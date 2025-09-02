Martín Menem sospecha que lo escuchan todo el tiempo y apunta a Marcela Pagano

Martín Menem sospecha ser víctima de escuchas ilegales que registran la actividad de su despacho y tiene en la mira el bloque Coherencia, creado por exlibertarios, entre ellos la diputada Marcela Pagano, quien acusa a un funcionario de Guillermo Francos por las filtraciones.

La periodista responsabiliza al secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila . Este lunes pidió por nota que sea citado por la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia.

Esta mañana, mientras se conocían los audios de Karina Milei , secretaria general de la presidencia, difundidos por un medio uruguayo, Menem supo que en algunos canales de streaming eran detalladas sus tareas cotidianas y confirmó que estaba siendo perseguido. "O son los servicios de seguridad o es Pagano", explican en su entorno.

La exlibertaria está en la mira por su pareja, Franco Bindi , con historia en los servicios de inteligencia y cercano a la embajada de Rusia. Bindi fue uno de los acusados por el Gobierno este lunes en la denuncia por un supuesto complot internacional que tendría involucrado al país de Vladimir Putin .

En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados. Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el…

Al margen de esta hipótesis, Menem está convencido de que es escuchado e incluso sospecha que sus empleados también son perseguidos. En el audio que trascendió, Karina dice "yo le creo a Martín", en una conversación que habría sido en Diputados, junto al titular de la cámara baja y otros testigos. Suponen que pudo haber sido en reuniones con miembros del bloque Coherencia, que abandonaron la bancada libertaria, e integra Pagano junto a Carlos D'Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González. No sólo la periodista tendría contactos con Inteligencia.

Martín Menem, escuchado

Como explicó Letra P, los audios del extitular Diego Spagnuolo desataron una guerra de espías, con históricas figuras de la casa como protagonistas. Bindi está apuntado porque en La Libertad Avanza aseguran que las conversiones que Pagano tuvo con figuras del bloque se filtraron, como también en los grupos de whatsapp del bloque.

"Ya se filtraron conversaciones del bloque, se filtraron diálogos cuando se hizo la visita a Ezeiza y ahora salen estos audios. Desde 2023 no están escuchando, acumularon audios y los están tirando ahora", sospechan cerca de Menem.

La defensa de Marcela Pagano

Pagano se defendió en la última sesión. En la cara, le recordó a Francos que tiene en su equipo nada menos que a Vila, un histórico agente vinculado a Coti Nosiglia, que en 2019 aportó información para investigar la red de espionaje ilegal que funcionaba bajo la órbita de Mauricio Macri.

Durante la exposición de Francos, la periodista consultó al jefe de Gabinete por otros agentes que trabajan bajo su órbita: Víctor Hugo Armellino, que fue nombrado por el decreto 691/2024 y también trabajó en la AFI (actual SIDE); Jimena Honor, Santiago Carro y Jorge Kurt Dreyssig. Vila, en diálogo con el diario Clarín, reconoció que su equipo fue armado con espías, pero aclaró que ya no cumplen funciones.

Este lunes, Pagano le envió una nota a la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia para investigar si Vila no oficia de agente encubierto en la Casa Rosada. En la nota, a la que accedió Letra P, la periodista hace 11 preguntas para que sean respondidas por el funcionario, que incluyen su rol en la muerte del exfiscal Alberto Nisman, el destino de su equipo de trabajo (Honor, Garro y Kurt Dreyssing), como de cualquier otro servicio que revista funciones en la Casa Rosada.

Todo a comisión

La periodista consultó además si Vila estuvo implicado en la filtración de audios y chat que involucraron a la exsegunda de la AFI, Silvia Majdalani; y si aún mantiene vínculo con el titular de inteligencia durante el Gobierno de Cambiemos: Gustavo Arribas.

Pagano logró crear un conflicto a la bicameral, porque hay una doctrina que indica que los agentes deben rendir cuentas al menos durante cinco años posteriores a dejar sus funciones. No está claro si Vila cumplió con ese protocolo. La bicameral, que preside el senador Martín Lousteau, se reunirá el martes de la semana próxima y uno de los temas será el conflicto por las escuchas.

Como explicó Letra P, la oposición rechaza el decreto de Patricia Bullrich para sumarle poder en la inteligencia a la Policía Federal y sacarla del control legislativo. Pronto sería derogado por las dos cámaras. La mayoría no libertaria deberá definir si acepta citar a Vila, como pide Pagano.

Si se decide, Menem podría jugar su ficha y pedir que la comisión investigue las escuchas en la Cámara de Diputados. Es una posibilidad.