Ciudad de Buenos Aires: la suba de aranceles a la salud privada impactaría en farmacias y clínicas

Según un informe de Epyca Consultores, el proyecto de Ley Arancelaria 2026 propone una fuerte actualización de tarifas de la medicina. Servicios más caros y nuevos aranceles.

Por Letra P | Periodismo Político
Jorge Macri en la Legislatura porteña.

 Jorge Macri en la Legislatura porteña.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó el proyecto de Ley Arancelaria 2026 ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que propone una actualización integral de los cobros aplicados al sector de la medicina privada. Los nuevos valores implican aumentos de hasta diez veces en los trámites vinculados a habilitaciones, certificaciones y matrículas profesionales.

Según un informe de Epyca Consultores, la medida busca compensar la falta de aportes nacionales y el incremento del gasto público en el sistema de salud porteño. El gobierno de Javier Milei dejó de proveer datos sobre personas con cobertura privada atendidas en hospitales públicos, así como insumos y campañas preventivas, generando un desbalance que el gobierno porteño intenta cubrir mediante un aumento de aranceles.

La Ley Arancelaria 2026 configura un esquema de cobros que abarca casi todo el sistema de salud privado. El oficialismo busca equilibrar las cuentas del sistema público; sin embargo, el informe de Epyca Consultores advierte que el traslado de estos costos podría derivar en un encarecimiento de los servicios médicos para los usuarios finales.

Las propuestas del gobierno de Jorge Macri

Aumentos generalizados en farmacias y droguerías

El proyecto establece que la habilitación técnica de una farmacia alopática pasará de 28,99 a 335 Unidades Tarifarias (UT), lo que equivale a más de $250.000. También se fijan nuevos cobros para traslados, reformas o reempadronamientos, inexistentes hasta ahora. Las droguerías, herboristerías y distribuidoras biomédicas enfrentan incrementos similares.

Además, se unifican las tarifas de matriculación y certificación de profesionales de la salud —médicos, odontólogos, técnicos y auxiliares—, con subas que triplican o cuadruplican los valores previos. Por ejemplo, la solicitud de matriculación pasará de 8,45 a 42 UT. La Unidad Tarifaria (UT) para el año 2026 se fija en $ 756,68, conforme a la fórmula del artículo 85 de la Ley Tarifaria 2023, actualizada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Impacto en clínicas y establecimientos sanitarios

El esquema también alcanza a los establecimientos de salud. Mientras que hospitales, sanatorios y maternidades registran leves reducciones, los consultorios, laboratorios y servicios de urgencia sufren incrementos que duplican o triplican las Unidades Tarifarias anteriores.

La habilitación de un centro médico se eleva de 286,52 a 671 UT, y la de un consultorio odontológico de 57,07 a 101 UT. En el caso de la salud mental, se crean nuevas categorías como los centros de día comunitarios y los dispositivos habitacionales con distintos grados de apoyo, todos con aranceles específicos.

Nuevas tarifas en salud mental y geriátricos

El proyecto incorpora por primera vez un capítulo dedicado a salud mental, donde se fijan tarifas para consultorios, talleres protegidos y emprendimientos de inclusión laboral. También se actualizan los montos de habilitación geriátrica, con valores de hasta 671 UT según la categoría del establecimiento.

Los servicios de radiofísica sanitaria, trasplantes y equipos de rayos X o resonancia magnética también quedan alcanzados por la actualización, con tarifas que van desde 57 hasta más de 1.300 UT.

