Santa Fe: Amalia Granata no buscará un lugar en el Congreso y se recluye en el pago chico

Silla vacía. Amalia Granata faltó a la última sesión de la Convención
constituyente de Santa Fe, en la previa a las definiciones sobre la
reelección de Pullaro.
Tras coquetear en las últimas semanas con la posibilidad de ser candidata a diputada, Amalia Granata, legisladora provincial celeste y convencional constituyente, no competirá por una de las nueve bancas de Santa Fe que se ponen en juego en la cámara baja.
La diputada celeste, que en las últimas elecciones locales cosechó 178 mil votos, solo 20 mil menos que La Libertad Avanza, logró siete lugares en la Convención reformadora, números que le permitían pensar en jugar para ir al Congreso. Su baja en la competencia es un alivio para los libertarios, que tenían en su sector una competencia directa.
“La semana pasada hubo varias reuniones, pero no se pusieron de acuerdo. El caudal de votos es de Amalia y lo ponía en riesgo”, contaron fuentes de su entorno. Y es que la que viene será una elección compleja para todos los espacios; el debate será nacional, con la amenaza de una baja participación y con una votación, por primera vez en esa categoría, con boleta única. Para poder dar el salto, hubiera tenido que competir por votos que hoy se disputan LLA y el flamante armado federal del gobernador Maximiliano Pullaro.
Rayos celestes vs. La Libertad Avanza
El fuego cruzado en la discusión por la Carta Magna entre el sector de Granata y los libertarios es a cielo abierto. A pesar de un arranque de furia también contraPullaro, la diputada celeste bajó el nivel de confrontación con el oficialismo, pero su tropa aún cruza de lleno con los mileistas.
Sin embargo, su presencia en la Convención estas semanas fue casi nula. Tanto así que tampoco estuvo en la quinta sesión, una de las más importantes hasta ahora, en la que se habilitó a las comisiones a emitir dictámenes parciales y en la previa al primer despacho de mayoría que le dio la posibilidad de reelección a Pullaro. Cuentan que en el grupo de Whatsapp que comparte con sus pares, en el que avisaron del plenario, Granata cuestionó desde Buenos Aires que se reunieran un día no laborable, en el que no podía conseguir niñera. Su banca vacía en esa votación ilustra esta nota.