus partidos con el PRO, decidieron romper e irse con el espacio del legislador izquierdista Del Frade.

En el año de su debut electoral, el espacio obtuvo tres bancas en la cámara baja provincial. Su bloque está compuesto por el propio Del Frade, la exministra de Educación Claudia Balagué y el exintendente radical de Santo Tomé Fabián "Palo" Oliver.

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