Elecciones | 26 de octubre

Ramón Mestre sumó el apoyo de Marcos Ferrer para la campaña de la UCR de Córdoba

El candidato de la Lista 3 busca ganar la novena banca. El pedido de disculpas del presidente del partido. Este sábado habrá un acto de en la casa radical.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Marcos Ferrer y Ramón Mestre cuando se reencontraron, después de algunos chispazos, en la asunción de la autoridades de la UCR de la ciudad de Córdoba.

El exintendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, encabeza la lista de la UCR para ocupar una de las nueve bancas en juego para la Cámara de Diputados. Con fuerte oposición a La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei y al cordobesismo, el candidato empezó su campaña acercando posiciones con el presidente del partido Marcos Ferrer.

El intendente de Río Tercero, tras negar su apoyo a la lista, pidió disculpas y puso al partido a disposición para trabajar para los candidatos radicales.

Antes de la presentación de listas, mientras que Rodrigo de Loredo y Ferrer festejaban porque el Congreso de la UCR facultó al Comité Provincia para que avance en la conformación de alianzas electorales, la Justicia hizo lugar al pedido de la facción representada por Mestre: las internas debían realizarse el 3 de agosto. No ocurrió, Mestre presentó su propuesta y el jefe de la bancada boinablanca se bajó de carrera.

Ramón Mestre suma a Marcos Ferrer a la campaña

Luego de que Ferrer negara su apoyo a la lista que encabeza Mestre, pidió disculpas públicas y, no sólo informó que trabajará para el partido, sino que instó a que todos los radicales se pongan a disposición.

mestre campaña diputado
Ramón Mestre empezó la campaña con recorridas por el interior de Córdoba

“La campaña marcha cada vez con más fuerza, con más ímpetu. Se van sumando algunos que por ahí les costó asimilar lo que sucedió internamente. Hay un compromiso mayor del que esperábamos”, indicó Mestre a Letra P.

El objetivo es claro: dice que quiere defender a los cordobeses en el Congreso, desmarcándose de las ideas libertarias y del cordobesismo.

Campaña con foco puesto en Javier Milei

El radical describió a Milei como “un presidente insensible, que no escucha ni aplica criterios de prioridad a la hora de la toma de decisiones”. El contexto es el de más conocido, con vetos en leyes vinculadas a la salud, la educación, los jubilados y los trabajadores. “No pueden ser la variable del ajuste”, dijo.

El candidato a diputado consideró que “lo peor que nos puede pasar a los argentinos es estar atrapados, otra vez, en otra grieta y en este caso de dos populismos, el populismo de izquierda y el populismo de derecha”.

Desconfiado de las encuestas, aunque esperanzado y con ganas de alcanzar la novena banca, pidió a la gente que vuelva a confiar en un partido histórico que apuesta a la “sensatez, diálogo, coherencia, propuestas y compromiso”.

Adelantó que este sábado al mediodía, la Casa Radical será sede de la presentación oficial de los candidatos.

La puja por el poder en la UCR en Córdoba

El presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados, el cordobés Rodrigo de Loredo, pujó por encabezar la lista para octubre, como el “candidato natural”, como señalaron algunas autoridades partidarias.

Con la campaña sobre los hombros y las bancas como zanahorias, los boinablanca deloredistas analizaban estrategias para ir de la mano con La Libertad Avanza (LLA) y tenían luz verde por parte del Congreso de la UCR para cerrar alianzas.

Ante la negativa de una interna por parte de las autoridades, los apoderados de los núcleos internos Confluencia para un Futuro Radical, Identidad Radical y Córdoba Abierta hicieron una presentación judicial.

Una resolución del juez federal con competencia electoral, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó que la elección interna debía realizarse el pasado 3 de agosto a los fines de seleccionar los candidatos a cubrir cargos electivos para las elecciones generales del próximo 26 de octubre.

Mientras De Loredo sostenía que la interna era un obstáculo para la concreción de la alianza con los libertarios y buscaba un lugar de relevancia en la lista violeta, los plazos caducaban. La tropa mestristas y alfonsinista, en la vereda de enfrente a las fuerzas del cielo, intervención judicial mediante, presentaron su lista y representarán al partido histórico el 26 de octubre.

