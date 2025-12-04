Catamarca: con dos gestos públicos, Corpacci avaló la jugada de Jalil para romper el bloque de UP en Diputados

Pese a su fliación cristinista, la senadora por Catamarca Lucía Corpacci respaldó públicamente la estrategia del gobernador Raúl Jalil para dividir el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados . Por si quedaban dudas, lo hizo dos veces, a través de señales concretas en redes sociales y en la Legislatura, donde este miércoles se aprobó el Presupuesto 2026 .

La exgobernadora de la provincia del Norte Grande felicitó públicamente a los diputados peronistas electos Claudia Palladino y Fernando Monguillot , quienes juraron este miércoles en la cámara baja. “Sé que, aunque estén en bloques distintos , siempre van a defender a quienes más lo necesitan y a nuestra patria”, posteó y agregó: “Nunca olviden a quién representan”.

Palladino, que responde a Corpacci, se incorporó al bloque presidido por Germán Martínez , mientras que Monguillot, el exministro de Gobierno provincial, se sumó a Elijo Catamarca , la bancada que Jalil armó en acuerdo con la Casa Rosada, junto a Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega , quienes tienen mandato hasta 2027.

Jalil y Corpacci son los dos socios principales del peronismo catamarqueño, donde también pesa un tercer actor, el intendente capitalino Gustavo Saadi . La jugada política de Jalil para fracturar a UP en el Congreso y allanarle la primera minoría en Diputados a La Libertad Avanza, pese a todo, no provocó tensiones en el ámbito local. Como viene contando Letra P , las diferentes posturas en el Congreso, donde Corpacci revista en las filas kirchneristas, no parecen romper la armonía del PJ a nivel local.

Más contundente que el posteo fue el apoyo de las espadas legislativas provinciales de la exgobernadora a un proyecto clave de Jalil. En la misma jornada, el oficialismo provincial logró aprobar en la cámara baja catamarqueña el Presupuesto 2026 con amplia mayoría: contó con 30 votos a favor, siete en contra y hubo dos ausencias. En la misma sesión también se aprobaron la Ley Impositiva , los presupuestos legislativos y de la Defensoría del Pueblo , y una reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial . Ahora es el turno del Senado provincial.

Todos los legisladores vinculados a la senadora acompañaron los proyectos del Ejecutivo provincial. De esta manera, la exmandataria sostuvo la unidad oficialista en la provincia, asegurándole la gobernabilidad a Jalil, a la par que avalaba la estrategia bifronte en el Congreso.

El otro acuerdo de Lucía Corpacci

El acuerdo entre Jalil y la Casa Rosada por el control provincial de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) es el otro punto clave que explica por qué la casa peronista está en orden en Catamarca pese a las divisiones que se exponen en Buenos Aires. Según fuentes oficialistas, el entendimiento está cerrado, aunque aún no se oficializó. No es la primera vez.

Como contó días atrás este medio, el pacto contempla que Catamarca obtenga la presidencia de la empresa estatal, hoy en manos de un funcionario designado por la administración nacional. De esta manera podría tener el control mayoritario del complejo minero, ya que dos vocalías le pertenecen a la provincia y otras dos le corresponden a la Universidad Nacional de Tucumán.

Corpacci también tendría interés directo en este traspaso, ya que uno de los vocales es Ángel Mercado, un dirigente de su confianza. Esta coincidencia de objetivos refuerza el lazo político entre la senadora y el gobernador para sostener la estrategia de poder en la provincia.

Debate en la cámara alta

Se espera que durante el transcurso de este jueves el Senado catamarqueño sancione el paquete de leyes enviado por el Ejecutivo y aprobado en Diputados. La Cámara de Diputados había prorrogado el período ordinario de sesiones hasta este 4 de diciembre para votar dichas iniciativas con la conformación actual en ambas cámaras y evitar el llamado a extraordinarias. Será otra oportunidad para comprobar la sintonía fina del peronismo local.

De esta manera, Jalil cerraría el año con el objetivo cumplido: presupuesto aprobado y bloque propio para encarar las negociaciones que se avecinan con el Gobierno.