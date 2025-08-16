CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: Amalia Granata no buscará un lugar en el Congreso y se recluye en el pago chico

La legisladora celeste no competirá en octubre. Falta de acuerdos, escenario de tercios y debate nacionalizado, un cóctel de riesgo para sus 180 mil votos.

Letra P | Gabriela Albanesi
Por Gabriela Albanesi
Silla vacía. Amalia Granata faltó a la última sesión de la Convención constituyente de Santa Fe, en la previa a las definiciones sobre la reelección de Pullaro.&nbsp;

Silla vacía. Amalia Granata faltó a la última sesión de la Convención constituyente de Santa Fe, en la previa a las definiciones sobre la reelección de Pullaro. 

Tras coquetear en las últimas semanas con la posibilidad de ser candidata a diputada, Amalia Granata, legisladora provincial celeste y convencional constituyente, no competirá por una de las nueve bancas de Santa Fe que se ponen en juego en la cámara baja.

Notas Relacionadas
Amalia Granata medita ser candidata a diputada nacional en octubre.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Del peronismo cordobés a Carrió: con quiénes conversa Granata por una posible candidatura

Por  Ramiro Porchietti

La decisión de Amalia Granata

La diputada celeste, que en las últimas elecciones locales cosechó 178 mil votos, solo 20 mil menos que La Libertad Avanza, logró siete lugares en la Convención reformadora, números que le permitían pensar en jugar para ir al Congreso. Su baja en la competencia es un alivio para los libertarios, que tenían en su sector una competencia directa.

“La semana pasada hubo varias reuniones, pero no se pusieron de acuerdo. El caudal de votos es de Amalia y lo ponía en riesgo”, contaron fuentes de su entorno. Y es que la que viene será una elección compleja para todos los espacios; el debate será nacional, con la amenaza de una baja participación y con una votación, por primera vez en esa categoría, con boleta única. Para poder dar el salto, hubiera tenido que competir por votos que hoy se disputan LLA y el flamante armado federal del gobernador Maximiliano Pullaro.

Rayos celestes vs. La Libertad Avanza

El fuego cruzado en la discusión por la Carta Magna entre el sector de Granata y los libertarios es a cielo abierto. A pesar de un arranque de furia también contraPullaro, la diputada celeste bajó el nivel de confrontación con el oficialismo, pero su tropa aún cruza de lleno con los mileistas.

En la Convención constituyente, Granata solo integra una de las comisiones, la de Peticiones, Poderes y Reglamento, que se reúne ante algún pedido en particular, por ejemplo, la propia impugnación que hizo Granata de la participación de Alejandra Locomotora Oliveras o un cambio de reglamento, como sucedió el viernes pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/1945521657512177796&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, su presencia en la Convención estas semanas fue casi nula. Tanto así que tampoco estuvo en la quinta sesión, una de las más importantes hasta ahora, en la que se habilitó a las comisiones a emitir dictámenes parciales y en la previa al primer despacho de mayoría que le dio la posibilidad de reelección a Pullaro. Cuentan que en el grupo de Whatsapp que comparte con sus pares, en el que avisaron del plenario, Granata cuestionó desde Buenos Aires que se reunieran un día no laborable, en el que no podía conseguir niñera. Su banca vacía en esa votación ilustra esta nota.

Temas
Notas Relacionadas
Emiliano Peralta, convencional constituyente de Santa Fe por el bloque Somos Vida, de Amalia Granata. 
LA CARTA MAGNA

Guerra de derechas en Santa Fe: duro cruce entre las tribus de Milei y Granata en la Convención

La Libertad Avanza no quiere que Pullaro pueda firmar DNU. Un celeste recordó la batería que despachó el Presidente. Misil para Romina Diez.
Diario de la Convención de Santa Fe, día cuatro: Granata y Mayoraz reavivaron su guerra sin cuartel
LA CARTA MAGNA

Diario de la Convención de Santa Fe, día cuatro: Granata y Mayoraz reavivaron su guerra sin cuartel

Compañeros en la causa antiaborto, hoy son enemigos furiosos y llevan su pelea al ring reformador. El origen de la grieta celeste. La batalla del pin.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Alarma en el peronismo de la Tercera: Magario está sólo nueve puntos arriba de Bondarenko
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Alarma en el peronismo de la Tercera: Magario está sólo nueve puntos arriba del mileísta Bondarenko

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei y su gabinete.
ESCUELITA LIBERTARIA

En una semana caliente, Milei juntó al gabinete para una "masterclass" de cuatro horas

Por  Pablo Lapuente
Máximo Kirchner, Federicho Achaval, Juan Grabois y Sergio Massa. 
CIERRE DE LISTAS

Cristina afina el lápiz para escribir la lista de unidad del peronismo bonaerense

Por  Gabriela Pepe
Javier Milei eligió a un crítico de la política de seguridad tucumana para enfrentar a Osvaldo Jaldo
cierre de listas

Milei eligió para enfrentar a Jaldo a un crítico de la política de seguridad en Tucumán

Por  Fernando Stanich