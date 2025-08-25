En Salta, Gustavo Saénz aprovechó la Exposición Rural para pegarle a Javier Milei

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, abrió la Expo junto a las autoridades de la Sociedad Rural.
La apertura de la tradicional exposición rural de Salta se transformó en una caja de resonancia de la puja política entre las provincias y la Nación por la carga fiscal y la inversión en infraestructura. En ese marco, este domingo el gobernador Gustavo Sáenz volvió a marcar distancias con la administración de Javier Milei.
En el Norte Grande no alcanza con la baja de las retenciones
Puntualmente, Sáenz les reclamó a las autoridades nacionales por la forma en la que se avanzó con la baja de las retenciones al sector agropecuario. Si bien acompañó la baja de impuestos, sostuvo que no se están teniendo en cuenta los ciclos agrarios del Norte Grande al momento de tomar decisiones.
“No se resuelve la problemática de nuestros campos y la distancia con los puertos. Necesitamos obras de infraestructura”, insistió. También hizo referencia a las economías regionales, entre las que se incluye al tabaco, al azúcar y a los biocombustibles.
Entre la dirigencia nacional agraria presente en el acto de la rural salteña hubo coincidencias en reconocer la voluntad de escucha de las autoridades nacionales y provinciales, pero se reiteraron reclamos para sectores en crisis y acerca de la necesidad de inversiones en obra pública. Carlos Castagnani, presidente de la Confederación Rural Argentina, dijo que la región no podrá crecer con rutas deterioradas y pidió acelerar la puesta en marcha del tren Belgrano Cargas.