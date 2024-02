Quién es Spacessi, el alfil de Javier Milei que niega la brecha salarial de género y avala la discriminación

Cuando asumió la nuevo composición de la Legislatura se presumía que los momentos de tensión no serían del monopolio exclusivo del Congreso en la era de Javier Milei . La paridad entre la bancada de Martín Llaryora y la oposición hizo que el recinto de Córdoba recuperara la centralidad política que había perdido en tiempos de mayoría abrumadora de Juan Schiaretti .

Negó la brecha salarial de género al argumentar que las mujeres ganan menos porque eligen ser docentes y no conductoras de ómnibus, por ejemplo; y fue el único integrante del cuerpo que votó en contra del proyecto de repudio a la discriminación del Presidente a las personas con síndrome de Down.

"No me voy a solidarizar con alguien que no cumple los contratos", dijo en referencia a la polémica que protagonizó el presidente con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.