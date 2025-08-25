LIBERTARIOS VS. FEDERALES

En Salta, Gustavo Saénz aprovechó la Exposición Rural para pegarle a Javier Milei

El gobernador salteño dijo que el Norte Grande no fue favorecido por la baja de las retenciones. Nicolás Pino sumó una queja por la falta de infraestructura.

Letra P | Ramiro Garrocho
Por Ramiro Garrocho
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, abrió la Expo junto a las autoridades de la Sociedad Rural.

La apertura de la tradicional exposición rural de Salta se transformó en una caja de resonancia de la puja política entre las provincias y la Nación por la carga fiscal y la inversión en infraestructura. En ese marco, este domingo el gobernador Gustavo Sáenz volvió a marcar distancias con la administración de Javier Milei.

Puntualmente, Sáenz les reclamó a las autoridades nacionales por la forma en la que se avanzó con la baja de las retenciones al sector agropecuario. Si bien acompañó la baja de impuestos, sostuvo que no se están teniendo en cuenta los ciclos agrarios del Norte Grande al momento de tomar decisiones.

“No se resuelve la problemática de nuestros campos y la distancia con los puertos. Necesitamos obras de infraestructura”, insistió. También hizo referencia a las economías regionales, entre las que se incluye al tabaco, al azúcar y a los biocombustibles.

Estos tuvieron un rol clave para rechazar el veto a la ley que prevé la emergencia en discapacidad. En su mensaje en la exposición ruralista, el mandatario salteño anticipó que su espacio seguirá en esa misma senda y pidió el acompañamiento a todos los sectores políticos. “Tenemos que defender y reclamar por un federalismo pendiente. Primero está Salta”, insistió.

Urgencia por el futuro del Belgrano Cargas

Entre la dirigencia nacional agraria presente en el acto de la rural salteña hubo coincidencias en reconocer la voluntad de escucha de las autoridades nacionales y provinciales, pero se reiteraron reclamos para sectores en crisis y acerca de la necesidad de inversiones en obra pública. Carlos Castagnani, presidente de la Confederación Rural Argentina, dijo que la región no podrá crecer con rutas deterioradas y pidió acelerar la puesta en marcha del tren Belgrano Cargas.

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, encendió las alertas sobre dos cultivos claves para la región: caña de azúcar y soja. Sobre el primero, el ruralista habló de crisis en los precios y sobre la segunda actividad advirtió que la carga impositiva y los costos de producción le están quitando una rentabilidad histórica. “Se siembra cada vez menos”, concluyó.

