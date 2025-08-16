Santa Fe: Amalia Granata no buscará un lugar en el Congreso y se recluye en el pago chico

Silla vacía. Amalia Granata faltó a la última sesión de la Convención constituyente de Santa Fe, en la previa a las definiciones sobre la reelección de Pullaro.

Tras coquetear en las últimas semanas con la posibilidad de ser candidata a diputada, Amalia Granata, legisladora provincial celeste y convencional constituyente, no competirá por una de las nueve bancas de Santa Fe que se ponen en juego en la cámara baja.

La decisión de Amalia Granata La diputada celeste, que en las últimas elecciones locales cosechó 178 mil votos, solo 20 mil menos que La Libertad Avanza, logró siete lugares en la Convención reformadora, números que le permitían pensar en jugar para ir al Congreso. Su baja en la competencia es un alivio para los libertarios, que tenían en su sector una competencia directa.

Más allá de las múltiples conversaciones, incluso con terminales de una parte del peronismo cordobés, en concreto Granata tenía para armar listas a los dirigentes con quienes hizo alianza para la elección de constituyentes: una lista con evangélicos, libertarios y lilitos recargados. Entre ellos, Juan Argarañaz, que tiene el partido Nuevas Ideas y que ya confirmó lista propia; y Lucila Lehman, presidenta de la Coalición Cívica en Santa Fe.

“La semana pasada hubo varias reuniones, pero no se pusieron de acuerdo. El caudal de votos es de Amalia y lo ponía en riesgo”, contaron fuentes de su entorno. Y es que la que viene será una elección compleja para todos los espacios; el debate será nacional, con la amenaza de una baja participación y con una votación, por primera vez en esa categoría, con boleta única. Para poder dar el salto, hubiera tenido que competir por votos que hoy se disputan LLA y el flamante armado federal del gobernador Maximiliano Pullaro.

Rayos celestes vs. La Libertad Avanza El fuego cruzado en la discusión por la Carta Magna entre el sector de Granata y los libertarios es a cielo abierto. A pesar de un arranque de furia también contraPullaro, la diputada celeste bajó el nivel de confrontación con el oficialismo, pero su tropa aún cruza de lleno con los mileistas.

