Ravier armó LLA en La Pampa con alfombra roja para la Sociedad Rural y puertas cerradas para sus adversarios

El congreso partidario de La Libertad Avanza de La Pampa se hizo en un domicilio particular: Adrián Ravier preside el partido provincial.

El vocero presidencial Adrián Ravier terminó de conformar en La Pampa la pata provincial La Libertad Avanza , con la que intentará liderar el armado opositor que el año que viene hará el intento de desbancar al peronismo del gobierno pampeano.

Ravier se sentó en la silla del presidente del nuevo sello y le dio una bienvenida con alfombra roja a las patronales agropecuarias al ubicar al dirigente de la Sociedad Rural Argentina , Federico Luis Cobreros , como autoridad máxima del congreso partidario. La Libertad Avanza tenía su suello nacional, obviamente, pero necesitaba formalizar otra estructura para competir por la Gobernación y otros cargos provinciales y locales.

En el mismo movimiento, el economista que el año pasado fue electo diputado, cerró las puertas de la conducción para sus rivales internos. En el raprto no hubo espacios para el expresidente Luciano Ortiz ni para el armador preferido de Lule Menem , Juan Pablo Patterer . Mucho menos para Martín “El Facha” Matzkin , soldado de Patricia Bullrich .

Uno de los detalles llamativos que surgieron tras la asamblea es que no haya existido un guiño concreto para el armado de un frente opositor. El documento formal oficial ni siquiera mencionó esa búsqueda como objetivo, sino el de " consolidar una estructura partidaria sólida, organizada y preparada para representar a los pampeanos".

La gran novedad del encuentro libertario es el rol preponderante que juega Cobreros. Representa a las patronales agropecuarias más favorecidas por el modelo actual. Es cara visible del negocio de ls carne en la norteña Quemú Quemú , una de las localidades más ricas de La Pampa.

Federico Luis Cobreros, dirigente de la Sociedad Rural, puso la firma y dio la cara por La Libertad Avanza: preside el congreso partidario.

El licenciado en Economía Agraria tiene muy puesta la camiseta de Javier Milei y el antiperonismo. “Todas las políticas que ha desarrollado el presidente Milei nos han dado un empujón tremendo. La ganadería está mejor que nunca, estamos viviendo una realidad que toda la vida soñamos”, propagandiza.

“En el campo tenían un viejo dicho, decían que la soja valía cuando había gobiernos peronistas, que Dios era peronista porque la soja valía cuando venían gobiernos peronistas. La realidad es que hoy parece que Dios se desafilió del peronismo y se afilió a La Libertad Avanza”, completa.

Como contó Letra P, “El Pampa” Cobreros fue uno de los primeros que se animó a pedirle al gobernador peronista Sergio Ziliotto que teja una alianza con Milei y el ministro de Hacienda Luis Caputo. Obviamente, Ziliotto hizo oídos sordos y se paró en la vereda de la resistencia.

Pero la semana pasada, Ziliotto y Cobreros compartieron mesa cuando el gobierno pampeano convocó a las intendencias del norte y a las representaciones agropecuarias para analizar métodos de prevención ante el fenómeno del Super Niño.

Al dirigente libertario hasta se le escapó un elogio y reconoció que era la primera vez que se los llamaban "para buscar soluciones conjuntas". "Vemos acciones concretas en los caminos, es un trabajo que se está haciendo con seriedad y hay que reconocerlo. Se está aconsejando bien a los productores con el tema de los puentes verdes”, admitió.

Adrián Ravier y Martín Matzkin forjaron el año pasado un matrimonio por conveniencia para las elecciones, pero las tensiones son fuertes.

Así como Cobreros pasa a formar parte del entorno político cercano a Ravier, quedan fuera de juego en este armado sus contrincantes internos, como el diputado nacional Matzkin, Patterer y Ortiz. Aunque una cosa es la foto y otra la película. Sí se subió a la foto del nuevo partido Nicolás Boschi, que ya tuvo alto perfil como funcionario de ANSES.

Los nombres de La Libertad Avanza

El encuentro de designación de autoridades de La Libertad Avanza no fue en la sede partidaria, como se había anunciado oficialmente en un principio, sino en el domicilio particular de uno de los dirigentes que quedó designado como parte del Consejo Ejecutivo Provincial.

Ese movimiento tuvo otras razones. El mismo sábado en que se hizo la asamblea de La Libertad Avanza, la sede partidaria fue uno de los blancos elegidos por la Marcha de la Bronca que hicieron por las calles de Santa Rosa las fuerzas políticas de izquierda, organizaciones sociales y agrupaciones sindicales.

La sede de La Libertad Avanza en Santa Rosa, escenario de las demandas de La Marcha de la Bronca, el sábado.

El Consejo Ejecutivo Provincial lo preside Ravier con Renata Márquez como vicepresidenta. Antonio Aimar Fratamico es el secretario. Las vocalías quedaron a cargo de Luciana Soledad Nahir García, Juan Pablo Bernal, Viviana Alicia Navarro, con Julio Reumann y Vanesa Raquel Romero como suplentes. El Consejo tendrá mandato hasta el 18 de septiembre de 2030.

Es vicepresidenta del congreso Andrea Silvana Oses, quien viene haciendo algunas tareas de difusión para el partido y fue la directora de Prensa municipal durante la Intendencia del radical Leandro Altolaguirre (2015-2019).

Karina Milei mira de reojo

Con la presencia de 31 congresales, la primera asamblea partidaria definió sus autoridades de manera unánime. En el proceso previo al armado del partido, Ravier se aseguró el manejo de la información y le dio poco alcance a la convocatoria, para manejar los hilos de las resoluciones.

La situación fue mirada de reojo por la dirigencia nacional de La Libertad Avanza, que tien algunas conductas de Ravier entre ceja y ceja. Los despliegues del dirigente pampeano, e incluso su función como vocero, son observados con cierta desconfianza por quienes responden a Karina Milei.

Ravier pasó una semana difícil antes del congreso partidario cuando quedó expuesto en la batalla por las regalías del sistema Los Nihuiles, que genera hidroelectricidad con las agua del río Atuel. Hizo silencio para no defender el derecho de La Pampa, y a la vez no respaldó el decreto presidencial.

Una de las últimas roscas que hizo Ravier sin aval de la Casa Rosada fue su pacto con el espacio Comunidad Organizada, de Juan Carlos Tierno, una referencia pampeana de lo que la teoría libertaria llama “la casta”. Lo presentaron como un “entendimiento”.

Adrián Ravier y Juan Carlos Tierno anunciaron por su cuenta un "entendimiento" que genera miradas de reojo en la Casa Rosada y en los hipotéticos socios políticos locales.

Tierno fue cara visible de los gobiernos peronistas desde el regreso de la democracia, hasta que hizo rancho aparte porque duró apenas 87 días como intendente de la capital Santa Rosa y fracasó dos veces como ministro de Seguridad. No pudo cumplir ninguno de esos mandatos, bajo la gobernación de Carlos Verna.

Tierno salió del gobierno de Santa Rosa en medio de un escándalo y fue condenado por abuso de autoridad. Hay dirigentes del radicalismo y del PRO que no lo quieren en el frente. Ya lo interpretan no solo como un límite ético y político para la alianza que pretenden conformar, sino que ya lo señalan como un posible piantavotos a la hora de la verdad.