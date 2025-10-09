¡VIVA LA COHERENCIA, CARAJO!

Raúl Alfonsín no se murió: vive en Marcela Pagano

La sorprendente metamorfosis de la experiodista: de fan de un negacionista que no cree en la democracia a rescatista de la república perdida.

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano - Jefe de Redacción
Si Raúl Alfonsín hubiese podido escuchar el discurso que dio este miércoles Marcela Pagano en la Cámara de Diputados, acaso habría moqueado de emoción, hasta que le hubieran dicho quién es la experiodista que llegó a su banca de la mano de Javier Milei: entonces, quizás habría rajado una puteada.

La diputada entró al Congreso en 2023 con su nombre impreso en la boleta de La Libertad Avanza, pero en agosto de este año rompió el bloque del Presidente y formó, junto a la dipupatito Lourdes Arrieta, una de las integrantes de la comitiva tan republicana que visitó a los genocidas detenidos en Ezeiza, una bancada que bautizó... Coherencia. Plop!

pagano lemoine
Marcela Pagano y Lilia Lemoine: duelo de celulares.&nbsp;

El brote alfonsinista de Marcela Pagano

Este miércoles, en defensa del proyecto de ley que que recorta el poder presidencial para gobernar a fuerza de decretos de necesidad y urgencia (DNU), declamó, con aspiraciones literarias seguramente inspiradas en el padre de la democracia, sus pasiones democráticas en una ráfaga de frases inflamadas de republicanismo que se había llevado escritas, acaso para que no la traicionaran sus otras pasiones. Un repaso:

- "Cada vez que un Ejecutivo legisla sin control, algo en esta casa se apaga".

- "Cuando se apaga esta casa, se debilita la voz del Congreso y se debilita la democracia".

- "Cuando juramos en esta casa, juramos defender y honrar la Constitución Nacional".

- "El Congreso no fue creado para obedecer, sino para debatir, representar, preguntar, discutir y controlar".

Embed - 1ra. Parte SESIÓN ESPECIAL: 8 de octubre de 2025 - Diputados Argentina - COMPLETA

- "El Congreso es un puente entre la voz del pueblo y las decisiones del Estado".

- "Que ninguna firma suplante el debate y que ningún decreto suplante una ley".

- "Cuando el Congreso funciona, la Nación se fortalece. Cuando el Congreso se arrodilla, la Nación se apaga".

- "La unión no se logra con decretos. Se logra con instiuciones fuertes, con control republicano y con respeto entre los poderes".

- "No hay república sin Congreso y no hay debate sin libertad".

Ruge la 9 de Julio. Alfonsín vive.

Marcela Pagano elegía creer en Javier Milei

El 22 de junio de 2023, Pagano anunció que sería candidata a diputada. Estaba convencida de que, con Milei, la libertad iba a avanzar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/1671990671690059778?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1671990671690059778%7Ctwgr%5E9fe190c19d2ddae5e380e32a021ffdb197506311%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fiframely.pagina12.com.ar%2Fapi%2Fiframe%3Furl%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FPaganoMarcela2Fstatus2F1671990671690059778v%3D1app%3D1key%3D4676b5fdc083257ea87f71608c74e9feplayerjs%3D1&partner=&hide_thread=false

"Es por ello que quiero y elijo a Javier, un incansable luchador que le devolverá a la gente su libertad de acción y decisión", se emocionó entonces.

¿Dónde estaba la republicana Pagano hace cuatro años, en agosto de 2021, cuando, en campaña por la banca de diputado que conseguiría en las legislativas de ese año, Milei fue consultado por Luciana Geuna si creía en la república y el economista, después de varios rodeos y balbuceando sus digamos, no dijo que sí, sino que respetaba sus reglas si aceptaba jugar dentro de ese sistema, aunque esas normas "tienen sus cuestiones" y "la democracia argentina está fallida"?

Embed - “EN MI MUNDO IDEAL NO EXISTE EL ESTADO”: Javier Milei en VERDAD/CONSECUENCIA

¿Dónde estaba la republicana Pagano dos años después, en septiembre 2023, cuando Milei, ya en campaña para la presidencia, con la experiodista ya anotada en la boleta de La Libertad Avanza, se negó cuatro veces a responder por sí o por no, interpelado por la misma entrevistadora, si creía en la democracia?

Embed - Milei no cree en la democracia

¿Dónde estaba la republicana Pagano tres meses después, cuando Milei pronunció su discurso de asunción de espaldas al mismo Congreso que, según la diputada, produce el apagón de la Nación cuando se arrodilla?

¿Dónde estaba la republicana Pagano cuando Milei describió al Congreso, el mismo que ahora defiende con sus proclamas inflamadas de republicanismo, como un nido de ratas?

Embed - JAVIER MILEI: "Ese nido de ratas que es el CONGRESO". #argentina #milei #shorts .

Republicana Marcela Pagano, ¡renuncie! A usted la votaron para ser Javier Milei, no para disfrazarse de Raúl Alfonsín.

Por lo menos, no invoque a la democracia en vano, que tanta gente fue desterrada, perseguida, secuestrada, torturada, desaparecida y asesinada para que usted tuviera la libertad de acompañar a un negacionista del terrorismo de Estado hasta el primer piso de la Casa Rosada.

