Raúl Alfonsín no se murió: vive en Marcela Pagano

Si Raúl Alfonsín hubiese podido escuchar el discurso que dio este miércoles Marcela Pagano en la Cámara de Diputados, acaso habría moqueado de emoción, hasta que le hubieran dicho quién es la experiodista que llegó a su banca de la mano de Javier Milei: entonces, quizás habría rajado una puteada.
La diputada entró al Congreso en 2023 con su nombre impreso en la boleta de La Libertad Avanza, pero en agosto de este año rompió el bloque del Presidente y formó, junto a la dipupatito Lourdes Arrieta, una de las integrantes de la comitiva tan republicana que visitó a los genocidas detenidos en Ezeiza, una bancada que bautizó... Coherencia. Plop!
"Es por ello que quiero y elijo a Javier, un incansable luchador que le devolverá a la gente su libertad de acción y decisión", se emocionó entonces.
¿Dónde estaba la republicana Pagano hace cuatro años, en agosto de 2021, cuando, en campaña por la banca de diputado que conseguiría en las legislativas de ese año, Milei fue consultado por Luciana Geuna si creía en la república y el economista, después de varios rodeos y balbuceando sus digamos, no dijo que sí, sino que respetaba sus reglas si aceptaba jugar dentro de ese sistema, aunque esas normas "tienen sus cuestiones" y "la democracia argentina está fallida"?
Embed - “EN MI MUNDO IDEAL NO EXISTE EL ESTADO”: Javier Milei en VERDAD/CONSECUENCIA
¿Dónde estaba la republicana Pagano dos años después, en septiembre 2023, cuando Milei, ya en campaña para la presidencia, con la experiodista ya anotada en la boleta de La Libertad Avanza, se negó cuatro veces a responder por sí o por no, interpelado por la misma entrevistadora, si creía en la democracia?
Embed - Milei no cree en la democracia
¿Dónde estaba la republicana Pagano tres meses después, cuando Milei pronunció su discurso de asunción de espaldas al mismo Congreso que, según la diputada, produce el apagón de la Nación cuando se arrodilla?
¿Dónde estaba la republicana Pagano cuando Milei describió al Congreso, el mismo que ahora defiende con sus proclamas inflamadas de republicanismo, como un nido de ratas?
Embed - JAVIER MILEI: "Ese nido de ratas que es el CONGRESO". #argentina #milei #shorts .
Republicana Marcela Pagano, ¡renuncie! A usted la votaron para ser Javier Milei, no para disfrazarse de Raúl Alfonsín.
Por lo menos, no invoque a la democracia en vano, que tanta gente fue desterrada, perseguida, secuestrada, torturada, desaparecida y asesinada para que usted tuviera la libertad de acompañar a un negacionista del terrorismo de Estado hasta el primer piso de la Casa Rosada.