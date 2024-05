Lucía Corpacci votaría en contra de la ley ómnibus XS pese al pedido del gobernador Raúl Jalil

Lucía Corpacci , senadora, exdiputada y ex gobernadora de Catamarca.

“La Ley Bases primero tiene que llegar porque si no, sería prevaricato. Siempre dije que quiero que entre al Senado; quiero sentarme y leerla, porque no la tenemos en nuestras manos. Es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”, explicó Corpacci en radio 10.