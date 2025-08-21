Reforma constitucional de Santa Fe: Unidos le da a Pullaro una lapicera poderosa para la Justicia

En la última fecha del fixture de dictámenes de comisión en la Convención constituyente, Unidos logró este jueves un acuerdo interno en la decisiva comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales para establecer el nuevo diseño de la Justicia de Santa Fe . y dotar de una poderosa lapicera al gobernador Maximiliano Pullaro .

Pasadas las 20, luego de otra larga jornada que comenzó a las nueve de la mañana y se matizó con dos cuartos intermedios, el presidente de la comisión, el radical Lisandro Enrico , dio a conocer el dictamen de mayoría que el oficialismo logró consensuar y que incluyó uno de los principales tópicos de la discordia: la lapicera de la Justicia en Santa Fe .

El texto define al discutido Consejo de la Magistratura como un órgano "Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público" y lo ubica como un "cuerpo técnico" en la esfera del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, le adjudica como funciones "la organización de las diferentes instancias del procedimiento de selección, la ponderación de los postulantes, la convocatoria a los jurados evaluadores considerando el cargo a cubrir, la confección de listas para ser utilizadas en la cobertura de las vacantes y la elevación de una propuesta al Poder Ejecutivo”.

Además, la letra del dictamen le asigna al Consejo Asesor la responsabilidad de elevar propuestas o abrir procesos de selección al producirse vacantes en la Justicia sin mencionar ternas ni órdenes de mérito en dicho procedimiento. Como era de esperarse, ningún convencional opositor firmó el dictamen de mayoría.

En la vuelta al debate tras el primer cuarto intermedio, ya con relativa información previa a través de las negociaciones fuera de cámara, empezaron a acumularse las críticas opositoras. Tal cual es su criterio político, La Libertad Avanza primereó con el anuncio de un dictamen de minoría propio. Tras aclarar que no era una decisión “anti Pullaro, sino que va más allá”, el convencional Néstor Fandos identificó el mayor rechazo de su bancada en los órganos de selección y remoción de jueces, fiscales y defensores. Es decir, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento.

En una línea similar, la reformadora Alicia Azanza (Somos Vida y Libertad) advirtió que hubo voluntad desde su sector de alcanzar un acuerdo con el oficialismo pero “no se pudo”. Su compañera de bloque, Silvia Malfesi, renovó los reproches que se escucharon en otras comisiones: “¿Qué consenso, si ni siquiera tenemos el texto?”, se quejó.

malfesi

En medio de las críticas, el oficialista Lucas Incicco anunció que había dictamen. "Se está imprimiendo”, advirtió y pidió un nuevo cuarto intermedio de media hora porque faltaba terminar de resolver la redacción de las cláusulas transitorias. Luego, Enrico, pidió “disculpas por no haber traído el dictamen a las nueve de la mañana” y valoró que ninguno de los convencionales opositores haya querido “embarrar la cancha” en todo el proceso de discusión.

Acto seguido, Lucila Lehman de la Coalición Cívica cortó con la dulzura: auguró “un escándalo nacional que va a caer sobre las espaldas del gobernador” porque el texto de Unidos “es contradictorio con la Constitución Nacional”, al no “salvaguardar la independencia del Poder Judicial”.

La importancia del dictamen para Unidos

En el cierre de la reunión hubo señales nítidas de la relevancia que el oficialismo, y en particular el gobernador Pullaro, le asignaba a esta comisión, especialmente en la ardua negociación hacia el interior del oficialismo, en donde se verificaban diferencias sustanciales de mirada.

La primera señal se vio cuando Enrico completó la lectura del dictamen y los convencionales del frente oficialista aplaudieron, a diferencia de otros ámbitos. Además, fue el único caso en que el presidente de la comisión leyó el despacho de mayoría. Por último, hubo agradecimiento a los escribas y el cierre del encuentro también motivó el batir de palmas de los constituyentes de Unidos.