Raúl Jalil garantiza ayuda a Javier Milei en el Congreso, pero su esposa se resiste a romper UP

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , se mueve como un aliado del Gobierno y, tras recibir a Victoria Villarruel , no descartó que sus referentes en el Congreso abandonen Unión por la Patria . Sin embargo, según supo Letra P , su esposa, la diputada Silvana Ginocchio , lidera la resistencia para no sacar los pies del plato. Sólo aceptará colaborar en alguna votación.

En las votaciones en general de la ley ómnibus y la reforma fiscal, la tropa catamarqueña votó en contra en ambas cámaras. Este martes, Jalil confirmó que seguirá colaborando con Milei en el Congreso y, ante la consulta sobre si eso se traducirá en el armado de bloques propios, prefirió no descartar ningún escenario.

El problema de Jalil es que quienes lo representan en el Congreso no están dispuestos a pintarse de violeta, como hizo el trío de Tucumán que responde al gobernador Osvaldo Jaldo , que en enero se fue de Unión por la Patria para armar un bloque aliado al Gobierno.

El mandatario catamarqueño no parece preocuparse demasiado por la supuesta desautorización. Le prometió varias veces a Francos que imitaría a Jaldo y nunca cumplió. El jefe de Gabinete sufrió ese problema en el Senado, donde la dupla de esa provincia no ayudó con el dictamen y el cuórum; y demoró el tratamiento de la ley ómnibus y la reforma fiscal.

Esa actitud era esperada de la exgobernadora Lucía Corpacci, pero no así de Guillermo Andrada, leal a Jalil. Sin embargo, el senador recién colaboró en la votación particular del RIGI y Ganancias. No antes.

En Diputados la situación fue similar, aunque con más dramatismo: Francos necesitaba los cuatro votos de Catamarca para garantizar estos capítulos y recién los confirmó un día antes de la votación. Ginocchio fue la última en ceder. Después de prolongados debates internos, sólo aceptó abstenerse, mientras que sus tres pares votaron a favor.

Pese a ser las más dura, la diputada fue la que, en la reunión de bloque de UP, anunció que junto a sus coterráneos podrían desmarcarse en algunas votaciones. Sufrió recriminaciones de algunos referente del kirchnerismo, a quienes pareció aludir Jalil cuando habló de "tolerancia". En el PJ de Catamarca consideran forzado hablar de ruptura. "No es lo que dijo el gobernador y Silvana es la más firme en quedarse", confirmaron.

¿Se rompe?

El juego de Ginocchio enfureció al diputado radical de Catamarca, Francisco Monti, quien un día antes de la sanción de las leyes le recriminó a Francos haber ayudado a Jalil pese a que el radicalismo había aportado los votos. Un reproche similar hizo la radical santacruceña Roxana Reyes, que finalmente se abstuvo.

La posición de la esposa del mandatario catamarqueño altera a sus rivales locales porque lo habilita a un doble juego que llegará tarde o temprano. En la provincia, Milei sigue con un nivel de aceptación alto y no es buen negocio electoral complicarlo. "Es un termómetro que le permite a Raúl acercarse tranquilo a la Rosada y permitir que le destraben la obra pública", explicó a Letra P un vocero del PJ local.

El resto de sus referentes en Diputados lo siguen y por eso ayudaron con las leyes de Milei. Fernanda Ávila fue su secretaria de Minería y muy cercana al gobernador porque su hermano es el actual ministro de Gobierno de Catamarca.

Sebastián Nóblega fue intendente de Tinogasta; y Dante Rodríguez López fue funcionario de Corpacci. El trío no tuvo problemas en votar capítulos, pero por ahora no piensan en irse de UP, al menos mientras nadie los eche. Mucho menos Ginocchio. Jalil puede encontrar un aliado en su doble juego: Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quien también firmó el Pacto de Mayo en Tucumán. Sus tres votos en el Senado y los siete en Diputados son requeridos por Francos.