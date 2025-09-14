SEMANA SANTA FE

Reforma constitucional: ganó la política en Santa Fe

Unidos hizo valer su mayoría, pero abrió el juego al peronismo y otras fuerzas. Todos celebraron algo. Libertarios y Granata, outsiders de la historia.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Reforma constitucional: ganó la política en Santa Fe. En la foto, Pullaro rodeado de la dirigencia con el nuevo texto de la Constitución.

La política santafesina asumió riesgos altísimos al meterse en un proceso de reforma constitucional en un clima de época anticasta. Hacerse notar lo menos posible era el plan en el amanecer de la Convención. Sin embargo, el oficialismo de Unidos, y el grueso de la oposición pueden cantar victoria sin temor a reprimendas. Ganó la política en Santa Fe.

Diario de la Convención de Santa Fe, día 46: el bipartidismo sui generis que reseteó el mapa del poder
LA CARTA MAGNA

Diario de la Convención de Santa Fe, día 46: el bipartidismo sui generis que reseteó el mapa del poder

Por  Gustavo Castro

Pasaron 63 años para que la Bota aggiornara su Constitución. Un montón de tiempo. Quiso la historia que la revisión se lograra gracias a una negociación fructífera de la política doméstica, pero también que se desarrollara en una etapa de la Argentina signada por la condena a la dirigencia, con un Presidente que aboga por la eliminación de sus adversarios. Entonces, era la oportunidad para retocar la carta magna, pero también para enviar un mensaje hacia fuera. De orden, de conducción, de pluralidad, de laburo.

El acuerdo entre Maximiliano Pullaro y Omar Perotti, puntal para la reforma

El germen de la reforma fue el acuerdo entre el gobernador Maximiliano Pullaro y su antecesor, Omar Perotti, quienes sin mezquindades, incluso despertando tensiones hacia dentro de sus frentes, entendieron que era el momento indicado para dejar una marca fuerte a futuro. Lo manifestó el propio presidente de la Convención, Felipe Michlig, en su discurso del viernes. "Muchas gracias a los gobernadores Pullaro y Perotti por ponerse de acuerdo como hombres de Estado y permitir que tengamos ley de necesidad de reforma", destacó, clarito y sin vueltas, el senador y titular de la UCR santafesina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadena3_Rosario/status/1966129185719726105&partner=&hide_thread=false

Y que quede claro, no está mal. En la arena nacional, en este preciso momento, el gobierno de Javier Milei sufre por su amateurismo político y su incapacidad de respetar acuerdos con aquellos que leen su situación de vulnerabilidad. Santa Fe no tiene, en cambio, un gobierno débil, pero sí es un cabal ejemplo de que el diálogo maduro, no chicanero y el entendimiento entre partidos genera resultados que, más tarde, van a impactar en una mejora en la vida de las personas.

Unidos no se quedó solo con lo propio

A Unidos le faltaban un par de porotos para tener una mayoría automática en la Convención, pero ¿de qué le hubiera servido sacar un hecho tan trascendente solo con los votos propios? El oficialismo eligió otro camino y salió a buscar manos alzadas de la oposición. Mediante la negociación política, se llevó mucho más de lo esperado. "La reforma logró el 75% de los votos en general y el 67% del 93% del articulado", estimó Michlig.

El dato habla de la buena expertise política de los alfiles de Unidos, quienes se cargaron al hombro las reformas, luego de haber tenido álgidas discusiones internas. También da cuenta de la madurez del peronismo santafesino, que en su gran mayoría acompañó modificaciones estructurales durante este proceso. Que quede claro y para la historia: más de la mitad del bloque peronista le concedió a Pullaro una eventual chance de reelección y el Partido Justicialista no es un sector marginal: es el principal espacio opositor de la provincia.

La Libertad -Avanza y Amalia Granata, fuera de la historia

Como contrapartida, La Libertad Avanza y Amalia Granata desdibujaron más aún sus contornos en la provincia. Seis convencionales mileístas y la diputada provincial eligieron faltar al acto de jura la nueva Constitución. ¿En qué cabeza cabe? ¿Para qué se presentaron a las elecciones? ¿Por qué las fuerzas que viven con el dedo acusador se borran de un hecho enorme para la democracia santafesina?

Juan Pedro Aleart eligió dejar el periodismo y saltar a la política. Joven, fresco, tiene todo un futuro por delante. Casi a la misma hora que sus pares juraban, tuiteaba pegándole al intendente de Rosario, Pablo Javkin, por un tema de índole nacional. No se puede vivir en clima de campaña permanente, nada bueno se obtiene y saca de esos estados. Con las elecciones no se termina nada. Después hay que gobernar, gestionar y legislar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JAleart/status/1966633269253882225&partner=&hide_thread=false

¿Cuál era el interés de LLA y Granata al postularse para convencionales? Porque una y otra vez, durante la Convención, ambas líneas no pararon de poner palos en la rueda. Cuando la política se pone madura, cuando acuerda, negocia y resuelve, no hay lugar para los marginales. No hay lugar para los outsiders de la historia. Con la Convención, Santa Fe demostró que la política ganó. Y no está mal celebrarlo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en su rol de convencional.
LA CARTA MAGNA

Para Pullaro, la reelección; para Santa Fe, el fin de un statu quo

El gobernador podrá buscar otro mandato si lo desea, pero el calado de la reforma lo excede. Cambian relaciones de fuerza. El fin del pato rengo a los dos años.
Maximiliano Pullaro, Omar Perotti y Gisela Scaglia: entre los tres se repartieron la Defensoría del Pueblo.
EL COSTO DE LA REFORMA

Por el acuerdo con Pullaro, Perotti se queda con un cargo clave en la Defensoría del Pueblo

La tropa del rafaelino consiguió una silla en el organismo que iría para una exministra. El defensor será del PRO. La UCR y el socialismo se llevan lo suyo.

