Pullaro inauguró Agroactiva embanderado con el campo y le pidió a Milei retenciones cero para este año

Pullaro inauguró Agroactiva embanderado con el campo y le avisó a Milei que la baja de retenciones no alcanza

Maximiliano Pullaro aprovechó la segunda jornada de la edición 2026 de Agroactiva , que tuvo su inauguración oficial, para volver a cargar contra Javier Milei por las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Dijo que el esquema “saquea al campo”, sostuvo que la rebaja anunciada no alcanza y pidió avanzar con su eliminación este mismo año.

Frente a los emisarios de la Casa Rosada que llegaron al Cosquín del Agro , el gobernador cuestionó la mirada fiscal de la gestión libertaria para el interior productivo. “A veces sentimos que no comprenden nuestra identidad productiva, no comprenden lo que es el campo, solo ven los recursos que llegan a Buenos Aires a través de las retenciones”, disparó.

“Más vale trote que llegue que galope que canse. Así que vamos al trote, pero al trote firme”, lanzó el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta , sobre el escenario para justificar lo gradual de la baja .

El refrán campero no caló en Pullaro , quien planteó que la rebaja no alcanza y hasta se atrevió a definir a las retenciones como un “saqueo al campo” en una entrevista con un medio del agro.

Como ya había hecho en la edición 2025 de Agroactiva , el mandatario provincial reclamó que la baja de retenciones “continúe de manera permanente” porque, según sostuvo, impactaría de forma positiva en toda la región productiva del país. Esta vez, elevó la vara: pidió que el esquema avance hacia el 0% este mismo año.

El reclamo también incluyó a las tasas de interés. Pullaro pidió bajarlas “para poder producir más y generar trabajo” y planteó que, con mejores condiciones, se "inyectaría por lo menos 2500 o 3000 millones de dólares a estas economías locales".

image Maximiliano Pullaro en Agroactiva.

“Ninguno de los hombres y mujeres del campo se va a llevar esa plata o la va a dejar en el banco; todos la van a reinvertir, y eso nos va a permitir tener un círculo virtuoso y que nuestra economía crezca”, sostuvo.

Los anuncios para el sector productivo

El gobernador también destacó el stand institucional del Gobierno de Santa Fe en Agroactiva, donde la provincia anunció nuevas líneas de financiamiento por más de $116 mil millones para potenciar la producción provincial, además de un paquete de alivio fiscal.

“En lo que va del año llevamos casi $200 mil millones dados en créditos al sector productivo”, sintetizó Pullaro. Sobre las líneas lanzadas el miércoles en la apertura del stand santafesino, precisó que “ya se llenaron carpetas por $70 mil millones y ya se prestaron $46 mil millones”.

image El Volumen de Agroactiva 2026.

Con esos números sobre la mesa, el mandatario se golpeó el pecho y proyectó su modelo: “El camino es seguir trabajando al lado del sector productivo para mostrarle al resto del país que si al campo, a la industria y al comercio les va bien, Argentina crece y es imparable”.

Por su parte, la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi, definió la feria como una oportunidad para “hacer los mejores negocios con las mejores y más variadas oportunidades” y compartir conocimiento. También remarcó que la muestra “nació en el lugar donde las cosas suceden de verdad, en el corazón productivo de nuestra patria, en el campo”.

Nardi cerró con el volumen de la edición 2026: más de 1.100 empresas de distintos tamaños y rubros y “una peregrinación imparable de chacareros” que llega desde todo el país hasta Armstrong. “En esta ciudad se muestra el campo en su mejor versión”, aseguró.